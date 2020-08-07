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    Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak

    Yazılım devinin son dönemde hızla popülerlik kazanan tarayıcısıyla can sıkan bir detay var.
    2 hf.
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    19
    Tarayıc...
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yeni Edge tarayıcı kaldırılamayacak
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    Microsoft’un Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı deneme aşamalarından bu yana kullanıcılar tarafından yoğun ilgi görülüyor. Stabil sürümün dağıtımına başlanmasıyla Edge’in pazar payında ani bir yükselme gözlemlenmişti.

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    Yayınlanan destek makalesiyle birlikte önemli bir detay gün yüzüne çıktı. Ocak ayı itibariyle yaygın dağıtımına geçilen yeni Edge’i aşama aşama kullanıma sunan Microsoft kullanıcıların performans, gizlilik ve güvenliğinden emin olmak istiyor.

    Microsoft, Edge'te ısrarcı

    Bu bağlamda Windows Update sistemi içerisinde gelen Chromium tabanlı Edge tarayıcısını kaldırma seçeneği bulunmayacak.

    Ayrıca Bkz. "CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor"

    Bununla birlikte eski Edge tarayıcısına geri dönüşün de önü kapalı. Program kaldırma arayüzü üzerinde kaldırma seçeneği olmasa da bir çaresi mevcut.

    1. Komut satırını yönetici olarak açın
    2. C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\83.0.478.58\Installer setup.exe –uninstall –system-level –verbose-logging –force-uninstall komutunu girin


    https://mspoweruser.com/uninstall-edge/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kayamtky 2 hf. en beğenilen
    Varsın kaldırılmasın, kenarda dursun, bana zararı yok ki..
    Yanıtla +13
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    Spider_hip (Doğan Eray) 2 hf.
    Herkes tekelleşmeye çalışıyor. Milyarlar kazananlar niye daha da milyarlar kazanmıyorum diye yarış içerisinde tamam ama microsoft'un anlayamadığı bunu zorlamayla yapamayacağı. Chrome dahili tarayıcı olmamasına rağmen nasıl açık ara %60-70 lerle pazar lideri konumuna geldi. Kendileri bile yazılımsal başarısızlıklarını kabul edip chromium'a geçtiler. Alternatifi olan tüm piyasalarda iyi olmak zorundasın aksi taktirde başarılı olamazsın. Dua etsinler windows'a teknik olarak alternatif yok. Yoksa tüm oyunlar, tüm programlar linux'ta da aynı şekilde, exe ile çalışabiliyor olsa windows çok çok zorlanırdı. Windows 7 den 10 a geçirmek için saçma saçma zorlamalar yaptılar, bu microsoft'un zorlama politikası çok gülünç, başarısızlıklarının göstergesi oluyor.
    Herkes tekelleşmeye çalışıyor. Milyarlar kazananlar niye daha da milyarlar kazanmıyorum diye yarış içerisinde tamam ama microsoft'un anlayamadığı bunu zorlamayl...
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    buraxus (Burak Tüzen ) 2 hf.
    Tekelleşme iddialarıyla google apple facebook gibi firmalar ciddi cezalar ve yaptırımlarla uğraşabilecekken , microsoft ne yapmak nereye varmak istemektedir.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Krone 4 gün
    Chrome'dan bir tık daha hızlı geldi bana. Yalnız önyüklü Yandex olması hoşuma gitmedi. Çok dandik bir arama motoru hiç sevmiyorum. Google alternatifi yok bu konuda.
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    GOKTURKBAYBARS 4 gün yeni yorumcu
    Chromium tabanlı Edge tarayıcı gayet güzel. Artık Chrome kullanmayı bıraktım.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 hf.
    muhteşem bir tarayıcı. chromeden çok daha hızlı ve çökmüyor. betadan beri kullanıyorum gerçekten microsoft kedi olalı bir fare tuttu
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf.
    Kaldıramazsan Kaldırırlar Gülüüm:)
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    Veins (İbrahim Koz) 1 hf.
    Bence buradaki eleştriler büyük haksızlık içeriyor. Aynı Apple nasıl kendi ekosistemini kuruyorsa, ve bildiğim kadarıyla Mac OS'ta da embedded gelen appler kaldırılamıyor ( yanlış olabilirim) ve Safari de bunlardan biri. Mac OS bloatware olması yönüyle çok eleştiriliyor yıllardır. Microsoft da bir yerde kendi ekosistemini yaratmak istiyor, kendi işletim sistemine kendi web browserını embed etmek kadar doğal bir şey yok gibi.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    İe var , yeni ie var bir de edge kalkmasın böyle işi ancak Microsoft yapar
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    Clusive 2 hf.
    Kaldırılmasına gerek olmayan tarayıcı zaten. Beta halindeyken bile bütün tarayıcılardan daha iyiydi. Şimdi de öyle. Mükemmel ötesi bir tarayıcının bilgisayarda bulunmasından zarar gelmez.
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    NnightWalkerr 2 hf.
    MS buna benzer bir sürü saçmalıklarından sonra sildirdi bana Windows'u. İkimiz de kurtuduk.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 hf.
    Bundan önceki kaldırılıyor muydu ki şimdikini kaldırabilelim?
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 hf.
    kaldırsalar ne kaldırmasalar ne
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    3864 kez okundu.
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    microsoft edge, microsoft edge tarayıcı ve
    3 etiket daha chromium windows update Yazılım
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