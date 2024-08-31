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    Nostalji arayanlar için birebir! 50.000 oyunlu retro konsol incelemesi

    Bu videomuzda son dönemde popülerliğe artmaya başlayan retro emülatörler konsollarından Kinhank isimli cihazın incelemesiyle karşınızdayız.                       

    Son dönemde emülatör ile çalışan el konsollarının popülerliğinin artmasıyla her tarafta farklı konsollar çıkmaya başladı. Biz de bu videoda bu konsollar arasında hem oyun sayısı hem de performansıyla dikkat çekenlerden birisini inceledik. Taşınabilir olmaması bunun yerine direkt konsol mantığıyla çalışması bir eksi olsa da tasarımı ve performansı sebebiyle nostalji arayanların sevebileceği bir ürün.

    Ürünü satın almak için: 

    Kinhank Retro Super Konsol x Nes 64GB
     

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