VIA'dan 64-bit işlemci taşıyan ultra-kompakt anakart: EPIA-P820

Geçtiğimiz günlerde dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği USB 3.0 kontrol yongasını duyuran VIA, enerji verimliliğini hedef aldığı kompakt tasarımlı anakartlarına bir yenisini daha ekliyor. Firma yaptığı açıklama ile Pico-ITX kategorisinde yer alan EPIA-P820 isimli yeni anakartını duyurdu. 1.2GHz'de çalışan düşük güç tüketimli Nano U2500 işlemcisine sahip olan anakart, VX855 çipsetini temel alıyor.

2GB'a kadar DDR2 bellek desteği sunan ve sahip olduğu çipset itibariyle DirectX 9 destekli Chrome 9 entegre grafik birimine sahip olan Pico-ITX formundaki anakart, yine bir VIA çözümü olan Vinyl 5.1 kanal ses yongasını üzerinde barındırıyor. Bir adet SATA konnektörüne, bir adet 44-pin portuna ve Gigabit Ethernet bağlantısına sahip olan anakart 64-bit destekli en küçük çözümlerden birisi olarak dikkat çekiyor.

VIA yeni anakartını endüstriyel sistemlerde kullanmak isteyen müşterileri için yeni bir kasa da tanıttı. AMOS-3001 adını taşıyan, 15 x 4.6 x 10.8 cm boyutlarında 70 gram ağırlığındaki portatif kasa, -20 ile 70 derece arasındaki sıcaklıklarda çalışabiliyor. Yeni anakart ve kasa modelini proje geliştiricileri için örneklemeye başlayan VIA, şu an için herhangi bir fiyat bilgisi ise açıklamadı.

