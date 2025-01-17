Nintendo Switch 2 tanıtıldı! İlk detaylar ve izlenimlerimiz! | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

NewGamePlus'ın bu haftaki bölümünde ana konumuz tüm sızıntıların ardından sonunda görebildiğimiz Nintendo Switch 2 oldu. İşte Switch 2'nin ilk detayları ve izlenimlerimiz.

Aylardır çıkan sızıntıların sonunda Nintendo Switch 2'yi sonunda resmi olarak gördük. Ne yazık ki çok fazla detay açıklanamdı zaten sızıntılardan bildiğimiz detayları görebiliyoruz. 2 Nisan'da yapılacak Nintendo Direct sunumuyla birlikte konsola ile ilgili büyük bir ihtimalle tüm detayları öğreneceğiz. Şu an için çıkan videodan çıkarımlarımızı ve detayları NewGamePlus'ın yeni bölümünde bulabilirsiniz.

00:00 New Game Plus'ın bu bölümünde

00:51 Açılış

01:03 Nintendo Switch 2 resmi olarak duyuruldu!

11:43 Xbox'ın en önemli oyunları Switch ve PS5'e geliyor!

23:00 Assassin's Creed Shadows ve Black Flag Remake ertelendi

26:23 Microsoft, Windows 11'i el konsolları için yenilediğini doğruladı

28:41 Nintendo Switch 2 bu hafta duyurulabilir

31:39 The Witcher 3 geliştiricilerinden yeni oyun The Blood of Dawnwalker

33:20 Daredevil dizisinden yeni fragman yayınlandı

36:06 Kapanış

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