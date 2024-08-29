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    Yeni PS5 oyunu Concord neden sınıfta kaldı, Sony'den yeni el konsolu! | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz PlayStation ve PC için çıkmış olan Concord'un beklentiyi karşılamaması ve çok az kişinin oyunu oynaması oldu.  

    Bu hafta ilk olarak geçtiğimz hafta çıkışını yapan ama resmen kaybolan PlayStation oyunu Concord'un neden bekleneni veremediği ve oyunculara ulaşamadığını konuştuk. Arkasından da Gamescom 2024'te söylentileri güçlenen PS5 Pro ve PlayStation'ın yeni el konsolu üzerine konuştuk.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:47 Açılış
    02:24 PlayStation'ın yeni oyunu Concord neden bekleneni veremedi
    10:16 Black Myth: Wukong'un Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelenmiş olabilir
    20:39 Sony'nin yeni el konsolu
    25:21 Gamescom'da PlayStation5 Pro söylentileri büyüdü
    29:16 Yerli AAA oyun Black State için oynanış videosu yayınlandı
    32:42 Kapanış

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