Xigmatek yeni kasa modeli Pantheon'u duyurdu

Komponent üreticisi Xigmatek, mid-tower segmentinde your alan Pantheon isimli yeni kasa modelini duyurdu. 206 x 543 x 500 mm boyutlarında olan kasa, dört adet 5.25-inç sürücüye destek sunuyor. Dış tasarımında olduğu gibi içi de Siyah olan Xigmatek Pantheon, pencereli yan kapağı ile özellikle LED aydınlatmalı fan ya da işlemci soğutucuları için görselliğe katkıda bulunabiliyor. Üst kısımda çift butonlu entegre fan kontrolcüsüne yer verilen kasa, aynı zamanda yine üst kısımda bulunan giriş-çıkış panelinde bir adet USB 3.0, iki adet USB 2.0, bir adet eSATA ve iki de ses portuna ev sahiplği yapıyor. Sahip olduğu sabit disk kafesi ile aynı anda 6 sürücünün kullanılmasına olanak tanıyan kasa, titreşim önleyici ayaklar yardımıyla vibrasyona karşı dahili bileşenlerin korunmasını sağlıyor.
Alet gerektirmeden donanım kurulumuna olanak tanıyan Xigmatek Pantheon, yan kısımda iki adet 120mm ve arka ksımında bir adet 140mm (Beyaz LED'li) olmak üzere toplamda üç adet kasa fanıyla geliyor. Aktif hava soğutmasına ek olarak su soğutma sistemi kullanmak isteyen profesyonel kullanıcılar ve hız aşırtmacılar için üzerinde üç adet hortum deliği bulunan kasada güç kaynağının ise alt kısma konumlandırıldığını görüyoruz. Xigmatek tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Pantheon için henüz açıklanmış net bir fiyat bilgisi ise bulunmuyor.
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x58 kullananlar bilir. isi en buyuk sorundur. simdi aerocool vs-9 kullanıyorum manyakotesi bisi. 550w güç kaynagı vardı içinde onu sattım. thermaltake tx 675 kullanıyorum. benim işime yarayan tarafı güç dagıtım sistemi var.
aerocool vs-9 göz önünde bulundurun harika hava sogutması var. malzeme kalitesi gayet iyi. fiyatıda güzel. on tafara 2 tane 12cm fan takın. arkada zaten var. bi tepeye 14cm fan. yan tarafada bi 12cm fan. hadi sogumasında goruyum. islemcim i7 930 işlemci sogutucusuyla 30 derece. kuzey koprrusu 35derece.
ben Lancool pck60w ve Armoru yan yana gördüm Thermaltake lancoolun yanında lafı bile edilmeyecek bir kasa..
ve lancool 200küsür liraydı ve içinde 80+ 600w güç kaynaklıydı..
armor 300liralarda..
Armor arkadasimda vardi plus olani ise almak kismet oldu ve hala kullaniyorum.Goruntu olarak lancool u gercekde gormedim ama resimlerinden gordugum kadariyla gayet siradan ve gosterissiz bir kasa ama malzeme kalitesi ve isciligi icin birsey diyemeyecem.
Acikcasi gorunus olarak her acidan hele icini isiklandirirsaniz aplus a rakip olabilecek bir kasa gormedim daha , aplus dan sonrada gorunus olarak en cok begendigim kasa Haf X dir.
Bende buraya taşınmadan önce yani İstanbul'da iken CoolerMaster HAF 932 vardı. Gelirken tertemiz olarak 250 TL ye nakit bir tanıdığıma sattım. Ama o zaman fiyatı 370 lira falandı...
SAYGILARLA
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