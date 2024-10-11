Microsoft sağlık kuruşlarına destek olacak yeni yapay zeka programını tanıttı

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Tam Boyutta Gör The Hill gazetesinin yakın zamanda paylaştığı habere göre, Microsoft, yeni açıklanan yapa zeka destekli programın, sağlık kuruluşlarının "özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yapay zeka destekli çözümlerin hızla oluşturulmasına" olanak sağlayacak.

Tıbbın geleceğini yeniden şekillendirmesi bekleniyor

Microsoft'un Sağlık ve Yaşam Hizmetleri platformlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Joe Petro yaptığı açıklamada, "Yapay zeka atılımlarının çalışma ve yaşama şeklimizi temelden değiştirdiği bir dönüm noktasındayız." dedi. Petro, Microsoft'un yapay zeka destekli çözümlerinin, iş akışlarını kolaylaştırdığını ve veri entegrasyonunu iyileştirdiğini belirterek programın birçok alanda sağlık kuruluşları ve uzmanlara yardımcı olacağını söyledi.

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Microsoft'tan yapılan açıklamada, yeni duyurulan çözümlerin birçoğu ilk aşamalarında olduğunu ve sağlık kuruluşları tarafından "risk tespiti" için test ve analiz edileceğini duyurdu. Program tıbbi görüntüleme, sağlık hizmetleri ve iş akışı çözümleri gibi modüllerde sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırma amacı taşırken ilerleyen aşamalarda başka tıbbi modüllerin da entegre edilebileceği belirtildi.

Providence Genomics'in başhekimi Carlo Bifulco, söz konusu programın kanser araştırmaları ve teşhisinde yardımcı olabileceğini belirterek "Bu uygulama, geleneksel görsel yorumlamanın ötesinde insan uzmanlığını tamamlayıcı fikirler sunarken daha entegre ve çoklu yaklaşımla, tıbbın geleceğini yeniden şekillendirecektir." ifadesini kullandı.

Microsoft'un Providence ve Paige.ai gibi ortaklarla işbirliği içinde geliştirdiği yapay zeka görüntüleme modülü, sağlık kuruluşlarının tıbbi görüntüler, klinik kayıtlar ve genomik veriler dahil, metnin ötesinde çeşitli veri türlerini entegre etmesine ve analiz etmesine olanak tanıyor.

Sağlık hizmeti sunan modülde, sağlık kuruluşlarına randevu verme, sonuç bildirme ve triaj prosedürü gibi alanlarda destek sağlarken iş akışı modülü ise hemşire ve doktorlara dokümantasyon ve idari sorumluluklarda kolaylık sağlayacak.

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