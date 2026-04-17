Okulda şiddetin yeni yüzü: Oyunlar ve dijital yalnızlık katil yapar mı?

Bireysel silahlanma, yankı odaları ve akran zorbalığı... Türkiye'de değişen okul içi şiddet profilini ve dijital medya ile oyunların bu duruma etkisini masaya yatırdık

Bugün çok ağır ama bir o kadar hayati bir konuyu, Türkiye'de peş peşe yaşanan okul saldırılarını konuşuyoruz. Siverek ve Kahramanmaraş'ta tanık olduğumuz, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi hayattan koparan bu acı olaylar, ülkemizde okul içi şiddetin değişen yüzünü acı bir şekilde gösteriyor. Bu videoda, kriminoloji ve eğitim araştırmaları ışığında, yüzeysel suçlamalardan uzaklaşarak sorunun kökenlerine inmeye çalışıyoruz.

Türkiye'nin geleneksel şiddet dinamikleri ile ABD'de yıllardır görülen "school shooting" (okul saldırısı) modeli arasındaki farklar ve son dönemdeki tehlikeli yakınsamalar en önemli odak noktalarımızdan biri. Ülkemizdeki güçlü aile ve toplum bağlarının zayıflamasıyla saldırganlaşmanın nasıl ortaya çıkmaya başladığına dikkat çekiyoruz.

İşin en çok tartışılan "oyunlar insanı katil yapar mı?" boyutuna da bilimsel verilerle yaklaşıyoruz. Dijital medya ve şiddet içerikli oyunların tek başına bir sebep olup olmadığını, aktarmaya çalışıyoruz. Dijital dünyadaki yankı odaları ve radikalleşme tehlikesi, özellikle yalnızlaşan gençler için büyük bir risk oluşturuyor. İnternetteki kapalı grupların, Discord sunucularının ve algoritmaların, aidiyet arayan savunmasız gençleri nasıl aşırı uçlara ve şiddet eylemlerine sürükleyebileceğini konuşuyoruz.

Çözüm odaklı yaklaşımımız kapsamında ebeveynlere, öğretmenlere ve politika yapıcılara düşen somut görevleri sıralıyoruz. Bireysel silahlanma ve ev içi silah güvenliği de bu acı tablonun ayrılmaz bir parçası. Hem yasal düzenlemelerin hem de evde silah bulunduran ebeveynlerin alması gereken kritik önlemlerin altını çiziyoruz. Ayrıca, siber istihbarat ve okullardaki psikolojik destek ağlarının güçlendirilmesi için acil eylem çağrısında bulunuyoruz.

