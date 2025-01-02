2025'in en çok beklenen oyunları | NewGamePlus

2025 yılı eğer ertelemelerin çok olduğu bir yıl olmazsa bizleri şaşırtan 2023'ün bile üzerine çıkarak son yılların iyi oyun yıllarından birisi olacak. Biz de 2025 yılı içerisidne en çok beklediğimiz oyunları konuştuk ancak mutlaka unuttuklarımz vardır. Sizler de beklediğiniz oyunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
00:00 Açılış
00:28 2025 yılında beklediğimiz oyunlar
01:00 Grand Theft Auto VI
01:30 Doom: The Dark Ages
03:39 Civilization VII
05:09 Assassin's Creed Shadows
05:58 Avowed
07:23 Death Stranding 2
08:39 Kingdom Come: Deliverance II
09:49 Judas
11:08 Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
12:34 Crimson Desert
13:56 Marvel 1943: Rise of Hydra
16:47 Fable
18:31 Ghost of Yotei
20:14 Elden Ring Nightreign
21:17 Mafia: The Old Country