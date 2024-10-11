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    Microsoft sağlık kuruşlarına destek olacak yeni yapay zeka programını tanıttı

    Microsoft, "tıbbi görüntüleme, sağlık hizmetleri ve iş akışı çözümleri" gibi modüllerde sağlık kuruluşlarına destek olacak yeni yapay zeka programını kullanıcılara duyurdu.
    Microsoft sağlık alanındaki yeni yapay zeka programını tanıttı Tam Boyutta Gör
    The Hill gazetesinin yakın zamanda paylaştığı habere göre, Microsoft, yeni açıklanan yapa zeka destekli programın, sağlık kuruluşlarının "özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış yapay zeka destekli çözümlerin hızla oluşturulmasına" olanak sağlayacak.

    Tıbbın geleceğini yeniden şekillendirmesi bekleniyor

    Microsoft'un Sağlık ve Yaşam Hizmetleri platformlarından sorumlu Başkan Yardımcısı Joe Petro yaptığı açıklamada, "Yapay zeka atılımlarının çalışma ve yaşama şeklimizi temelden değiştirdiği bir dönüm noktasındayız." dedi. Petro, Microsoft'un yapay zeka destekli çözümlerinin, iş akışlarını kolaylaştırdığını ve veri entegrasyonunu iyileştirdiğini belirterek programın birçok alanda sağlık kuruluşları ve uzmanlara yardımcı olacağını söyledi.

    Microsoft'tan yapılan açıklamada, yeni duyurulan çözümlerin birçoğu ilk aşamalarında olduğunu ve sağlık kuruluşları tarafından "risk tespiti" için test ve analiz edileceğini duyurdu. Program tıbbi görüntüleme, sağlık hizmetleri ve iş akışı çözümleri gibi modüllerde sağlık kuruluşlarının çalışmalarını kolaylaştırma amacı taşırken ilerleyen aşamalarda başka tıbbi modüllerin da entegre edilebileceği belirtildi.

    Providence Genomics'in başhekimi Carlo Bifulco, söz konusu programın kanser araştırmaları ve teşhisinde yardımcı olabileceğini belirterek "Bu uygulama, geleneksel görsel yorumlamanın ötesinde insan uzmanlığını tamamlayıcı fikirler sunarken daha entegre ve çoklu yaklaşımla, tıbbın geleceğini yeniden şekillendirecektir." ifadesini kullandı.

    Microsoft'un Providence ve Paige.ai gibi ortaklarla işbirliği içinde geliştirdiği yapay zeka görüntüleme modülü, sağlık kuruluşlarının tıbbi görüntüler, klinik kayıtlar ve genomik veriler dahil, metnin ötesinde çeşitli veri türlerini entegre etmesine ve analiz etmesine olanak tanıyor.

    Sağlık hizmeti sunan modülde, sağlık kuruluşlarına randevu verme, sonuç bildirme ve triaj prosedürü gibi alanlarda destek sağlarken iş akışı modülü ise hemşire ve doktorlara dokümantasyon ve idari sorumluluklarda kolaylık sağlayacak.

    Kaynakça https://www.healthcareitnews.com/news/microsoft-launches-new-healthcare-ai-tools https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/microsoft-saglik-kuruslarina-destek-olacak-yeni-yapay-zeka-programini-tanitti/3358649
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    N
    nkn nkn 6 saat önce

    karagece25 dene gavat oğlu gavat asıl çöp sensin sen

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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