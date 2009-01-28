XFX, Fatal1ty serisi GeForce 9400GT modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin Radeon HD 4000 serisini temel alan yeni ekran kartlarını kullanıma sunan ayrıca 1.5GB GDDR2 bellekli GeForce 9600GSO modeliyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran XFX, giriş seviyesindeki maliyet odaklı sistemler için Fatal1ty serisi yeni bir model daha hazırladı. Nvidia'nın GeForce 9400GT çözümünü baz alan düşük profilli yeni ekrankartının özellikle çoklu ortam bilgisayarlarında kullanılması bekleniyor.

Düşük profilli baskılı devresiyle kompakt boyutlu kasalarla da uyum problemi yaşamaksızın kullanılabileceği belirtilen ekran kartı 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 16x paralel işlem birimine sahip. 512MB GDDR2 bellekle donatılan kartın grafik işlemcisi 550MHz, bellekleri ise 800MHz'de görev yapıyor. DirectX 10 desteği sunan ayrıca HD videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kart aktif soğutmayla desteklenmiş.

PhysX ve CUDA gibi teknolojilerle uyumlu olan Fatal1ty serisi yeni ekrankartı, DVI, D-Sub ve HDTV konnektörleriyle geliyor. XFX'in dünyanın en iyi oyuncuncusu olarak gösterilen Jonathan Fatal1ty Wendel ile yaptığı iş birliği çerçevesinde hazırladığı GeForce 9400GT tabanlı yeni modelinin önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.