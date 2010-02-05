XFX Radeon HD 5450 modellerini tanıttı

Yüksek performanslı ekran kartlarıyla sektörün iddialı isimlerinden biri olan XFX, giriş seviyesi için hazırladığı Radeon HD 5450 tabanlı dört yeni model duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cedar GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartlarında modeline göre 512MB DDR2 veya 1024MB DDR3 bellek kullanılıyor. 64-bit bellek veri yolu desteğine ve 80x paralel işlem birimine sahip olan yeni modellerde grafik işlem birimi 650MHz'de, bellekler ise modeline göre 800MHz (DDR2) veya 1600MHz (DDR3) bellek hızlarıyla geliyor.
Siyah renkli baskılı devresi ve yine Siyah renkli pasif soğutucusuyla uyumlu içerisinde bir görünüme sahip olan ekran kartları ile giriş seviyesindek sistemler ve medya bilgisayarları hedef alınıyor. Unified Video Decoder 2.2 teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunan yeni kartlarda modeline göre D-Sub/DVI/HDMI, D-Sub/DVI/DisplayPort veya DVI/HDMI konnektörleriyle geliyorlar.
XFX'in Radeon HD 5450 modelleri 40-56 Avro seviyesindeki fiyatlarla satışa sunuluyorlar.
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Haklısınız bu kartın metal kısmı ( braketi) kısa . Bu kart düşük profil olduğu için normal kasaya takamazsınız. Bu tarz düşük profil kart üreten firmalar normalde kartı tam boy brakete (kasaya taktığınız metal parça) monte edip yanında bununki gibi kısa braket verirler. Bazı firmalar 2 tane kısa braket veriyor , bazı firmalar tek parça ama çift enli tek parça olarak üretiyor.. Bir tanesi DVI+HDMI , diğeri VGA için .Lütfen ekteki fotoya bakınız.
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Aslında vga çıkışı bu kartta da var. Kırmızı-Gri renkli kapasitörün yanındaki iğne uçlar vga bağlantı için. Diğer 5450 kartlarda bu bağlantı noktasına vga konnektör bağlamışlar. XFX firması koyma gereği duymamış. Lütfen ekteki fotoya bakınız