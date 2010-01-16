Vodafone, İngiltere'ye 50.000 adet iPhone satışıyla merhaba dedi

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Dünyanın en büyük 2.mobil servis sağlayacısı Vodafone, İngiltere'deki iPhone satışına yeterince iyi başlamış görünüyor.

MacWorld UK, telekomünikasyon devinin ilk gün itibariyle 50,000 iPhone'un ön başvuru yapan abonelerine gönderildiğini açıkladı. İngiltere'de iPhone satışı yapan O2, Orange ve Tesco Mobile (O2 ile birlikte)'den sonra 4.mobil operatör olan Vodafone'un üst düzey yöneticisi Guy Laurence'de, bu başlangıcın olağanüstü olduğunu belirtti.

2010 mali yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 10 milyon ünite iPhone sattığı öngörülen Apple, Kanada ve İngiltere'de birden fazla operatörle anlaşma yaparak, tek operatör tekeline son vermişti. Apple'ın İngiltere'de anlaştığı diğer bir operatör Orange da ilk gün 30.000 adet iPhone satmayı başarmış ve bu sayının ülkede rekor olduğu iddia edilmişti.