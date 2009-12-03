Vantec USB 3.0 genişleme kartı ve sabit disk kutularını duyurdu

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Vantec Thermal teknolojileri önümüzdeki günlerde USB 3.0 ara birimiyle uyumlu yeni ürünlerini pazara sunmayı hedefliyor. 5Gbps'e kadar veri transfer hızı ve mevcut standartlar için geriye uyum desteği sayesinde hızla yaygınlaşması beklenen USB 3.0 standardı için Vantec yeni bir PCIe x1 host kartı hazırladı. Gigabyte ve Asus anakartlarda da gördüğümüz NEC Japonya tarafından geliştirilen USB 3.0 kontrolcüsüne sahip yeni genişleme kartı masaüstü sistemleri hedef alırken, dizüstü bilgisayarlar içinse aynı özelliklere sahip ExpressCard hazırlandığı bildirildi.

Vantec ayrıca USB 3.0 destekli yeni sabit disk kutularını da duyurdu. NexStar 3 serisi altında hazırlanan Alüminyum kutular, 2.5-inç ve 3.5-inç olmak üzere iki farklı seçenek ile geliyor ve SATA diskler ile kullanılabiliyorlar. Parlak Siyah tasarımlarıyla da dikkat çeken yeni kutular USB 3.0 desteği ile aynı segmentteki diğer çözümlere kıyasla çok daha yüksek veri transferi hızı sunmayı vaat ediyorlar.

USB 3.0 destekli yeni ürünlerini yeni yıl ile birlikte pazara sunmaya hazırlanan Vantec, herhangi bir fiyat açıklamasında ise bulunmadı.

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