Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak

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Microsoft’un Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı deneme aşamalarından bu yana kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görülüyor. Stabil sürümün dağıtımına başlanmasıyla Edge’in pazar payında ani bir yükselme gözlemlenmişti.

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Yayınlanan destek makalesiyle birlikte önemli bir detay gün yüzüne çıktı. Ocak ayı itibariyle yaygın dağıtımına geçilen yeni Edge’i aşama aşama kullanıma sunan Microsoft kullanıcıların performans, gizlilik ve güvenliğinden emin olmak istiyor.

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Bu bağlamda Windows Update sistemi içerisinde gelen Chromium tabanlı Edge tarayıcısını kaldırma seçeneği bulunmayacak.

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Bununla birlikte eski Edge tarayıcısına geri dönüşün de önü kapalı. Program kaldırma arayüzü üzerinde kaldırma seçeneği olmasa da bir çaresi mevcut.

Komut satırını yönetici olarak açın C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\83.0.478.58\Installer setup.exe –uninstall –system-level –verbose-logging –force-uninstall komutunu girin

https://mspoweruser.com/uninstall-edge/

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