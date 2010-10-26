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Xigmatek yeni kasa modeli Pantheon'u duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,7b
1
14
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Xigmatek yeni kasa modeli Pantheon'u duyurdu
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Komponent üreticisi Xigmatek, mid-tower segmentinde your alan Pantheon isimli yeni kasa modelini duyurdu. 206 x 543 x 500 mm boyutlarında olan kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye destek sunuyor. Dış tasarımında olduğu gibi içi de Siyah olan Xigmatek Pantheon, pencereli yan kapağı ile özellikle LED aydınlatmalı fan ya da işlemci soğutucuları için görselliğe katkıda bulunabiliyor. Üst kısımda çift butonlu entegre fan kontrolcüsüne yer verilen kasa, aynı zamanda yine üst kısımda bulunan giriş-çıkış panelinde bir adet USB 3.0, iki adet USB 2.0, bir adet eSATA ve iki de ses portuna ev sahiplği yapıyor. Sahip olduğu sabit disk kafesi ile aynı anda 6 sürücünün kullanılmasına olanak tanıyan kasa, titreşim önleyici ayaklar yardımıyla vibrasyona karşı dahili bileşenlerin korunmasını sağlıyor.

Alet gerektirmeden donanım kurulumuna olanak tanıyan Xigmatek Pantheon, yan kısımda iki adet 120mm ve arka ksımında bir adet 140mm (Beyaz LED'li) olmak üzere toplamda üç adet kasa fanıyla geliyor. Aktif hava soğutmasına ek olarak su soğutma sistemi kullanmak isteyen profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için üzerinde üç adet hortum deliği bulunan kasada güç kaynağının ise alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Xigmatek tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Pantheon için henüz açıklanmış net bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.

Xigmatek yeni kasa modeli Pantheon'u duyurdu
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar ben vtandan midguard 500w almıstım. güç kaynagını begenmedim acıkcası. hiçte üzerinde yazdıgı degerleri vermiyodu. kasada kısa bir sonra arka tarafında durduk yerde boyaları döküldü. hava akımı zaten rezalet. felaket bir kablo karmasası var. güç bela iade edip yenibir kasa aldım.
x58 kullananlar bilir. isi en buyuk sorundur. simdi aerocool vs-9 kullanıyorum manyakotesi bisi. 550w güç kaynagı vardı içinde onu sattım. thermaltake tx 675 kullanıyorum. benim işime yarayan tarafı güç dagıtım sistemi var.
aerocool vs-9 göz önünde bulundurun harika hava sogutması var. malzeme kalitesi gayet iyi. fiyatıda güzel. on tafara 2 tane 12cm fan takın. arkada zaten var. bi tepeye 14cm fan. yan tarafada bi 12cm fan. hadi sogumasında goruyum. islemcim i7 930 işlemci sogutucusuyla 30 derece. kuzey koprrusu 35derece.
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Yusuf Erturan 9 yıl
sade bir kasa olmuş..
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vidoko 9 yıl
bu markanın modelelri birbrine çokmu benziyor??
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::Ashes:: 9 yıl
Thermaltake armorun resmini görmüşsünüz yakından görseniz hiç öle demessiniz..
ben Lancool pck60w ve Armoru yan yana gördüm Thermaltake lancoolun yanında lafı bile edilmeyecek bir kasa..
ve lancool 200küsür liraydı ve içinde 80+ 600w güç kaynaklıydı..
armor 300liralarda..
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killnOd 9 yıl
dronegd

Thermaltake armorun resmini görmüşsünüz yakından görseniz hiç öle demessiniz..

ben Lancool pck60w ve Armoru yan yana gördüm Thermaltake lancoolun yanında lafı bile edilmeyecek bir kasa..

ve lancool 200küsür liraydı ve içinde 80+ 600w güç kaynaklıydı..

armor 300liralarda..


Armor arkadasimda vardi plus olani ise almak kismet oldu ve hala kullaniyorum.Goruntu olarak lancool u gercekde gormedim ama resimlerinden gordugum kadariyla gayet siradan ve gosterissiz bir kasa ama malzeme kalitesi ve isciligi icin birsey diyemeyecem.

Acikcasi gorunus olarak her acidan hele icini isiklandirirsaniz aplus a rakip olabilecek bir kasa gormedim daha , aplus dan sonrada gorunus olarak en cok begendigim kasa Haf X dir.
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eneshatipoglu 9 yıl
coolermaster haf-x ile 932 ye bittim resmen thermaltake armoruda saymamak olmaz.xigmatekin 700 wattlık modelini aldı arkadaşım çok hoşuma gitti o kadar fan olmasına rağmen çok serin ve çok sessiz çalışıyor
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OverClocK1ng 9 yıl

eneshatipoglu

coolermaster haf-x ile 932 ye bittim resmen thermaltake armoruda saymamak olmaz.xigmatekin 700 wattlık modelini aldı arkadaşım çok hoşuma gitti o kadar fan olmasına rağmen çok serin ve çok sessiz çalışıyor

Bende buraya taşınmadan önce yani İstanbul'da iken CoolerMaster HAF 932 vardı. Gelirken tertemiz olarak 250 TL ye nakit bir tanıdığıma sattım. Ama o zaman fiyatı 370 lira falandı...
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Rock_Rage 9 yıl
Artık eskisi gibi sasalı kasalar yapmıyorlar yada eskiler biraz degistirilerek tekrar piyasaya sunuluyor.Nerde o eski CM Thermalte Zalmanlar.
SAYGILARLA
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OverClocK1ng 9 yıl
Gelmiş geçmiş en güzel görünümlü kasa bana göre Thermaltake Armour+

En kral kasa tartışmasız Cooler Master RC-1100 Cosmos S

En kaliteli malzemeyi kullanan markalar:

Silverstone, Lian Li, Coolermaster, Corsair...
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OverClocK1ng 9 yıl
Harbi bu Xigmatek in kasalarını ve power supply larını epey beğeniyorum. Hatta baktım araştırdım. Üzerinde düzgün güç kaynağı olup düzgün kasa olup 110$ a kadar alınabilecek en iyi kasa Xigmatek Asgard II 600Watt. Hem güç kaynağı 600Watt 52 Amper hem 14cm fanı var hem kasanın içi siyah (seviyorum) hem önü alüminyum. Kısacası Xigmatek i baya beğeniyorum. Başarılarının devamını dilerim. Bu da güzel kasa olmuş...
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Boss. 9 yıl
Soğutması ve fiyatı iyi olursa f/p kasası olarak Midgard' ın yerini alabilir.
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