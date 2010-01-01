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Üç işletim sistemiyle gelen Mobil İnternet Cihazı: SmartQ V5

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,9b
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23
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Üç işletim sistemiyle gelen Mobil İnternet Cihazı: SmartQ V5
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Her yerden iletişim önem kazandığı bu dönemde, MID yani mobil internet cihazlarının sayısı da hızla artıyor. Çin'li üretici SmartQ, alıştığımız MID'lerden farklı olarak aynı anda Ubuntu- Android ve Windows CE 6.0'la gelen ve düşük satış fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken V5'i duyurdu.

4.3 inç boyutlarında 800x480 piksel çözünürlük sağlayan dirençsel (Resesitif) dokunmatik ekrana sahip olan V5, gücünü 600MHz saat hızındaki ARM11 merkezi işlemcisinde alıyor. Yazılım güncellemesiyle işlemcinin hızını 800MHz'e yükseltebileceğimiz üründe 256MB'lık DDR2 belleğe ve 3D grafik hızlandırıcılı grafik işlemcisine yer verilmiş. Bünyesinde bulundurduğu 2GB'lık Nand Flash'ın yanında SD/SDHC girişiyle depolama alanını 32GB'a kadar yükseltebileceğimiz V5'in üzerinde konumlandırılan mini HDMI çıkışıyla birlikte yüksek çözünürlüklü TV'lerde rahatça bağlantı kurup 1080p çözünürlükteki videoları oynatmamıza imkan verilmiş.

Wi-Fi ve Bluetooh 2.0 yeteneklerinin yanı sıra USB üzerinde 2. ve 3.Nesil iletişim ağlarına da bağlanabilen SmartQ V5, enerji ihtiyacınıysa 2000mAh'lık bataryasından karşılıyor. Sadece 160 gram kütlesindeki ve 119mm ×78mm ×14mm boyutlarındaki V5, ilk olarak Çin pazarında 161 dolardan satışa sunulacak.

Üç işletim sistemiyle gelen Mobil İnternet Cihazı: SmartQ V5
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<a href="http://en.smartdevices.com.cn/Products/V5/200912/30-45.html">SmartQ</a> Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
bende var, satın almak isteyen arasın görüşelim. 05386121060
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DH Misafiri 9 yıl
dizi izlemek için kullanışlı mı acaba?
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l_l 9 yıl
ben de bu tür bir cihaz arıyorum. satmak isteyen mesaj atabilir.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar bende smartq V5 modeli, var . isteyen olursa satabilirim. Çok temiz. fiyat 450 ytl. 500 e almıştım. tekinaltun@hotmail.com
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DH Misafiri 9 yıl
Ayrıca üzerinde gelmeyen 4 gb sd belleğide vericem. Cihazda torrent bile var. OTG desteği denmiş oda var.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar bende bu cihaz var. isteyen olursa 450 ytl den satabilirim. Cihazın durumu çok iyi, sıfır denebilir. Ben 550 den aldım. tekinaltun@hotmail.com
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DH Misafiri 9 yıl
Ben 1 haftadır V7 modelini kullanıyorum. Cihazın üç işletim sistemide kurulu. tek yapmanız gereken dil olarak ingilizceyi seçmek. Şimdilik internet ve kitap okumak için kullandım. Cihaz gayet yeterli. Linux ve WinCE6.0 işletim sistemleri gayet stabil. Android biraz problemli; WiFi kartını her zaman işletemiyor. Cihaza yüklü gelen programları güncellemenize de izin veriyor. İyi bir cihaz...
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DH Misafiri 9 yıl
Bunun kardeşi SmartQ 5 kullandım (151$), O da Android ve WinCE destekliyordu fakat Freeware Ubuntu Linux kurulu geliyordu, V5'te de aynı durum kuvvetle muhtemel !!!
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DH Misafiri 9 yıl
Cihaz Freeware Ubuntu Linux kurulu geliyor, fakat Andorid ve WinCe destekliyor ;) Daha önceki SmartQ 5 ve SmartQ 7 modellerinde olduğu gibi sonradan kurulabilir
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar merhaba,
ben cihazın v7 versiyonunu çinden getirttim. görünüş süper ama cihazın üzerinde çok çalışmak gerek. zira içi bomboş
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bayozi 9 yıl
İlginç bir ürün.
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hayyaatt 9 yıl
süper bir ürün bence.3 işletim sistemi.Umarım cihaz stabil calısıyordur.
Tek eksiği sanırım kamera olayı.Hiç bahsedilmemiş kameradan.İlla bişiler eksik.
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cssbaycelebi 9 yıl

bayozi

İlginç bir ürün.

fiyatı çok makul
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