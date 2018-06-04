vLOG: Tayvan'da 4.5G hat aldık, ZenFone 5 ile hızını test ettik

Donanım Haber olarak Tayvan'a geldik ve uçaktan iner inmez sizin için videolar üretmeye başladık. Vlog formatındaki ilk videomuzda Tayvan'dan 4.5G hat satın alıyor, ZenFone 5 ile test ediyoruz.

Computex 2018 fuarı için düştük yollara ve geldik Tayvan'a. İstiyoruz ki farklı vlog konseptleri ile aynı zamanda arka planda kalan olayları, deneyimlerimizi ve anılarımızı da sizlerle paylaşalım. Bu videoda Tayvan'da satın aldığımız 4.5G hattı ile Asus ZenFone 5'de hız testi ve fuar planımızdan bahsediyoruz.