Honda yeni elektrikli motosikleti WN7’yi tanıttı: 1000cc gibi!

Honda, Avrupa pazarına yönelik yeni elektrikli motosikleti WN7’yi resmi olarak tanıttı. Şirketin planladığı daha büyük elektrikli motosiklet serisinin ilk modeli olan WN7, özellikle şehir içi kullanım ve günlük işe gidip gelme için tasarlanmış durumda.
Tasarım güzel, fiyat düşündürücü
Honda tarafından elektrikli motosiklet atılımı aslında uzunca bir süredir bekleniyordu. Otomobillerdeki devrimin motosiklet dünyasında da gerçekleşmesi için Honda gibi bir markanın bu alana ağırlık vermesi şart diyebiliriz. Ancak bu beklenti fiyat nezdinde tam olarak karşılanmış değil. Zira Honda WN7, yaklaşık 18 bin dolarlık fiyat etiketiyle geliyor. Belirlenen fiyat, işe gidip gelme ve şehir içi kullanımı hedefleyen bu segmentte Honda’nın işini zorlaştıracaktır.
Bununla birlikte Honda, WN7’nin tam teknik özelliklerini henüz açıklamasa da bazı kilit detaylar paylaşıldı. Motosiklet, zincir tahrikli sabit mıknatıslı senkron motor ile donatıldı ve geleneksel benzinli motosikletlere aşina olan sürücüler için tanıdık bir mekanik düzen sunuyor. Ön panelde 5 inçlik renkli TFT ekran yer alıyor. Honda’nın yeni geliştirdiği RoadSync uygulaması, akıllı telefon bağlantısı üzerinden navigasyon ve iletişim imkanı sağlıyor.
Pratiklik açısından WN7, 20 litrelik geniş bir sele altı depolama alanı sunuyor. Bu da özellikle günlük kullanım için kask veya temel eşyaları saklamak isteyen sürücüler için önemli bir avantaj.
Hızlı şarj destekli
WN7, özellikle genç şehirli sürücülere hitap eden, günlük kullanım odaklı bir elektrikli motosiklet olarak pazarlanıyor. Honda, sessiz çalışma, kolay kullanım ve yayalar için farkındalık artıran yeni bir sesli uyarı sistemi gibi özellikler de vaat ediyor.
Üretimin bu yılın ilerleyen döneminde İtalya’daki Atessa fabrikasında başlaması planlanıyor ve motosiklet, Avrupa’nın çeşitli pazarlarında elektrikli araç teşviklerinden yararlanabilecek.
Ancak henüz azami hız, motor gücü ve batarya kapasitesi gibi kritik teknik bilgiler paylaşılmadı. Honda, yaptığı duyuruda performans açısından WN7’nin 600 cc benzinli modellerin gücüne, 1000 cc benzinli modellerin torkuna rakip olacağını söyledi.
Honda WN7 özellikleri
- Tek şarjla 130 km’den fazla menzil
- Sabit lityum-iyon batarya
- CCS2 hızlı şarj desteği, %20’den %80’e 30 dakikada dolum
- Ev tipi prizle 3 saatten kısa sürede tam şarj
- Performans olarak 600 cc benzinli modellerin gücüne, 1000 cc benzinli modellerin torkuna rakip
- Ön panelde 5 inç TFT ekran
- Honda RoadSync uygulaması
- Zincir tahrikli sabit mıknatıslı senkron motor
- 20 litrelik sele altı depolama alanı
