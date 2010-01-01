Üç işletim sistemiyle gelen Mobil İnternet Cihazı: SmartQ V5

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Her yerden iletişim önem kazandığı bu dönemde, MID yani mobil internet cihazlarının sayısı da hızla artıyor. Çin'li üretici SmartQ, alıştığımız MID'lerden farklı olarak aynı anda Ubuntu- Android ve Windows CE 6.0'la gelen ve düşük satış fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken V5'i duyurdu.

4.3 inç boyutlarında 800x480 piksel çözünürlük sağlayan dirençsel (Resesitif) dokunmatik ekrana sahip olan V5, gücünü 600MHz saat hızındaki ARM11 merkezi işlemcisinde alıyor. Yazılım güncellemesiyle işlemcinin hızını 800MHz'e yükseltebileceğimiz üründe 256MB'lık DDR2 belleğe ve 3D grafik hızlandırıcılı grafik işlemcisine yer verilmiş. Bünyesinde bulundurduğu 2GB'lık Nand Flash'ın yanında SD/SDHC girişiyle depolama alanını 32GB'a kadar yükseltebileceğimiz V5'in üzerinde konumlandırılan mini HDMI çıkışıyla birlikte yüksek çözünürlüklü TV'lerde rahatça bağlantı kurup 1080p çözünürlükteki videoları oynatmamıza imkan verilmiş.

Wi-Fi ve Bluetooh 2.0 yeteneklerinin yanı sıra USB üzerinde 2. ve 3.Nesil iletişim ağlarına da bağlanabilen SmartQ V5, enerji ihtiyacınıysa 2000mAh'lık bataryasından karşılıyor. Sadece 160 gram kütlesindeki ve 119mm ×78mm ×14mm boyutlarındaki V5, ilk olarak Çin pazarında 161 dolardan satışa sunulacak.

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