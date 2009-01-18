XFX'den 1.5GB bellekli ekran kartı; GeForce 9600GSO Far Cry 2 Edition

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Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve XXX serisi yüksek performanslı modelleriyle popüler olan XFX, geride bıraktığımız yılın son günlerinde yaptığı sürpriz açıklamayla AMD-ATi ile de ortaklığa başlayacağını açıklamış ve firmanın Radeon HD 4000 serisi ekran kartları bir süre önce gün ışığına çıkmıştı. Nvidia tabanlı ekran kartı üretimine devam eden firma, hazırladığı yeni modeliyle yeniden gündemde.

XFX'in orta segment için hazırladığı GeForce 9600GSO Far Cry 2 Edition isimli ekran kartı, özellikle yüksek bellek kapasitesi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira kart üzerinde tam 1.5GB (1536MB) GDDR2 bellek bulunuyor. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 580MHz'de, paralel işlem birimleri 1450MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapıyor.

Kutu tasarımıyla da dikkat çeken ekran kartı, SLI kurulumlarına da olanak tanımakta. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı, PhysX ve CUDA teknolojileriyle uyumlu olarak ta kullanılabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle gelen ekran kartının kutu içeriğine günümüz popüler oyunlarından Far Cry 2'nin tam sürümü de ilave edilimiş.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

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