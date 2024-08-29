Yeni PS5 oyunu Concord neden sınıfta kaldı, Sony'den yeni el konsolu! | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz PlayStation ve PC için çıkmış olan Concord'un beklentiyi karşılamaması ve çok az kişinin oyunu oynaması oldu.

Bu hafta ilk olarak geçtiğimz hafta çıkışını yapan ama resmen kaybolan PlayStation oyunu Concord'un neden bekleneni veremediği ve oyunculara ulaşamadığını konuştuk. Arkasından da Gamescom 2024'te söylentileri güçlenen PS5 Pro ve PlayStation'ın yeni el konsolu üzerine konuştuk.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:47 Açılış

02:24 PlayStation'ın yeni oyunu Concord neden bekleneni veremedi

10:16 Black Myth: Wukong'un Xbox’a gelişi süresiz olarak ertelenmiş olabilir

20:39 Sony'nin yeni el konsolu

25:21 Gamescom'da PlayStation5 Pro söylentileri büyüdü

29:16 Yerli AAA oyun Black State için oynanış videosu yayınlandı

32:42 Kapanış

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