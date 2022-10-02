Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta: Assassin's Creed Origins

Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta ismi ile başladığımız bu yeni seride sizlere PC Game Pass'ten oyunlar seçip çeşitli oyunlar göstereceğiz. Bu haftanın konuğu Assassin's Creed Origins.

Geçtiğimiz haftalarda başladığımız Vodafone FreeZone ile PC Game Pass'te bu hafta serisinin dördüncü ve son bölümüne hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu seride Vodafone'un FreeZone'lulara sunduğu yeni kampanyayı sizlere detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz.

Bu haftaki bölümümüzde ise konuğumuz Assassin's Creed Origins. Oyun dünyasının en popüler oyun serilerinden biri olan Assassin's Creed'in son oyunlarından olan Assassin's Creed Origins ise bu haftamızın konuğu. Vodafone FreeZone'un PC Game Pass kampanyası için detaylı bilgiye ise aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Vodafone FreeZone PC Game Pass kampanyası

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