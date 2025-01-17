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    Nintendo Switch 2 tanıtıldı! İlk detaylar ve izlenimlerimiz! | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz tüm sızıntıların ardından sonunda görebildiğimiz Nintendo Switch 2 oldu. İşte Switch 2'nin ilk detayları ve izlenimlerimiz.

    Aylardır çıkan sızıntıların sonunda Nintendo Switch 2'yi sonunda resmi olarak gördük. Ne yazık ki çok fazla detay açıklanamdı zaten sızıntılardan bildiğimiz detayları görebiliyoruz. 2 Nisan'da yapılacak Nintendo Direct sunumuyla birlikte konsola ile ilgili büyük bir ihtimalle tüm detayları öğreneceğiz. Şu an için çıkan videodan çıkarımlarımızı ve detayları NewGamePlus'ın yeni bölümünde bulabilirsiniz.

    00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
    00:51 Açılış
    01:03 Nintendo Switch 2 resmi olarak duyuruldu!
    11:43 Xbox'ın en önemli oyunları Switch ve PS5'e geliyor!
    23:00 Assassin's Creed Shadows ve Black Flag Remake ertelendi
    26:23 Microsoft, Windows 11'i el konsolları için yenilediğini doğruladı
    28:41 Nintendo Switch 2 bu hafta duyurulabilir
    31:39 The Witcher 3 geliştiricilerinden yeni oyun The Blood of Dawnwalker
    33:20 Daredevil dizisinden yeni fragman yayınlandı
    36:06 Kapanış

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