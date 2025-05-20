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    İspanya’da krizler bitmiyor! Şimdi de mobil şebekeler çöktü

    İspanya, elektrik kesintisinin ülkeyi karanlığa sürüklemesinden sadece haftalar sonra Salı sabahı telefon ve internet kesintileriyle sarsıldı. Ülkede mobil şebekelerin çöktüğü bildirildi.

    İspanya’da elektrik şebekesinden sonra mobil şebekeler de çöktü Tam Boyutta Gör
    İspanya, Salı sabahı ülke genelinde yaşanan telefon ve internet şebeke kesintileriyle sarsıldı. Ülkenin önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden Telefonica'nın gerçekleştirdiği başarısız sistem güncellemesi, sabit hat ve mobil hizmetlerde ciddi aksamalara yol açtı. Kesinti, acil yardım çağrılarının ulaştırılmasını da zorlaştırarak endişe yarattı.

    Önce elektrik, şimdi de mobil şebeke

    Telefonica'nın yaptığı sistem güncellemesi sonrası yaşanan aksaklık, özellikle acil servis hatlarında ciddi sorunlara neden oldu. Bazı bölgelerde vatandaşların hastane personeliyle bağlantısı yarıda kesildi. Bu durum üzerine bazı acil servis sağlayıcıları, vatandaşların yardım çağrılarına ulaşabilmesi için alternatif iletişim numaraları devreye aldı.

    Kesintiden etkilenen bölgeler arasında Bask Bölgesi, Endülüs, Aragon ve Extremadura yer alıyor. Madrid, Malaga, Barselona, ​​Valensiya, Murcia, Sevilla ve Bilbao gibi tüm büyük şehirlerde sorunlar bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, "Bazı şirketlerde belirli hizmetleri etkileyen bazı ağ yükseltmelerini tamamladık. Sorunu çözmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Merkezi Madrid’de bulunan Telefonica, dünyanın en büyük telekomünikasyon firmalarından biri olarak biliniyor. Ancak yaşanan aksaklık sadece Telefonica kullanıcılarıyla sınırlı kalmadı. Movistar, Orange, Vodafone ve O2 gibi diğer büyük operatörlerin aboneleri de sosyal medya üzerinden benzer sorunlar yaşadıklarını bildirdi. Müşteriler arama yapamıyor, mesaj alamıyor ve mobil verilerini kullanamıyor. Downdetector web sitesine göre sorun bildirenlerin yüzde 72'si kesintiler olduğunu, yüzde 18'i sinyal olmadığını ve yüzde 10'u bölgelerinde "tam kesinti" olduğunu bildirdi.

    Haftalar önce elektrik şebekesi çökmüştü

    Bu kesinti, İspanya’nın son haftalarda yaşadığı ikinci büyük altyapı krizi oldu. Nisan ayı sonunda İspanya, Portekiz ve Güney Fransa'nın bazı bölgeleri, yaklaşık 50 milyon kişiyi etkileyen büyük bir elektrik kesintisi yaşamış; toplu taşıma, kritik altyapılar, ATM’ler ve iletişim sistemleri sekteye uğramıştı. İspanya'da elektrik şebekesinin normal şekilde çalışmaya başlaması 23 saat sürmüştü.

    Kaynakça https://www.telegraph.co.uk/business/2025/05/20/spain-struck-by-phone-and-internet-blackouts/ https://www.lbc.co.uk/world-news/all-major-mobile-networks-emergency-service-lines-down-spain/
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    TheLuBu 2 gün önce

    100 yıl sonra yıldızlararası boşluğa bir uzaygemisi ile belki insanları belki de yapay zekaya sahip robotları göndeririz.

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    Evren7 3 gün önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 4 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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