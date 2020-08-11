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    Windows 10’un aygıt yöneticisi üzerinden sürücü indirilemeyecek

    Aygıt yöneticisi artık internet üzerinden sürücü indirip kuramayacak. İşlevler taşınmaya devam ediyor.
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    İşletim...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Windows 10’un aygıt yöneticisi üzerinden sürücü indirilemeyecek
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    Windows kurulumunun ardından sürücü yüklemek için çoğu kullanıcı aygıt yöneticisini ziyaret ediyor. Microsoft’un taşıma stratejisinin yeni hedefinde aygıt yöneticisi var.

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    Windows 10 yapı 2004 (Build 19041.423) ile birlikte artık aygıt yöneticisi üzerinden çevrimiçi sürücü aranamayacak. Aygıt yöneticisinin sürücü menüsü üzerinden sadece bilgisayarınızda bulunan bir paketi arama işlemi gerçekleştirilebilecek.

    Windows 10’un aygıt yöneticisi üzerinden sürücü indirilemeyecek
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    Aygıt sürücüsünün internetle bağı kesildi

    Dahası aygıt yöneticisinin kendi sunucularına erişmesini de engelleyen yazılım devi bu işlevi ayarlar uygulamasına taşıdı. Opsiyonel güncelleştirmeler kısmından bulunabilecek mevcut güncelleştirmeler böylelikle daha kolay erişilebilir hale getirilmiş.

    Windows 10’un aygıt yöneticisi üzerinden sürücü indirilemeyecek
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    Ayrıca Bkz. "Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak"

    Diğer taraftan güncel sistemlerde sürücü yükleme işlemi neredeyse tamamen işletim sistemi tarafından yürütülüyor. Görünüşe göre Microsoft sürücü konusunda en başarılı Windows sürümünün güncelleştirme sürecini daha da akıcı hale getirmek istiyor.



    https://mspoweruser.com/windows-10-device-manager-loses-the-ability-to-search-online-for-driver-updates/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ambarad (Oğuz ) 1 hf. en beğenilen
    Karmakarışık sistem. Her "yenilik" ile daha da karıştırmaya devam ediyorlar. Yaptıkları "Ayarlar" kısmına uğramıyorum bile. Her işimi Denetim Masası'ndan görüyorum.
    Karmakarışık sistem. Her "yenilik" ile daha da karıştırmaya devam ediyorlar. Yaptıkları "Ayarlar" kısmına uğramıyorum bile. Her işimi Denetim Masası'ndan görüyo...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Alışılmayacak hiçbir şey yoktur...
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    Oha çok rahat oluyodu, bakıyorduk neyi görmemiş güncelle diyordukşak diye buluyodu lan gerekli sürücüyü, niye böyle birşey yapıyor MS şimdi? Kullanıcının kolayına ne geliyorsa onu kaldırmaya,yok etmeye çalışıyor herifler, ben böyle saçma manalite ile çalışan bir firma hayatımda görmedim.
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    Violet Evergarden (HAKAN CAN YILDIZ) 1 hf.
    iyi yaptıkları herşeyi bozmak gibi huyları var.

    Zaten çorba gibi arayüzde ayarlar -daha fazla ayarlar -super ayarlar -denetim masası falan diye gidip buluyorduk aradığımızı.



    Şimdi hepten tarhana çorbasına dönecek
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    khrmndgn (Kahraman Doğan) 1 hf.
    insanların bu kadar ayara ihtiyacı yok. sayın microsoft bey. insanlar bilgisayarı fişe takıp kullanmak istiyor. lütfen şu saçma home pro sürümlerinizi güncelleyin ve daha mantıklı bir şekilde yapılandırın.

    home sürümü ev kullanıcıları için olsun ve fazla ayarların hepsi kaldırılsın. pro sürümü ise bilgisayar kurdu insanlar için çıkartın. birde iş istasyonu gibi bir sürüm çıkartabilirsiniz.
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    Amore 1 hf. khrmndgn
    Aşağıdaki gibi yaparlarsa bu karmaşa sona erer.

    Home Basic: Temel ayarlara ulaşılabilen hata raporu gönderebilen ancak insider olunamayan sürüm
    Home Advanced: Domain üyeliği olmayan ancak OS UI dil paketleri dahil tüm ayarlara ulaşılabilen sürüm
    Professional: Domain üyeliği ve policyler ile tüm ayarlara ulaşılabilen sürüm
    Server: Tüm sunucu servislerinin yüklenip aktif halde kullanılabileceği sürüm
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    ADANAL1 (Ökkeş Çelik) 1 hf.
    Ayarlar kısmında her şey sade basit bir şekilde olamaz mı? Çok mu zor bunu yapmak?. İyice çorba oldu herşey.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf.
    Her şeyi Windows Update'e ya da mağazaya taşımayı bir türlü anlamış değilim. NVidia ya da Intel'den sürücü indiriyorsun ama yanında arayüz programı gelmiyor. Arayüz programını da gidip mağazadan indiriyorsun falan, sonra sürüm uymuyor arayüz programı çalışmıyor falan filan. İyicene çorba ettiler.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 1 hf.
    19041.423 yüklü bende. Bilgisayarım'a sağ tık özellikler yapınca Ayarlar menüsü altında açılıyor artık bilgiler, ancak Bilgisayarım'ın içine girip özellikler yapınca eski tarz açılıyor.
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    Ambarad (Oğuz ) 1 hf. en beğenilen
    Karmakarışık sistem. Her "yenilik" ile daha da karıştırmaya devam ediyorlar. Yaptıkları "Ayarlar" kısmına uğramıyorum bile. Her işimi Denetim Masası'ndan görüyorum.
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