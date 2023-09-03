12 Eylül Apple Etkinliği'nden beklentiler, Yeni iPhone 15'in olası özellikleri ve mobil kullanıma dair ipuçları

Her yıl, yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan Apple Etkinliği 12 Eylül'de gerçekleşecek. iPhone 15'in potansiyel yeniliklerini Teknoloji Yayıncısı Kahraman Uğurlu ile konuştuk

Yılın yine o zamanına, yani ilgili olsun-olmasın herkesin bir şekilde gördüğü-duyduğu yeni iPhone'un, iPhone X gibi roma rakamları kullanımı gibi başka bir isim altında duyurulmazsa iPhone 15'in de tanıtılacağı Apple Etkinliği zamanına geldik. Cem Sünbül, Apple ile ilgili birçok detayı teknoloji yayıncısı Kahraman Uğurlu keyifli bir sohbette ele aldı. Yeni iPhone 15 hakkındaki beklentiler, etkinlikte tanıtılması beklenen diğer Apple ekosistem ürünleri, daha önce tanıtılan Vision Pro'ya dair konuşmaların yanı sıra akıllı telefon kullanıcılarına satın alma ve kullanım tavsiyelerinin yer aldığı uzun sohbeti bu videoda izleyebilirsiniz.