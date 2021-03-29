Xiaomi'nin yatırımcıları arasında olduğu Huami, aynı zamanda Xiaomi'nin Mi Band serisi akıllı bileklerini de geliştiriyor. Ancak kendi markası Amazfit ile Band 5 modelini duyurması krize sebep oldu.

Xiaomi'nin yatırımcıları arasında olduğu Huami, aynı zamanda Xiaomi'nin Mi Band serisi akıllı bileklerini de geliştiriyor. Şirket ortağı için geliştirdiği Mi Band 5'ten kısa bir süre sonra aynı isimle ama daha güçlü özelliklerle Amazfit Band 5'i pazara sürünce Xiaomi çılgına döndü, hatta Mi Store mağazalarında Amazfit ürünlerini yasaklamaya kadar pek çok yaptırımı masaya yatırdı. Gelin hep birlikte Xiaomi'yi çılgına çeviren Amazfit Band 5'e yakından bakalım.