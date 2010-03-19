XFX'in GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 modelleri göründü

26 Mart'ta yapılacak resmi lansmana sayılı günler kala GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'le ilgili üreticilerin model hazırlıkları sızmaya başladı. Nvidia'nın yaklaşık altı aydır beklenen Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili olarak her iki modeli de gün ışığına çıkan ilk isim XFX oldu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.2 milyar transistöre sahip olan GF100 kodlu grafik işlem biriminin güç verdiği DirectX 11 destekli yeni modellerin her ikisi de Nvidia'nın referans tasarımını baz alıyor ve iki hafta içerisinde yaygın anlamda kullanıcıların beğenisine sunulmaları bekleniyor.

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XFX GeForce GTX 470

Hem AMD-ATi hem de Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan XFX firmasının Nvidia cephesindeki yeni amiral gemisi GeForce GTX 480 olacak. 384-bit bellek veri yolu desteğine ve 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak yeni model, dünyada ilk defa bizim yayınladığımız yeni soğutucu tasarımını kullanıyor. Zira hatırlanacağı üzere Nvidia, Ocak ayında düzenlenen Tüketici Elektroniği 2010 fuarında GeForce GTX 480'nin çalışan bir örneğini göstermişti ancak o örnekten farklı olarak hacimli üretim için karar verilen nihai tasarım çok daha etkili bir soğutucu ile donatılmış durumda.

Nvidia'nın resmi dökümanlarına göre 10.5-inç uzunluğunda olan ekran kartı, biri 6-pin, diğeri ise 8-pin olmak üzere iki adet PCIe güç konnektörüyle geliyor. Yine Nvidia dökümanlarına göre güç tüketimi 300 Watt'ın altında olarak açıklanan GeForce GTX 480'nin elimize ulaşan bilgilere göre 298 Watt güç çekmesi beklenirken, kesinleşmiş detayları kartın lansmanıyla birlikte göreceğiz. Grafik işlem birimiyle doğrudan temas halinde olan beş adet ısı borusuyla, etkili bir soğutma performansı sunacağı söylenen yeni soğutucunun kullanıcılara hız aşırtma konusunda da belli fırsatlar sunacağı belirilirken detaylar açıklanmadı.

Üzereinde bir adet mini HDMI çıkışı ile birlikte iki adet DVI konnektörüne yer verilen XFX GeForce GTX 480, GeForce GTX 285'e kıyasla 1.5 ile 2 kat arasında daha iyi oyun, 3.5 kat daha iyi ray-tracing ve 2-3 kat daha iyi fizik hesaplama performansı sunacak. 3DVision Surround teknolojisiyle 3D görüntüleme teknolojisini çoklu monitör kurulumlarıyla buluşturacak olan ekran kartı aynı zamanda C/C++ için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği de sunacak. Yüksek tanımlı video hızlandırma yeteneğine de sahip olacak XFX GeForce GTX 480'nin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.

XFX'in gün ışığına çıkan diğer modeli ise GeForce GTX 470'i baz alıyor. Abisi gibi hem tasarım hem de özellik anlamında Nvidia'nın referans çözümünü takip eden yeni model, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. Çift slot tasarıma sahip olan XFX GeForce GTX 470'de iki adet 6-pin PCIe güç konnektörü yer alırken, güç tüketiminin 225 Watt seviyesinde olacağı bildiriliyor. 9.5-inç olarak açıklanan uzunluğu ile abisi GeForce GTX 480'den kısa olan GeForce GTX 470'in aynı bağlantı özelliklerine sahip olacağı da açıklanan detaylar arasında yer alıyor.

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XFX GeForce GTX 480

Hem GeForce GTX 480 hem de GeForce GTX 470 modelleri üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyan XFX, referans tasarımlı modellere göre sadece hız aşırtmalı ve/veya hem hız aşırtmalı hem de özel tasarımlı GeForce GTX 4x0 modellerini de pazara sunmayı planlıyor. Kısaca özetlemek gerekirse GeForce GTX 480, yerini alacağı GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında 3 kata kadar daha yüksek performansla en hızlı tek GPU çözümü olarak tanımlanırken, GeForce GTX 470 ise en hızlı modelin bazı özellikleri kırpılmış ancak satın alınabilirliği arttırılmış alt versiyonu olarak tanımlanıyor.

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