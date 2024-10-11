Microsoft sağlık kuruşlarına destek olacak yeni yapay zeka programını tanıttı

Tıbbın geleceğini yeniden şekillendirmesi bekleniyor
Microsoft'un Sağlık ve Yaşam Hizmetleri platformlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Joe Petro yaptığı açıklamada, "Yapay zeka atılımlarının çalışma ve yaşama şeklimizi temelden değiştirdiği bir dönüm noktasındayız." dedi. Petro, Microsoft'un yapay zeka destekli çözümlerinin, iş akışlarını kolaylaştırdığını ve veri entegrasyonunu iyileştirdiğini belirterek programın birçok alanda sağlık kuruluşları ve uzmanlara yardımcı olacağını söyledi.
Microsoft'tan yapılan açıklamada, yeni duyurulan çözümlerin birçoğu ilk aşamalarında olduğunu ve sağlık kuruluşları tarafından "risk tespiti" için test ve analiz edileceğini duyurdu. Program tıbbi görüntüleme, sağlık hizmetleri ve iş akışı çözümleri gibi modüllerde sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırma amacı taşırken ilerleyen aşamalarda başka tıbbi modüllerin da entegre edilebileceği belirtildi.
Providence Genomics'in başhekimi Carlo Bifulco, söz konusu programın kanser araştırmaları ve teşhisinde yardımcı olabileceğini belirterek "Bu uygulama, geleneksel görsel yorumlamanın ötesinde insan uzmanlığını tamamlayıcı fikirler sunarken daha entegre ve çoklu yaklaşımla, tıbbın geleceğini yeniden şekillendirecektir." ifadesini kullandı.
Microsoft'un Providence ve Paige.ai gibi ortaklarla işbirliği içinde geliştirdiği yapay zeka görüntüleme modülü, sağlık kuruluşlarının tıbbi görüntüler, klinik kayıtlar ve genomik veriler dahil, metnin ötesinde çeşitli veri türlerini entegre etmesine ve analiz etmesine olanak tanıyor.
Sağlık hizmeti sunan modülde, sağlık kuruluşlarına randevu verme, sonuç bildirme ve triaj prosedürü gibi alanlarda destek sağlarken iş akışı modülü ise hemşire ve doktorlara dokümantasyon ve idari sorumluluklarda kolaylık sağlayacak.Kaynakça https://www.healthcareitnews.com/news/microsoft-launches-new-healthcare-ai-tools https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/microsoft-saglik-kuruslarina-destek-olacak-yeni-yapay-zeka-programini-tanitti/3358649 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...