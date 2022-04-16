Türk Kahvesi Makinesi alırken nelere dikkat edilmeli? 9 farklı makine denedik!

Bu videomuzda Türk Kahvesi Makinesi alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, marka ve modeller arasında ne kadar fark olduğunu değerlendirdik.

Türk Kahvesi yapımı açısından en kolay kahvelerden birisi ancak kaliteli tat olarak da yakalanması zor bir kahve. Biz de bu videomuzda Türk Kahvesi Makinesi alırken nelere dikkat edilmeli konusu üzerinde duruyoruz. 9 farklı makine denedik ve deneyimlerimizi sizlere aktarmaya çalıştık. Videoda kullandığımız makinelerden satın almak istediğiniz olursa veya incelemek isterseniz aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Türk Kahvesi Makineleri

Karaca Hatır Hüps Türk Kahvesi Makinesi

Arzum OK0013-K OKKA Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi

Tefal Cm8118Tr Köpüklüm Otomatik Tekli Türk Kahvesi Makinesi

King Keyifli Türk Kahvesi Makinesi

Fakir Kaave Mono Türk Kahvesi Makinesi

CVS Dn 19808 Sanubir Türk Kahve Makinesi

King K 605 Kısmet Türk Kahvesi Makinesi

Sarex SR 3110 Kavruk Çelik Cezve Türk Kahve Makinesi

Korkmaz A365 Smart Kapaklı Elektrikli Cezve Türk Kahvesi Makinesi