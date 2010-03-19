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XFX'in GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri göründü

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 için geri sayımda sona yaklaşılırken, yeni modeller de gün ışığına çıkmaya başladı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,5b
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115
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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26 Mart'ta yapılacak resmi lansmana sayılı günler kala GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili üreticilerin model hazırlıkları sızmaya başladı. Nvidia'nın yaklaşık altı aydır beklenen Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak her iki modeli de gün ışığına çıkan ilk isim XFX oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 kodlu grafik işlem biriminin güç verdiği DirectX 11 destekli yeni modellerin her ikisi de Nvidia'nın referans tasarımını baz alıyor ve iki hafta içerisinde yaygın anlamda kullanıcıların beğenisine sunulmaları bekleniyor.

XFX'in GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri göründü
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XFX GeForce GTX 470

Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan XFX firmasının Nvidia cephesindeki yeni amiral gemisi GeForce GTX 480 olacak. 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak yeni model, dünyada ilk defa bizim yayınladığımız yeni soğutucu tasarımını kullanıyor. Zira hatırlanacağı üzere Nvidia, Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği 2010 fuarında GeForce GTX 480'nin çalışan bir örneğini göstermişti ancak o örnekten farklı olarak hacimli üretim için karar verilen nihai tasarım çok daha etkili bir soğutucu ile donatılmış durumda.

Nvidia'nın resmi dökümanlarına göre 10.5-inç uzunluğunda olan ekran kartı, biri 6-pin, diğeri ise 8-pin olmak üzere iki adet PCIe güç konnektörüyle geliyor. Yine Nvidia dökümanlarına göre güç tüketimi 300 Watt'ın altında olarak açıklanan GeForce GTX 480'nin elimize ulaşan bilgilere göre 298 Watt güç çekmesi beklenirken, kesinleşmiş detayları kartın lansmanıyla birlikte göreceğiz. Grafik işlem birimiyle doğrudan temas halinde olan beş adet ısı borusuyla, etkili bir soğutma performansı sunacağı söylenen yeni soğutucunun kullanıcılara hız aşırtma konusunda da belli fırsatlar sunacağı belirilirken detaylar açıklanmadı.

Üzereinde bir adet mini HDMI çıkışı ile birlikte iki adet DVI konnektörüne yer verilen XFX GeForce GTX 480, GeForce GTX 285'e kıyasla 1.5 ile 2 kat arasında daha iyi oyun, 3.5 kat daha iyi ray-tracing ve 2-3 kat daha iyi fizik hesaplama performansı sunacak. 3DVision Surround teknolojisiyle 3D görüntüleme teknolojisini çoklu monitör kurulumlarıyla buluşturacak olan ekran kartı aynı zamanda C/C++ için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunacak. Yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip olacak XFX GeForce GTX 480'nin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

XFX'in gün ışığına çıkan diğer modeli ise GeForce GTX 470'i baz alıyor. Abisi gibi hem tasarım hem de özellik anlamında Nvidia'nın referans çözümünü takip eden yeni model, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Çift slot tasarıma sahip olan XFX GeForce GTX 470'de iki adet 6-pin PCIe güç konnektörü yer alırken, güç tüketiminin 225 Watt seviyesinde olacağı bildiriliyor. 9.5-inç olarak açıklanan uzunluğu ile abisi GeForce GTX 480'den kısa olan GeForce GTX 470'in aynı bağlantı özelliklerine sahip olacağı da açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

XFX'in GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri göründü
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XFX GeForce GTX 480

Hem GeForce GTX 480 hem de GeForce GTX 470 modelleri üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyan XFX, referans tasarımlı modellere göre sadece hız aşırtmalı ve/veya hem hız aşırtmalı hem de özel tasarımlı GeForce GTX 4x0 modellerini de pazara sunmayı planlıyor. Kısaca özetlemek gerekirse GeForce GTX 480, yerini alacağı GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında 3 kata kadar daha yüksek performansla en hızlı tek GPU çözümü olarak tanımlanırken, GeForce GTX 470 ise en hızlı modelin bazı özellikleri kırpılmış ancak satın alınabilirliği arttırılmış alt versiyonu olarak tanımlanıyor.


http://expreview.com/9888.html Yorum Yaz
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glorphin 9 yıl
Ortalık kızışacak fiyatlar nihayet ait olduğu değerlere inecek..
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Hicks 9 yıl
Merhaba,

Bu haberi tamamen unutun:

XFX: GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 ile ilgilenmiyoruz
forum.donanimhaber.com/...


Tesekkurler,

Hicks
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DH Misafiri 9 yıl
Canım kardeşim tesla dediğin olay aslında nvidia nın abartmasıdır.Artık işler Nvidia için kolay değil.Hem de hiç kolay değil.Şu güç tüketim sorununa çare bulamazlarsa üst segmentte Ati yi yakalamaları hayal.Aslında burada bir çok kişi bence yanlış yönden bakıyor olaya.GTX4.. serisi ya da Ati nin 5... serisi kartlarından Türkiye de sizce kaç kişi alır veya biraz daha genişletelim.Dünya da kaç kişi alır.Bana göre asıl önemli olan ki bence gerçekte odur.Orta ve alt segmentteki kartlardaki başarılar.Burada bahsettiğim olay her iki firmanın da en çok ciro sağladığı sınıflar Alt ve Orta sınıflardır.Bence olaya aslında bu açıdan bakmak gerekir.. Saygılar...
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NecroCyber-777 9 yıl
@ vidoko
nvidia tesladan cok kar etti ne zararından bahsediyorsun sen:))
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vidoko 9 yıl

NECROCYBER

@ vidoko

nvidia tesladan cok kar etti ne zararından bahsediyorsun sen:))


2009 demiyorum ben 2010 sonu diyorum .yeni çıkartığı kartlardan zarar edeceğini söylüyorum :))
.aynı şeyi ati yapsaydı nvidia alırdı millet.

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vidoko 9 yıl
valla ben paramı çöpe atacak kadar enayi değilim ve şu bir gerçekki kaliteli yaşa ama israf etme !!! performans aynı olduktan sonra fiyatı pahalı elektiriğe yüklenen ve ısınan bir model tutulmaz bu kesin. nvidia çok zarar etti 2010 cirosunu açıkladığında göreceksiniz.tekel ci zihniyeti hiç sevmem ..ve alamayan dostlarımada allah nasip etsin derim..:)
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DH Misafiri 9 yıl
Iki noktayi belirtmek icin mesaj atma ihtiyaci duydum.
1. Marka fanatikligi her yerde vardir. Cannondale vs Specialized bisiklet , AMD Intel , Asus Gigabyte. Fazla kulak asmayin cogu zaman bostur cunku ici. Her iki markadanda kart kullandim ne yapacagini biliyorsan ikiside sorun cikarmiyor.(Kullanici faktoru = Aldigin karti bil surucu nedir bil EKRAN KARTI NEDIR BIL) Nvidia bile GTX 480 icin saf performans acisindan 5870 uzerine sadece %5-10 vaad ediyor. Uzerinde durduklari nokta GTX in Dx11 teknolojisi olan Tesselation i 58xx serisinden daha iyi kullanicagini iddaa ediyor birsey diyemem. Ama Nvidia 5870 in peformansini alasagi edecegiz diyememsine ragmen sen diyorsan ... Ben son zamanlarda ATIden yanayim cunku Nvidia nin doldurmayi red ettigi bir fiyat performans araligini dolduruyor. Ayrica Nvidia nin oyuncuya attigi Nvidia AA kaziginida hatirlatirim.
2. Insanlar bu yazilari okuyup alisveris yapiyor. Yorum yaparken kisisel goruslere dayanarak asiriya kacmamak en iyisi ( ATI coptur Nvidia 1 numara vs...)
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DH Misafiri 9 yıl
Iki noktayi belirtmek icin mesaj atma ihtiyaci duydum.
1. Marka fanatikligi her yerde vardir. Cannondale vs Specialized bisiklet , AMD Intel , Asus Gigabyte. Fazla kulak asmayin cogu zaman bostur cunku ici. Her iki markadanda kart kullandim ne yapacagini biliyorsan ikiside sorun cikarmiyor.(Kullanici faktoru = Aldigin karti bil surucu nedir bil EKRAN KARTI NEDIR BIL) Nvidia bile GTX 480 icin saf performans acisindan 5870 uzerine sadece %5-10 vaad ediyor. Uzerinde durduklari nokta GTX in Dx11 teknolojisi olan Tesselation i 58xx serisinden daha iyi kullanicagini iddaa ediyor birsey diyemem. Ama Nvidia 5870 in peformansini alasagi edecegiz diyememsine ragmen sen diyorsan ... Ben son zamanlarda ATIden yanayim cunku Nvidia nin doldurmayi red ettigi bir fiyat performans araligini dolduruyor. Ayrica Nvidia nin oyuncuya attigi Nvidia AA kaziginida hatirlatirim.
2. Insanlar bu yazilari okuyup alisveris yapiyor. Yorum yaparken kisisel goruslere dayanarak asiriya kacmamak en iyisi ( ATI coptur Nvidia 1 numara vs...)
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SupermanPrime 9 yıl
atiye bu kadar çamur atmayın zar büyüklüğüne bakıp ondan sonra karar verin neyin ne olduğuna.
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lorienarchers 9 yıl
bence gtx 480 5970 i geçemeyecek ...
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Ahmet-79 9 yıl
Görünüm bir yana şu test sonuçlarını bir görsek
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gargoylesgezgin 9 yıl
of of ofoooooooooooo
gözümüz ve gönlümüz gitti valla kartları görünce.
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desperadotr 9 yıl
298 watt güç tüketimi ve dünyanın fiyatı artı iyi bir elektrik faturası. oldu canım
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DH Misafiri 9 yıl
'Gtx 295'imi nihayet değiştirebileceğim.' Arkadaş bu nasıl bir cümle ya:) Biz neler çekiyoruz fx5200 le ya:) Para bol galiba:D
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