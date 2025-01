Nintendo Switch 2 tanıtıldı! İlk detaylar ve izlenimlerimiz! | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz tüm sızıntıların ardından sonunda görebildiğimiz Nintendo Switch 2 oldu. İşte Switch 2'nin ilk detayları ve izlenimlerimiz.

Aylardır çıkan sızıntıların sonunda Nintendo Switch 2'yi sonunda resmi olarak gördük. Ne yazık ki çok fazla detay açıklanamdı zaten sızıntılardan bildiğimiz detayları görebiliyoruz. 2 Nisan'da yapılacak Nintendo Direct sunumuyla birlikte konsola ile ilgili büyük bir ihtimalle tüm detayları öğreneceğiz. Şu an için çıkan videodan çıkarımlarımızı ve detayları NewGamePlus'ın yeni bölümünde bulabilirsiniz.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:51 Açılış

01:03 Nintendo Switch 2 resmi olarak duyuruldu!

11:43 Xbox'ın en önemli oyunları Switch ve PS5'e geliyor!

23:00 Assassin's Creed Shadows ve Black Flag Remake ertelendi

26:23 Microsoft, Windows 11'i el konsolları için yenilediğini doğruladı

28:41 Nintendo Switch 2 bu hafta duyurulabilir

31:39 The Witcher 3 geliştiricilerinden yeni oyun The Blood of Dawnwalker

33:20 Daredevil dizisinden yeni fragman yayınlandı

36:06 Kapanış

