Yeni PS5 oyunu Concord neden sınıfta kaldı, Sony'den yeni el konsolu! | NewGamePlus

Bu hafta ilk olarak geçtiğimz hafta çıkışını yapan ama resmen kaybolan PlayStation oyunu Concord'un neden bekleneni veremediği ve oyunculara ulaşamadığını konuştuk. Arkasından da Gamescom 2024'te söylentileri güçlenen PS5 Pro ve PlayStation'ın yeni el konsolu üzerine konuştuk.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:47 Açılış
02:24 PlayStation'ın yeni oyunu Concord neden bekleneni veremedi
10:16 Black Myth: Wukong'un Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelenmiş olabilir
20:39 Sony'nin yeni el konsolu
25:21 Gamescom'da PlayStation5 Pro söylentileri büyüdü
29:16 Yerli AAA oyun Black State için oynanış videosu yayınlandı
32:42 Kapanış