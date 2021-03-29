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    Xiaomi'yi en çok kızdıran ürün | Amazfit Band 5'e yakından bakıyoruz

    1
    29 Mart 2021, 20:25
    2,1b
    33
    Zamazingo
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Xiaomi'nin yatırımcıları arasında olduğu Huami, aynı zamanda Xiaomi'nin Mi Band serisi akıllı bileklerini de geliştiriyor. Ancak kendi markası Amazfit ile Band 5 modelini duyurması krize sebep oldu.

    Xiaomi'nin yatırımcıları arasında olduğu Huami, aynı zamanda Xiaomi'nin Mi Band serisi akıllı bileklerini de geliştiriyor. Şirket ortağı için geliştirdiği Mi Band 5'ten kısa bir süre sonra aynı isimle ama daha güçlü özelliklerle Amazfit Band 5'i pazara sürünce Xiaomi çılgına döndü, hatta Mi Store mağazalarında Amazfit ürünlerini yasaklamaya kadar pek çok yaptırımı masaya yatırdı. Gelin hep birlikte Xiaomi'yi çılgına çeviren Amazfit Band 5'e yakından bakalım. 



    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    GAMEHUNTER (MESUT KAYNACI) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oksijen ölçümünü Mi Band 6 mı yoksa bu mu daha doğru ölçüyor diye umarım bir test gelir ilerde.
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