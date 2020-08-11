Windows 10’un aygıt yöneticisi üzerinden sürücü indirilemeyecek

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Windows kurulumunun ardından sürücü yüklemek için çoğu kullanıcı aygıt yöneticisini ziyaret ediyor. Microsoft’un taşıma stratejisinin yeni hedefinde aygıt yöneticisi var.

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Denetim masası Windows 10'dan kaldırılabilir

Windows 10 yapı 2004 (Build 19041.423) ile birlikte artık aygıt yöneticisi üzerinden çevrimiçi sürücü aranamayacak. Aygıt yöneticisinin sürücü menüsü üzerinden sadece bilgisayarınızda bulunan bir paketi arama işlemi gerçekleştirilebilecek.

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Aygıt sürücüsünün internetle bağı kesildi

Dahası aygıt yöneticisinin kendi sunucularına erişmesini de engelleyen yazılım devi bu işlevi ayarlar uygulamasına taşıdı. Opsiyonel güncelleştirmeler kısmından bulunabilecek mevcut güncelleştirmeler böylelikle daha kolay erişilebilir hale getirilmiş.

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Ayrıca Bkz. "Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak"

Diğer taraftan güncel sistemlerde sürücü yükleme işlemi neredeyse tamamen işletim sistemi tarafından yürütülüyor. Görünüşe göre Microsoft sürücü konusunda en başarılı Windows sürümünün güncelleştirme sürecini daha da akıcı hale getirmek istiyor.

https://mspoweruser.com/windows-10-device-manager-loses-the-ability-to-search-online-for-driver-updates/

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