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XFX'den 1.5GB bellekli ekran kartı; GeForce 9600GSO Far Cry 2 Edition

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
24,4b
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45
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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XFX'den 1.5GB bellekli ekran kartı; GeForce 9600GSO Far Cry 2 Edition
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Bir süre öncesine kadar sadece Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan ve XXX serisi yüksek performanslı modelleriyle popüler olan XFX, geride bıraktığımız yılın son günlerinde yaptığı sürpriz açıklamayla AMD-ATi ile de ortaklığa başlayacağını açıklamış ve firmanın Radeon HD 4000 serisi ekran kartları bir süre önce gün ışığına çıkmıştı. Nvidia tabanlı ekran kartı üretimine devam eden firma, hazırladığı yeni modeliyle yeniden gündemde.

XFX'in orta segment için hazırladığı GeForce 9600GSO Far Cry 2 Edition isimli ekran kartı, özellikle yüksek bellek kapasitesi ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira kart üzerinde tam 1.5GB (1536MB) GDDR2 bellek bulunuyor. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 96x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 580MHz'de, paralel işlem birimleri 1450MHz'de ve bellekleri de 800MHz'de görev yapıyor.

Kutu tasarımıyla da dikkat çeken ekran kartı, SLI kurulumlarına da olanak tanımakta. PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı, PhysX ve CUDA teknolojileriyle uyumlu olarak ta kullanılabiliyor. Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle gelen ekran kartının kutu içeriğine günümüz popüler oyunlarından Far Cry 2'nin tam sürümü de ilave edilimiş.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen kartın fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

XFX'den 1.5GB bellekli ekran kartı; GeForce 9600GSO Far Cry 2 Edition
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maviay1980 10 yıl
tolgacem senin paran çok galiba mantarlar ne mzandan beri gpu satın alır oldu...
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
valla işi bilmeyen vatandaş çok.mesela benim bi arkadaşım var bana sordu:

senin ekran kartı kaç mb diye? bende sadece 896mb dedim.arkadaş gülmeye başladı. öylesini de hiç duymadım bende ati nin x1050 1gb kartı var.seninkinden daha fazla mb tı var seninkinden daha güçlü dedi.

bende tamam dostum sensin dedim senin kartın daha güçlü dedim



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yonex78 10 yıl

quote:
Orjinalden alıntı: Seko92 9600 GSO, 1,5 GB olsa ne yazar, 5 GB olsa ne yazar ?
Gönül Yazar; bunu gören Ferhat, Göçer,Amet'te bu karta Çakar
hocam hayranım espiri anlayısınA 4
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tolgacem 10 yıl
işin acı yanı bu kartı 1.5gb diye alıcak mantarlar bu kartın performansına taparlar.

onlara kötü gelmez yani.

oyun açtımı açtı tamam
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Efendi_ 10 yıl
Eşeğe altın semer...
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Rainbow6 10 yıl
harddiskte taksa bi yol olmaz ... tabi adamlarıda anlamak lazım patlangoç bi çipi cazip hale getirip elden çıkarmaya çalışıyolar şimdi 512 ile arasında 5 dolar fark olursa bunu alıcan tabi
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Gkhannn 10 yıl
ne amaçla yaptılar acaba yakında nvidia 8400'ü 3Gb GDRR1 bellekle çıkarırlar
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ne önemli
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X2 10 yıl
1.5 GB olmamış, 2 GB olsaydı alırdım bak

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winnerS 10 yıl
1,5GB DDR2 Koycaklarına 512mb ddr3 koysalar maliyet ayni performansı daha yüksek olurdu, tamam herkes yüksek seviye alamıyo belki ama orta seviye alıp giriş seviyesi kullanmakta enayilik olur bence
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SSH 10 yıl
Bu kart 1.5GB belleği ne yapacak.

Bu kartı ancak Casper kullanır. Reklamları şimdiden duyabiliyorum.

"Intelin en son işlemci teknolojisini kullanan Casper..Intel i7 965EE, 4GB DDR3-1600 RAM ve 1.5GB ekran kartı.. Sadece 3750TL+KDV.. Casper Türkiye'nin Prestiji"
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StreamRolleR 10 yıl
şimdi gt bile değil 1.5gb 512 olsa aynı 1.5 olsa aynı satış politikası
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max975 10 yıl
esas bu kartlar satılıyor ama ülkemizde bu kart pek gitmez çünkü buradaki fiyatı üst seviye kart gibi olur
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red_wolf 10 yıl
şakamı bu kart :D:D:D:D:D:D:D:D mıllet 5870, gt300 lerden bahsederken ne bu sımdı:D:D
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natcenk 10 yıl
ne gerek var 9600 e 1.5 gb a. kimse almaz. birde far cry ı koymuşlar sözde. sahte cdsini 5 ytl e alırım ama üstüne kaç para koymuşlardır.
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Seko92 10 yıl
9600 GSO, 1,5 GB olsa ne yazar, 5 GB olsa ne yazar ?
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barisdragon 10 yıl
ddr2 fiyatı çok artırmasa gerek
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ecay 10 yıl



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Source 10 yıl
vaybe boşuna aldım desene gtx 295'i
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