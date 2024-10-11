Yakın hava savunma sistemi Levent'in ilk atış testi başarıyla tamamlandı

Türk Deniz Kuvvetlerine önemli kazanımlar sağlayacak
Deniz unsurlarına tehdit oluşturabilecek uçak, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzelerine karşı etkin koruma sağlayabilecek Levent, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye’nin entegre katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinde de yer alacak Levent, takvimde yer alan testleri tamamladı.
Levent yakın hava savunma sistemi, Roketsanın Sungur ve Hisar hava savunma füze sistemlerinde kazandığı bilgi birikimini, teknolojik altyapıyı ve alt sistem teknolojilerini kullanıyor. Roketsanın hava savunma projeleri kapsamında milli ve yerli olarak geliştirdiği sensör teknolojileri ile donatılan Levent, süpersonik hızlarda ve uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşın yüksek etkinliğe sahip olacak şekilde ele alınıyor.
Levent yakın hava savunma sistemi, hava hedeflerindeki etkinliği ile Türk Deniz Kuvvetlerine vuruş gücü kapasitesi ve esneklik konusunda önemli kazanımlar sağlayacak. Çoklu füze taşıyabilen lançer tasarımı ve salvo atışa izin veren mimari yapıyla geliştirilen Levent, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlara sahip olacak.
Gemi savaş yönetim sistemine tam entegre olarak çalışacak Levent, hızlı reaksiyon süresi ve 360 derece atış kabiliyeti ile deniz platformlarına etkin koruma sağlayacak. Roketsan, Levent’in gemi üzerindeki entegrasyon ve kullanım konseptini Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor.
Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni nesil platformları olan milli hücumbotlarda da Levent yakın hava savunma sistemi kullanılacak. Milli hücumbotların ve diğer deniz platformlarının öz savunma ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen milli çözüm Levent, takvimde yer alan test faaliyetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...