Nintendo Switch 2 tanıtıldı! İlk detaylar ve izlenimlerimiz! | NewGamePlus

Aylardır çıkan sızıntıların sonunda Nintendo Switch 2'yi sonunda resmi olarak gördük. Ne yazık ki çok fazla detay açıklanamdı zaten sızıntılardan bildiğimiz detayları görebiliyoruz. 2 Nisan'da yapılacak Nintendo Direct sunumuyla birlikte konsola ile ilgili büyük bir ihtimalle tüm detayları öğreneceğiz. Şu an için çıkan videodan çıkarımlarımızı ve detayları NewGamePlus'ın yeni bölümünde bulabilirsiniz.
00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde
00:51 Açılış
01:03 Nintendo Switch 2 resmi olarak duyuruldu!
11:43 Xbox'ın en önemli oyunları Switch ve PS5'e geliyor!
23:00 Assassin's Creed Shadows ve Black Flag Remake ertelendi
26:23 Microsoft, Windows 11'i el konsolları için yenilediğini doğruladı
28:41 Nintendo Switch 2 bu hafta duyurulabilir
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36:06 Kapanış