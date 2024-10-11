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    Yeni keşif fizik kurallarını değiştiriyor: 5. bir kuvvet olabilir

    OSIRIS-REx uzay aracının Bennu asteroitinden topladığı veriler, henüz tespit edilemeyen ultra hafif parçacıklar tarafından iletilen potansiyel bir beşinci doğa kuvvetinin varlığına işaret ediyor.
    Yeni keşif fizik kurallarını değiştiriyor: 5. bir kuvvet olabilir Tam Boyutta Gör
    Dünya'ya yakın bir cisim olan Asteroit Bennu, asteroitler ve Dünya tarihi hakkındaki bilgimizi geliştirmede önemli bir rol oynadı. Şimdi ise Bennu'nun izleme verilerinin yeni bir çalışması, bunun evrendeki olası beşinci temel kuvvete ışık tutabileceğini gösteriyor.

    Yeni keşif fizik kurallarını yeniden yazabilir

    Bu varsayımsal kuvvet, standart fizik modelimizin bir parçası olarak yer çekimi, elektromanyetizma ve güçlü ve zayıf nükleer etkileşimlere katılabilir. Önerilen beşinci kuvvetin, henüz doğrudan tespit edilemeyen bir karanlık madde türü olan varsayımsal ultra hafif parçacıklar tarafından iletilmesi mümkün olabilir.

    Çalışmanın arkasındaki uluslararası ekip, 2018-2021 yılları arasında Bennu'yu ziyaret eden OSIRIS-REx uzay aracından gelen verilerin yanı sıra Dünya'dan alınan ölçümlerden de yararlandı. Bu bilgi, eğer var olsalardı bu potansiyel parçacıkların ne kadar büyük olmaları gerektiğini belirlemeye yardımcı oldu. 

    New Mexico'daki Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'ndan astrofizikçi Yu-Dai Tsai, Bennu'yu takip ederek elde edilen verilerin yorumlanmasının, evrenin teorik temellerine dair anlayışımızı geliştirebileceğini söyledi. Bu, Standart Fizik Modeli, yer çekimi ve karanlık madde hakkındaki bilgimizde devrim yaratabilir. Bennu'nun Güneş etrafındaki yörüngesinin uzun süreli takibiyle elde edilen ayrıntılı bilgiler, şimdiye kadar ölçülemeyen varsayımsal kuvvetlerin son derece ince etkilerini ortaya çıkarabilir. 

    Sicim teorisinden türetilen bir kuvvetin, büyük ölçeklerde kütle çekimini değiştirebileceği ve bunun da karanlık madde için mükemmel aday olabilecek parçacıkların ortaya çıkmasıyla sonuçlanabileceği öne sürüldü. Bu parçacıklar Yukawa etkileşimine göre davranarak Newton'un yerçekimi yasalarında ufak değişiklikler ile büyük nesnelerin yörüngelerini uzun mesafelerde etkileyebilir.

    Bu yeni bulgu, beşinci bir kuvvetin var olma olasılığını tamamen ortadan kaldırmıyor ancak böyle bir kuvvetin var olması durumunda, gücünün veya menzilinin belirli bir seviyenin altında olacağı öne sürülüyor. Kozmolog Sunny Vagnozzi, "Elde ettiğimiz sıkı kısıtlamalar, Yukawa tipi beşinci kuvvetler üzerindeki şimdiye kadarki en sıkı sınırlamalardan bazılarını kolayca ortaya koyuyor" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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