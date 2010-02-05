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XFX Radeon HD 5450 modellerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX Radeon HD 5450 modellerini tanıttı
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Yüksek performanslı ekran kartlarıyla sektörün iddialı isimlerinden biri olan XFX, giriş seviyesi için hazırladığı Radeon HD 5450 tabanlı dört yeni model duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartlarında modeline göre 512MB DDR2 veya 1024MB DDR3 bellek kullanılıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerde grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekler ise modeline göre 800MHz (DDR2) veya 1600MHz (DDR3) bellek hızlarıyla geliyor.

Siyah renkli baskılı devresi ve yine Siyah renkli pasif soğutucusuyla uyumlu içerisinde bir görünüme sahip olan ekran kartları ile giriş seviyesindek sistemler ve medya bilgisayarları hedef alınıyor. Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan yeni kartlarda modeline göre D-Sub/DVI/HDMI, D-Sub/DVI/DisplayPort veya DVI/HDMI konnektörleriyle geliyorlar.

XFX'in Radeon HD 5450 modelleri 40-56 Avro seviyesindeki fiyatlarla satışa sunuluyorlar.


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DH Misafiri 9 yıl
4650 serisi bile yine low profile modeller olmasına rağmen daha iyi fps veriyor oyunlarda... dx11 le gelen hiçbir oyunu oynamak söz konusu olamaz bu kart ile.. dolayısıyla oyun da oynamak isteyen ve düşük profile ihtiyaç duyan kullanıcıların 4650 tercih etmesi daha mantıklı gibi geliyor...
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Momo-Oz 9 yıl
ses kartına benzemiş
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aulkem 9 yıl
evet ama bu basit serinin bi arkasi gelicektir umarım
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CoreXXX 9 yıl
vga girişine gerek yok, dvi adaptorle o iş görülür. zaten artık vga kullanılmaması gerekiyor bence.şu vergiler olmasa çokdan vga unutulmuştu. çoğu monitor firması vergi yüzünden sadece tr ye vga lı modeller üretiyor.23 inç full hd monitorde tek vga girişi olan modeller var çok acıklı bi durum:D
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Tolgá 9 yıl
gördüğüm en iyi 5450 diğerlerinde vga kablosu vardı bunda düz ve güzel olmuş
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hapocod 9 yıl
daha düzgün bu siyah pcb yakışmış ama soğutucu iyi değil
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Reddemon35 9 yıl
2 u kasalar ıcın yanı htpc ler ıcın ıyı dusunulmus bı alternatıf
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simplethinks 9 yıl
Bu ekrankartını genişleme slotlarına nasıl monte etcez o sabitleyici metal kısa değilmi
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ender123 9 yıl

simplethinks

Bu ekrankartını genişleme slotlarına nasıl monte etcez o sabitleyici metal kısa değilmi


Haklısınız bu kartın metal kısmı ( braketi) kısa . Bu kart düşük profil olduğu için normal kasaya takamazsınız. Bu tarz düşük profil kart üreten firmalar normalde kartı tam boy brakete (kasaya taktığınız metal parça) monte edip yanında bununki gibi kısa braket verirler. Bazı firmalar 2 tane kısa braket veriyor , bazı firmalar tek parça ama çift enli tek parça olarak üretiyor.. Bir tanesi DVI+HDMI , diğeri VGA için .Lütfen ekteki fotoya bakınız.

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DEATH71

gördüğüm en iyi 5450 diğerlerinde vga kablosu vardı bunda düz ve güzel olmuş

car_26
vga girişi neden yok acaba


Aslında vga çıkışı bu kartta da var. Kırmızı-Gri renkli kapasitörün yanındaki iğne uçlar vga bağlantı için. Diğer 5450 kartlarda bu bağlantı noktasına vga konnektör bağlamışlar. XFX firması koyma gereği duymamış. Lütfen ekteki fotoya bakınız

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