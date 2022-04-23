Türkiye'nin ilk 5G stadyum konserine katıldık - Vodafone Özel Röportaj

Bu videoda gerçekleştiren özel bir etkinliğie katılım sağlıyoruz. Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri Vodafone Park'da yapıldı. Hologram teknolojisi sayesinde Nil Karaibrahimgil stadyuma bağlandı.

Bu videoda gerçekleştiren özel bir etkinliğie katılım sağlıyoruz. Türkiye'nin ilk 5G stadyum konseri Vodafone Park'da yapıldı. 5G teknolojisi sayesinde orkestra farklı bir ortamda olsa bile gecikme olmadan Nil Karaibrahimgil bu konseri gerçekleştirilebildi.

Özellikle hologram kullanarak bir yansıtma yapılması nedenilye hem ses hem de görüntüde gecikme önemli hale geliyor. İşte bu durumda da 5G teknolojisinin faydaları devreye giriyor.

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