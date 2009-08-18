VXT3D özel tasarımlı Radeon HD 4870 modelini gösterdi

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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor markasını da bünyesinde bulunduran Tul firmasının daha uygun fiyatlı modeller hazırlamak üzere oluşturduğu VERTEX3D (VTX3D) markası ürün gamını yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Operasyonlarına sadece birkaç ay önce başlayan firma, özel tasarımlı Radeon HD 4870 modelini duyurdu.

Firma tarafından performans segmenti için hazırlanan yeni modelde soğutma çözümlerinde sektörün lider isimlerinden birisi olan Arctic Cooling'in Accelero Twin Turbo Pro isimli soğutucusu kullanılmıştı. Dört adet ısı borusuna ve iki adet 92mm'lik fana sahip olan yeni soğutucu ile birlikte yeni modelin referans tasarıma sahip Radeon HD 4870 modellerine kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 770MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de çalışan DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelde çift DVI ve HDTV bağlantılarına yer veriliyor Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel tasarımlı VERTEX3D (VTX3D) Radeon HD 4870 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.