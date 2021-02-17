Yangına neden olabilen 32 000 NZXT H1 kasa geri çağırılıyor

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NZXT’nin başı bir süredir dikey kasasıyla dertte. Yangına neden olabilen kasa hakkında yapılan paylaşımlar nihayet karşılık buldu.

NZXT H1 sade görünümüyle kullanıcıları cezbeden kompakt bir kasa. H1’in içerisinde harici ekran kartı kullanılabilmesi için yer verilen PCIe riser kablosu kullanıcıların hayatını tehlikeye atıyor.

Alev alan NZXT kasa

GamersNexus’un son haftalarında üzerine eğildiği sorun kasayla birlikte gelen PCIe riser kablosunun kısa devre sonucu yüksek sıcaklıklar çıkıp alev alması olarak özetlenebilir. 350 dolarlık kasa fiyatı itibariyle beklentilerin yüksek olduğu bir seçenek olsa da önemli bir sorunla gündeme geldi.

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PCIe standındaki güç pinlerinin PSU’ya geri ulaştığı kasayla ilgili NZXT bir hayli yavaş adım atması nedeniyle bu süreçte kullanıcılardan olumsuz geri bildirim aldı.

Endişelenmemeniz için not düşelim. Normalde PSU’dan gelen ve ekran kartının üzerinden geçen döngü yine anakart üzerinden toprak hattı ile PSU’ya geri dönüyor.

Buna karşın NZXT’nin sağladığı riser kablosundaki PCIe slotunda yer alan vida PCI slotunun 12v pinleriyle temas ediyor. Kasanın elektrik iletmeyen boyası nedeniyle her zaman sorun olmayabilir.

Buna karşın PSU’yu kasaya sabitleyen vidaların boyayı aşındırması neticesinde NZXT H1’de vidadan gelen yol PSU’ya ulaşıyor. Vidanın temas ettiği kısımda oluşan ince yol yüksek direnci nedeniyle ısıya ve ardından yangına yol açıyor.

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NZXT şimdiye kadar fazla ısınmaya bağlı 11 geri bildirim aldığını belirtirken herhangi bir yaralanma da rapor edilmemiş. Amerikan Kullanıcı Güvenlik Komisyonu’nun yayınladığı belgeyle birlikte NZXT H1 kasalarını geri çağırıyor. Firma sorunu çözmek adına başvuru formunu dolduran kullanıcılarına ücretsiz PCIe riser kablosu gönderiyor.

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