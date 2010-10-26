Xigmatek yeni kasa modeli Pantheon'u duyurdu

Komponent üreticisi Xigmatek, mid-tower segmentinde your alan Pantheon isimli yeni kasa modelini duyurdu. 206 x 543 x 500 mm boyutlarında olan kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye destek sunuyor. Dış tasarımında olduğu gibi içi de Siyah olan Xigmatek Pantheon, pencereli yan kapağı ile özellikle LED aydınlatmalı fan ya da işlemci soğutucuları için görselliğe katkıda bulunabiliyor. Üst kısımda çift butonlu entegre fan kontrolcüsüne yer verilen kasa, aynı zamanda yine üst kısımda bulunan giriş-çıkış panelinde bir adet USB 3.0, iki adet USB 2.0, bir adet eSATA ve iki de ses portuna ev sahiplği yapıyor. Sahip olduğu sabit disk kafesi ile aynı anda 6 sürücünün kullanılmasına olanak tanıyan kasa, titreşim önleyici ayaklar yardımıyla vibrasyona karşı dahili bileşenlerin korunmasını sağlıyor.

Alet gerektirmeden donanım kurulumuna olanak tanıyan Xigmatek Pantheon, yan kısımda iki adet 120mm ve arka ksımında bir adet 140mm (Beyaz LED'li) olmak üzere toplamda üç adet kasa fanıyla geliyor. Aktif hava soğutmasına ek olarak su soğutma sistemi kullanmak isteyen profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için üzerinde üç adet hortum deliği bulunan kasada güç kaynağının ise alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Xigmatek tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Pantheon için henüz açıklanmış net bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.