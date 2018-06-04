vLOG: Tayvan'da 4.5G hat aldık, ZenFone 5 ile hızını test ettik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanım Haber olarak Tayvan'a geldik ve uçaktan iner inmez sizin için videolar üretmeye başladık. Vlog formatındaki ilk videomuzda Tayvan'dan 4.5G hat satın alıyor, ZenFone 5 ile test ediyoruz.
Computex 2018 fuarı için düştük yollara ve geldik Tayvan'a. İstiyoruz ki farklı vlog konseptleri ile aynı zamanda arka planda kalan olayları, deneyimlerimizi ve anılarımızı da sizlerle paylaşalım. Bu videoda Tayvan'da satın aldığımız 4.5G hattı ile Asus ZenFone 5'de hız testi ve fuar planımızdan bahsediyoruz.
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Arazi fazla kalabalık nüfuslu ülkeler ile kiyaslarsak cok çok iyi konumdayiz. Ama kotalardan kurtulamıyoruz. Onun da nedeni omurga yatırımlarının yetersiz olması.
Aynı şekilde sabitte de ciddi yatırımlar yapılıp eve fiber optik kablo çekiliyor 10 gbps hızlar vaat ediliyor. Ama baktığınızda 24 mbps üzerinde bir paket almak isteseniz 100 lirayı gözden çıkarmak zorunda kalıyorsunuz. Ya da bu hızları sağlayan sağlayıcılar özellikle yurt dışı kaynaklı sitelerde hızinizi kisitliyorlar.
Hızım 50 mbps ama YouTube da 360 p de video izlemek işkence oluyor.