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Vodafone, İngiltere'ye 50.000 adet iPhone satışıyla merhaba dedi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
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16
Shady
Haber Editörü
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Vodafone, İngiltere'ye 50.000 adet iPhone satışıyla merhaba dedi
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Dünyanın en büyük 2.mobil servis sağlayacısı Vodafone, İngiltere'deki iPhone satışına yeterince iyi başlamış görünüyor.

MacWorld UK, telekomünikasyon devinin ilk gün itibariyle 50,000 iPhone'un ön başvuru yapan abonelerine gönderildiğini açıkladı. İngiltere'de iPhone satışı yapan O2, Orange ve Tesco Mobile (O2 ile birlikte)'den sonra 4.mobil operatör olan Vodafone'un üst düzey yöneticisi Guy Laurence'de, bu başlangıcın olağanüstü olduğunu belirtti.

2010 mali yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 10 milyon ünite iPhone sattığı öngörülen Apple, Kanada ve İngiltere'de birden fazla operatörle anlaşma yaparak, tek operatör tekeline son vermişti. Apple'ın İngiltere'de anlaştığı diğer bir operatör Orange da ilk gün 30.000 adet iPhone satmayı başarmış ve bu sayının ülkede rekor olduğu iddia edilmişti.


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CodeX 8 yıl
Konu hortlamis. Bende yeni iphone ne zaman tanitilmista satisa baslanmis diye ince ince dusunmeye baslamistim :)
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myfranco 8 yıl
Konuyu kapatalım da biraz geriye düşsün. Şimdi herkes ip5 çıktı diye girer konuya.
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tgezer 8 yıl
20 aylık konuymuş ben de ip5 sandim.
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fethullahgültekin 8 yıl
HTC cep telefonu aldım 2 gün kullandım şarjı hemen bitiyo servizse gönerdedim servisden geldin 20 gün sonra tekrar 2 gün kulandım şarjı hemen bitiyo gine servise gönderdim yedek parca bekliyo ben 50 gün dür telefon'sussum kim bunun hesabını vercek bana sanarım MAHKEME karar verir VADOFONE dava actım!!!! cihazın iadesini istıyorum yada bir üst modelı ben o cihazı kesinlikle istemıyorum!!!
1 Yanıt Yanıtla
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engurlu 8 yıl

fethullahgültekin
HTC cep telefonu aldım 2 gün kullandım şarjı hemen bitiyo servizse gönerdedim servisden geldin 20 gün sonra tekrar 2 gün kulandım şarjı hemen bitiyo gine servise gönderdim yedek parca bekliyo ben 50 gün dür telefon'sussum kim bunun hesabını vercek bana sanarım MAHKEME karar verir VADOFONE dava actım!!!! cihazın iadesini istıyorum yada bir üst modelı ben o cihazı kesinlikle istemıyorum!!!

Tamam dostum simdi sakin ol ve silahını usulca yere bırak..
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beytepeli06 8 yıl

fethullahgültekin
HTC cep telefonu aldım 2 gün kullandım şarjı hemen bitiyo servizse gönerdedim servisden geldin 20 gün sonra tekrar 2 gün kulandım şarjı hemen bitiyo gine servise gönderdim yedek parca bekliyo ben 50 gün dür telefon'sussum kim bunun hesabını vercek bana sanarım MAHKEME karar verir VADOFONE dava actım!!!! cihazın iadesini istıyorum yada bir üst modelı ben o cihazı kesinlikle istemıyorum!!!

ağa direk üye olup patlamış.
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Paint It Black 8 yıl fethullahgültekin
fethullahgültekin

HTC cep telefonu aldım 2 gün kullandım şarjı hemen bitiyo servizse gönerdedim servisden geldin 20 gün sonra tekrar 2 gün kulandım şarjı hemen bitiyo gine servise gönderdim yedek parca bekliyo ben 50 gün dür telefon'sussum kim bunun hesabını vercek bana sanarım MAHKEME karar verir VADOFONE dava actım!!!! cihazın iadesini istıyorum yada bir üst modelı ben o cihazı kesinlikle istemıyorum!!!


ne içtiniz acaba
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Batuist 9 yıl
yeni nesil iphone kapıdayken bu fiyat verilmez buna..
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Sylargray 9 yıl

Batuist

yeni nesil iphone kapıdayken bu fiyat verilmez buna..

Kapıda diyorsunuz da daha tanıtımına bile en az 6 ay var
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tahir40 9 yıl
Zaten Türkiye satış fiyatlarına bakınca da biraz zor olur :) Bi 32GB 3Gs nerden baksanız üst düzey sayılabilecek bi sistem parasına çıkıyor. Sanırsın içinde i7920,x58 anakart,3yollu DDR3 bellekler, 2TB da harddisk var :P
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talh4wk 9 yıl
bi iphone miz olmadı bea :D
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sertacaygun 9 yıl
Avea'dan Voda'ya geçtim, malum, öğrenci nerde ucuza konuşursa oraya geçer.
20 saniye konuşmya bile 2 dakika hesaptan düşülüyor. Neyse, o sorun değil.
Bu aylık 250 kontör muhabbetini kaybetmemek için, *123#17# tuşlayıp aradıktan sonra çıkan tarihtemi, yoksa birgün önce mi yükleme yapacağım dedim, doğru cevap alamadım, ballandırmışlar da ballandırmışlar.
O da mühim değil. Benim telefon 30 saniye görüşemeden kesildioluyor. Vodafone'a geçtiğime pişman olmam umarım...
Daha ikinci günü bugün Voda'ya geçişimin. Hayırlısı bakalım.
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