Windows 10’un aygıt yöneticisi üzerinden sürücü indirilemeyecek

Windows kurulumunun ardından sürücü yüklemek için çoğu kullanıcı aygıt yöneticisini ziyaret ediyor. Microsoft’un taşıma stratejisinin yeni hedefinde aygıt yöneticisi var.İlginizi Çekebilir Denetim masası Windows 10'dan kaldırılabilir
Windows 10 yapı 2004 (Build 19041.423) ile birlikte artık aygıt yöneticisi üzerinden çevrimiçi sürücü aranamayacak. Aygıt yöneticisinin sürücü menüsü üzerinden sadece bilgisayarınızda bulunan bir paketi arama işlemi gerçekleştirilebilecek.
Aygıt sürücüsünün internetle bağı kesildi
Dahası aygıt yöneticisinin kendi sunucularına erişmesini de engelleyen yazılım devi bu işlevi ayarlar uygulamasına taşıdı. Opsiyonel güncelleştirmeler kısmından bulunabilecek mevcut güncelleştirmeler böylelikle daha kolay erişilebilir hale getirilmiş.
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Diğer taraftan güncel sistemlerde sürücü yükleme işlemi neredeyse tamamen işletim sistemi tarafından yürütülüyor. Görünüşe göre Microsoft sürücü konusunda en başarılı Windows sürümünün güncelleştirme sürecini daha da akıcı hale getirmek istiyor.
https://mspoweruser.com/windows-10-device-manager-loses-the-ability-to-search-online-for-driver-updates/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Zaten çorba gibi arayüzde ayarlar -daha fazla ayarlar -super ayarlar -denetim masası falan diye gidip buluyorduk aradığımızı.
Şimdi hepten tarhana çorbasına dönecek
home sürümü ev kullanıcıları için olsun ve fazla ayarların hepsi kaldırılsın. pro sürümü ise bilgisayar kurdu insanlar için çıkartın. birde iş istasyonu gibi bir sürüm çıkartabilirsiniz.
Home Basic: Temel ayarlara ulaşılabilen hata raporu gönderebilen ancak insider olunamayan sürüm
Home Advanced: Domain üyeliği olmayan ancak OS UI dil paketleri dahil tüm ayarlara ulaşılabilen sürüm
Professional: Domain üyeliği ve policyler ile tüm ayarlara ulaşılabilen sürüm
Server: Tüm sunucu servislerinin yüklenip aktif halde kullanılabileceği sürüm