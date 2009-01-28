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XFX, Fatal1ty serisi GeForce 9400GT modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX, Fatal1ty serisi GeForce 9400GT modelini duyurdu
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AMD-ATi'nin Radeon HD 4000 serisini temel alan yeni ekran kartlarını kullanıma sunan ayrıca 1.5GB GDDR2 bellekli GeForce 9600GSO modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran XFX, giriş seviyesindeki maliyet odaklı sistemler için Fatal1ty serisi yeni bir model daha hazırladı. Nvidia'nın GeForce 9400GT çözümünü baz alan düşük profilli yeni ekrankartının özellikle çoklu ortam bilgisayarlarında kullanılması bekleniyor.

Düşük profilli baskılı devresiyle kompakt boyutlu kasalarla da uyum problemi yaşamaksızın kullanılabileceği belirtilen ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 16x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR2 bellekle donatılan kartın grafik işlemcisi 550MHz, bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart aktif soğutmayla desteklenmiş.

PhysX ve CUDA gibi teknolojilerle uyumlu olan Fatal1ty serisi yeni ekrankartı, DVI, D-Sub ve HDTV konnektörleriyle geliyor. XFX'in dünyanın en iyi oyuncuncusu olarak gösterilen Jonathan Fatal1ty Wendel ile yaptığı iş birliği çerçevesinde hazırladığı GeForce 9400GT tabanlı yeni modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.


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Hobo. 10 yıl
Bu kartlara kadar indi demek Fatal1ty. Hiç yakışmamış.
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istanbul2007 10 yıl
bu haber techpowerup.com da yer alıyor ve kaynak olarak donanimhaber.com gosteriliyor işte gormek istediğim buydu benim tsk ederim DH ailesi.
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Kapıkulu 10 yıl
oha karta bak yuhaahhah fatal1ty nolmuş ya bunlara:))))asdasda
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Vadocz 10 yıl
şu ünlü adamı(Fatal1ty) ya 9600GSO larda yada 9400GT lerde yani düşük kartlarda kullanıyorlar nedense , şöyle bir GTX serisinde kullansalardı daha popüler olurdu bence.Gereksiz bir kart.
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esses... 10 yıl
Fiyatı bilmeden bişey diyemem
Ancak önyargılarım ;emsallerinden pahalı olur diyor.
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maviay1980 10 yıl
bunu alacağıma 3d chrome çift çekirdekli nano via anakart alırım 2. bir pcm olur yaw...
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melyyh 10 yıl
vaay be fatal1ty. nerden nereye.....
ayrıca htpc kuracak olsam neden fanlı soğutma kullanan bi kart alıyım ki?
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
bu Fatal1ty yerine Fatality kullansalar daha etkileyici olur.Ayrıca son zamanaların popüler modeli oldu bu fatal1ty de her modelde var.:O))
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Master_Evil 10 yıl
xfx firmasının canı sıkılmış boş vakitlerini değerlendirmek için falan yapmış herhalde
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maviay1980 10 yıl
gforce 6200den bile küçük iş yapmaz cigs olmamış...
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-dehşet- 10 yıl
Fatal1ty bu hale düşecek adam mıydı acıdım şimdi
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
Baya şekilsiz bir kart olmuş xD Giriş seviyesi kartların performans ve görünümlerinden önce fiyatlarına bakılıyor. Bu sebeple bu kart iş yapmaz diyorum...
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ali277 10 yıl
hazır pc lerde görürüz
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K.Kahriman 10 yıl
"dünyanın en iyi oyuncusu f4t4l1ty nin kullandığı kart" diye pompalarlar piyasaya boş şey bunlar benim radeon 9550 ye o.c yapsam bu karta yaklaşır
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