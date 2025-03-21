Elon Musk, RTX 50 serisiyle donattığı oyuncu bilgisayarını paylaştı

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Tam Boyutta Gör Daha çok iş insanı kimliği ile tanınsa da Elon Musk ayrıca iyi bir oyuncu. Yaptığı son paylaşımda başında olduğu D.O.G.E. ofisindeki masasına kurulmuş oyuncu bilgisayarı sosyal medyada günün konusu haline geldi.

Elon Musk bilgisayarını yeniledi

Masanın altında duran kasanın içerisinde MSI markasına ait Gaming X olduğu tahmin edilen beyaz renkli bir GeForce RTX 50 serisi ekran kartı yer alıyor. Ayrıca kasada bir de kablosuz bağlantı için olduğu tahmin edilen adaptör görülüyor.

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Samsung Odyssey G9 monitör modeli ile tamamlanan sistemde Elon Musk zaman zaman oyunlar da oynuyor. Ayrıca arka kısımda bir dönem kripto para piyasasında manipülasyona yol açan Kekius Maksimus karakterinin portresi de yer alıyor. Pek çok kullanıcı ofis ortamında oyun oynamasını eleştirirken yine manipülasyona devam ettiğine dair eleştiriler de yapıldı.

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