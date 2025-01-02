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    2025'in en çok beklenen oyunları | NewGamePlus

    NewGamePlus'ın bu bölümünde 2025 yılında en çok beklediğimiz oyunlaı konuşuyoruz. 2025 oyun konusunda son dönemin en dolu yıllarından birisi olacak.                            

    2025 yılı eğer ertelemelerin çok olduğu bir yıl olmazsa bizleri şaşırtan 2023'ün bile üzerine çıkarak son yılların iyi oyun yıllarından birisi olacak. Biz de 2025 yılı içerisidne en çok beklediğimiz oyunları konuştuk ancak mutlaka unuttuklarımz vardır. Sizler de beklediğiniz oyunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

    00:00 Açılış
    00:28 2025 yılında beklediğimiz oyunlar
    01:00 Grand Theft Auto VI
    01:30 Doom: The Dark Ages
    03:39 Civilization VII
    05:09 Assassin's Creed Shadows
    05:58 Avowed
    07:23 Death Stranding 2
    08:39 Kingdom Come: Deliverance II
    09:49 Judas
    11:08 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
    12:34 Crimson Desert
    13:56 Marvel 1943: Rise of Hydra
    16:47 Fable
    18:31 Ghost of Yotei
    20:14 Elden Ring Nightreign
    21:17 Mafia: The Old Country

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