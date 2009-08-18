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VXT3D özel tasarımlı Radeon HD 4870 modelini gösterdi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,4b
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16
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VXT3D özel tasarımlı Radeon HD 4870 modelini gösterdi
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Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor markasını da bünyesinde bulunduran Tul firmasının daha uygun fiyatlı modeller hazırlamak üzere oluşturduğu VERTEX3D (VTX3D) markası ürün gamını yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Operasyonlarına sadece birkaç ay önce başlayan firma, özel tasarımlı Radeon HD 4870 modelini duyurdu.

Firma tarafından performans segmenti için hazırlanan yeni modelde soğutma çözümlerinde sektörün lider isimlerinden birisi olan Arctic Cooling'in Accelero Twin Turbo Pro isimli soğutucusu kullanılmıştı. Dört adet ısı borusuna ve iki adet 92mm'lik fana sahip olan yeni soğutucu ile birlikte yeni modelin referans tasarıma sahip Radeon HD 4870 modellerine kıyasla daha serin ve sessiz çalıştığı belirtiliyor.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sundan güç alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 770MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de çalışan DirectX 10.1 ve PCIe 2.0 destekli ekran kartı destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyor.

Unified Video Decoder 2.0 teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen yeni modelde çift DVI ve HDTV bağlantılarına yer veriliyor Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen özel tasarımlı VERTEX3D (VTX3D) Radeon HD 4870 için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.


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Reppealle 10 yıl
ben G31M-ES2L almayı düşünüyordum. Bunu(bu şeyi) gördükten sonra sanırım en iyisi WATX anakart almak :'(
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mjarda 10 yıl
bu ekrankartı dehşet verici ancak üzerindeki soğutucu çok büyük kasa kapanmaya bilir
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Timeguard 10 yıl
4890 a yapsınlar bunu
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BlackBeasT 10 yıl
Şimdi PCnin arkasında bakdım 3 slotluk yerim yok ,Nedir tek PC kasada cift anakartmı kullanıcagız:D
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CoreXXX 10 yıl
2.5 dan 3 slot yer kaplıyor:)) cf yaparsanız full atx de bile yer kalmaz ki başka bişe takasın
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sonmezfikret 10 yıl
cok garip 3 slot artık 20 derecede çalısır yaz kış :)
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ali277 10 yıl
Çok abartılı olmuş 2 slot olmalıydı kasası küçük olanların bu kartı alacağını sanmam.
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koxp94 10 yıl
onun yerine bakır soğutu kullansalar
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serpantin 10 yıl
Soğutucuyu ekran kartı üreticisi değil Arctic Cooling firması geliştirmiş, bu firmada ekran kartı soğutma işinde 1 numara. Vardır mutlaka bir bildikleri.
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KANUNI61 10 yıl
kart şekil ama kutusuda uyumlu olmış atiyle
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dstk 10 yıl
Yakında Micro-ATX anakart kullananlar sadece ekran kartı takabilecek. :)
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dante38 10 yıl
Herşey başladığı gibi olacak.Futbol sahası veya oda kadarlık bilgisayar...
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Master_Evil 10 yıl
3 slot ne demek ya zaten anakart üreticileri pci yerleşimlerini birbirine yakınlaştırmaya çalışıyor bide 3 slot dedin mi bitti olay
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yekoo 10 yıl
bu nasıl soğutma ya araba araba radyatörümü bu kartlar? kesinlikle cok fark olacagını sanmıyorum ekran kartlarında en iyi sogutma bence şu zalman tarzı cok bakır ve tek fan olanlar..
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