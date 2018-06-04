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vLOG: Tayvan'da 4.5G hat aldık, ZenFone 5 ile hızını test ettik

12 ay
6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber olarak Tayvan'a geldik ve uçaktan iner inmez sizin için videolar üretmeye başladık. Vlog formatındaki ilk videomuzda Tayvan'dan 4.5G hat satın alıyor, ZenFone 5 ile test ediyoruz.
Computex 2018 fuarı için düştük yollara ve geldik Tayvan'a. İstiyoruz ki farklı vlog konseptleri ile aynı zamanda arka planda kalan olayları, deneyimlerimizi ve anılarımızı da sizlerle paylaşalım. Bu videoda Tayvan'da satın aldığımız 4.5G hattı ile Asus ZenFone 5'de hız testi ve fuar planımızdan bahsediyoruz. 

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grafman09 12 ay en beğenilen
Asus Türiyeye özel bir Zen serisi çıkarmalı.. Mesela (SEMAZEN) :)
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gun 11 ay zaferq
Hemen ilgileniyoruz teşekkürler bildiriminiz için.
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mcrew 11 ay
Turkiye 4.5 g de çok iyi ki Tayvan dediğimiz yer bizim üç şehrimiz kadar bir yer bir de ona rağmen. Turkcell daha iyi sonuçlar veriyor.
Arazi fazla kalabalık nüfuslu ülkeler ile kiyaslarsak cok çok iyi konumdayiz. Ama kotalardan kurtulamıyoruz. Onun da nedeni omurga yatırımlarının yetersiz olması.
Aynı şekilde sabitte de ciddi yatırımlar yapılıp eve fiber optik kablo çekiliyor 10 gbps hızlar vaat ediliyor. Ama baktığınızda 24 mbps üzerinde bir paket almak isteseniz 100 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da bu hızları sağlayan sağlayıcılar özellikle yurt dışı kaynaklı sitelerde hızinizi kisitliyorlar.
Hızım 50 mbps ama YouTube da 360 p de video izlemek işkence oluyor.
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fatsa52 11 ay
Erdi bey imrenerek izliyorum. Gerçekten insanin sevdigi isi yapmasi buyuk bir şans. Tabi zahmetinizde cok. Benim merak ettigim bu gibi ziyaretlerde geceleri kac saat uyuyabiliyorsunuz.
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malifural 11 ay
güzel paylaşım teşekkürler
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zaferq 11 ay
Klasik DH
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ozancn 11 ay
Seni kandirmislar Tayvan da 4.5 g yok. Ayrica sormadan edemeyecegim. Yurt disina ciktiginizda sinek kaydi tras oluyorsunuz. Yurtta ise robinson hesabi sakallar masallah. Niye boyle?
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sarkan 11 ay
Çilekli link almadınız ama teşekkürler, keyifliydi
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alemburda34 11 ay
Valla çok güzel video olmuş çekebildiğiniz kadar vlog çekmeye bakın derim.
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likeablex 11 ay
Türkçe yi de öğretti Erdi bey :)
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zero fear 12 ay
Türkiye'de hızlar çok daha iyi.
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Guest-15814DA30 11 ay zero fear
kota olmasa
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