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    Anlık Bildirim

    Yakın hava savunma sistemi Levent'in ilk atış testi başarıyla tamamlandı

    Deniz platformlarını düşman tehditlerine karşı korumak için Roketsan tarafından geliştirilen Levent yakın hava savunma sistemi, ilk atış testini başarıyla tamamladı.
    Hava savunma sistemi Levent ilk atış testini başarıyla geçti Tam Boyutta Gör
    Roketsandan yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar geliştirdiği hava savunma sistem çözümleri ile kendisini kanıtlayan Roketsan, Levent yakın hava savunma sistemi ile Türk Deniz Kuvvetlerinin savunmasına güç katmaya hazırlanıyor.

    Türk Deniz Kuvvetlerine önemli kazanımlar sağlayacak

    Deniz unsurlarına tehdit oluşturabilecek uçak, helikopter, İHA/SİHA ve seyir füzelerine karşı etkin koruma sağlayabilecek Levent, ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi. Türkiye’nin entegre katmanlı hava savunmasını sağlayacak Çelik Kubbe projesinde de yer alacak Levent, takvimde yer alan testleri tamamladı.

    Levent yakın hava savunma sistemi, Roketsanın Sungur ve Hisar hava savunma füze sistemlerinde kazandığı bilgi birikimini, teknolojik altyapıyı ve alt sistem teknolojilerini kullanıyor. Roketsanın hava savunma projeleri kapsamında milli ve yerli olarak geliştirdiği sensör teknolojileri ile donatılan Levent, süpersonik hızlarda ve uzun menzillerde hareket eden hedeflere karşın yüksek etkinliğe sahip olacak şekilde ele alınıyor.

    Levent yakın hava savunma sistemi, hava hedeflerindeki etkinliği ile Türk Deniz Kuvvetlerine vuruş gücü kapasitesi ve esneklik konusunda önemli kazanımlar sağlayacak. Çoklu füze taşıyabilen lançer tasarımı ve salvo atışa izin veren mimari yapıyla geliştirilen Levent, manuel, yarı otomatik ve tam otomatik modlara sahip olacak.

    Gemi savaş yönetim sistemine tam entegre olarak çalışacak Levent, hızlı reaksiyon süresi ve 360 derece atış kabiliyeti ile deniz platformlarına etkin koruma sağlayacak. Roketsan, Levent’in gemi üzerindeki entegrasyon ve kullanım konseptini Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçlarına göre şekillendiriyor.

    Bu kapsamda Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni nesil platformları olan milli hücumbotlarda da Levent yakın hava savunma sistemi kullanılacak. Milli hücumbotların ve diğer deniz platformlarının öz savunma ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen milli çözüm Levent, takvimde yer alan test faaliyetleri ile Türk Deniz Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmeye devam edecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 4 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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