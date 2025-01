2025'in en çok beklenen oyunları | NewGamePlus

NewGamePlus'ın bu bölümünde 2025 yılında en çok beklediğimiz oyunlaı konuşuyoruz. 2025 oyun konusunda son dönemin en dolu yıllarından birisi olacak.

2025 yılı eğer ertelemelerin çok olduğu bir yıl olmazsa bizleri şaşırtan 2023'ün bile üzerine çıkarak son yılların iyi oyun yıllarından birisi olacak. Biz de 2025 yılı içerisidne en çok beklediğimiz oyunları konuştuk ancak mutlaka unuttuklarımz vardır. Sizler de beklediğiniz oyunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

00:00 Açılış

00:28 2025 yılında beklediğimiz oyunlar

01:00 Grand Theft Auto VI

01:30 Doom: The Dark Ages

03:39 Civilization VII

05:09 Assassin's Creed Shadows

05:58 Avowed

07:23 Death Stranding 2

08:39 Kingdom Come: Deliverance II

09:49 Judas

11:08 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

12:34 Crimson Desert

13:56 Marvel 1943: Rise of Hydra

16:47 Fable

18:31 Ghost of Yotei

20:14 Elden Ring Nightreign

21:17 Mafia: The Old Country

