Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Vantec USB 3.0 genişleme kartı ve sabit disk kutularını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,3b
1
4
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Vantec USB 3.0 genişleme kartı ve sabit disk kutularını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Vantec Thermal teknolojileri önümüzdeki günlerde USB 3.0 ara birimiyle uyumlu yeni ürünlerini pazara sunmayı hedefliyor. 5Gbps'e kadar veri transfer hızı ve mevcut standartlar için geriye uyum desteği sayesinde hızla yaygınlaşması beklenen USB 3.0 standardı için Vantec yeni bir PCIe x1 host kartı hazırladı. Gigabyte ve Asus anakartlarda da gördüğümüz NEC Japonya tarafından geliştirilen USB 3.0 kontrolcüsüne sahip yeni genişleme kartı masaüstü sistemleri hedef alırken, dizüstü bilgisayarlar içinse aynı özelliklere sahip ExpressCard hazırlandığı bildirildi.

Vantec ayrıca USB 3.0 destekli yeni sabit disk kutularını da duyurdu. NexStar 3 serisi altında hazırlanan Alüminyum kutular, 2.5-inç ve 3.5-inç olmak üzere iki farklı seçenek ile geliyor ve SATA diskler ile kullanılabiliyorlar. Parlak Siyah tasarımlarıyla da dikkat çeken yeni kutular USB 3.0 desteği ile aynı segmentteki diğer çözümlere kıyasla çok daha yüksek veri transferi hızı sunmayı vaat ediyorlar.

USB 3.0 destekli yeni ürünlerini yeni yıl ile birlikte pazara sunmaya hazırlanan Vantec, herhangi bir fiyat açıklamasında ise bulunmadı.

Vantec USB 3.0 genişleme kartı ve sabit disk kutularını duyurdu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 10 yıl
fiyatı hakkında da ufak bir bilgi olsaydı bari... genişletme kartı almamız gerekecek.. bunun için anakartı değiştirecek değiliz yaa.. sanki ortada çok USB3 destekli cihaz varda, neyse.. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 10 yıl
pci express x1 slotu için no problem..
mesele o hızlarda yazabilecek
sürücülerin nekadar zamanda makul fiyatlara düşeceği..
ilginç olan yanılmıyorsam intel ve microsoft gibi bazı büyük üreticilerin usb 3.0 için henüz (2010 yılı boyunca bile) erken demeleri :)) komik demi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syler23 10 yıl
evet bencede pcı-x1 acaba bu hıza ulaşmaya imkan verebilecekmi???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 10 yıl
Bilen birisi şu durumu izah edebilir mi?

USB 3.0'ın veri aktarım hızının 5 Gbps'ye kadar çıkabileceği söyleniyor. Peki bu şekilde pcı-e x1 slotlarla kullanıldığında da aynı hızı sağlayabilecek mi? pcı-e x1 slot'un veri aktarım hızı buna imkan tanıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Microsoft Zune HD; Nvidia Tegra Ele geldi! video inceleme 10 yıl Oyun Dünyasında Bu Ay ( Aralık 09 ) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim