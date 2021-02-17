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    Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yangına neden olabilen 32 000 NZXT H1 kasa geri çağırılıyor

    NZXT’nin hoş görünüme sahip kasası son günlerde yangın çıkarmasıyla gündemde. Kullanıcıların uzun süren baskısı sayesinde firma sonunda kasalarını geri çağırıyor.
    17 Şubat 2021, 19:18 (9 sa.)
    1,8b
    6
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    Kasa
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yangına neden olabilen 32 000 NZXT H1 kasa geri çağırılıyor
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    NZXT’nin başı bir süredir dikey kasasıyla dertte. Yangına neden olabilen kasa hakkında yapılan paylaşımlar nihayet karşılık buldu.

     

    NZXT H1 sade görünümüyle kullanıcıları cezbeden kompakt bir kasa. H1’in içerisinde harici ekran kartı kullanılabilmesi için yer verilen PCIe riser kablosu kullanıcıların hayatını tehlikeye atıyor.

    Alev alan NZXT kasa

    GamersNexus’un son haftalarında üzerine eğildiği sorun kasayla birlikte gelen PCIe riser kablosunun kısa devre sonucu yüksek sıcaklıklar çıkıp alev alması olarak özetlenebilir. 350 dolarlık kasa fiyatı itibariyle beklentilerin yüksek olduğu bir seçenek olsa da önemli bir sorunla gündeme geldi.

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    Yangına neden olabilen 32 000 NZXT H1 kasa geri çağırılıyor
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    PCIe standındaki güç pinlerinin PSU’ya geri ulaştığı kasayla ilgili NZXT bir hayli yavaş adım atması nedeniyle bu süreçte kullanıcılardan olumsuz geri bildirim aldı.

     Endişelenmemeniz için not düşelim. Normalde PSU’dan gelen ve ekran kartının üzerinden geçen döngü yine anakart üzerinden toprak hattı ile PSU’ya geri dönüyor.

     Buna karşın NZXT’nin sağladığı riser kablosundaki PCIe slotunda yer alan vida PCI slotunun 12v pinleriyle temas ediyor. Kasanın elektrik iletmeyen boyası nedeniyle her zaman sorun olmayabilir.

    Buna karşın PSU’yu kasaya sabitleyen vidaların boyayı aşındırması neticesinde NZXT H1’de vidadan gelen yol PSU’ya ulaşıyor. Vidanın temas ettiği kısımda oluşan ince yol yüksek direnci nedeniyle ısıya ve ardından yangına yol açıyor.

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    NZXT şimdiye kadar fazla ısınmaya bağlı 11 geri bildirim aldığını belirtirken herhangi bir yaralanma da rapor edilmemiş. Amerikan Kullanıcı Güvenlik Komisyonu’nun yayınladığı belgeyle birlikte NZXT H1 kasalarını geri çağırıyor. Firma sorunu çözmek adına başvuru formunu dolduran kullanıcılarına ücretsiz PCIe riser kablosu gönderiyor.



    Kaynakça https://videocardz.com/newz/us-consumer-product-safety-comission-announces-a-recall-of-32000-nzxt-h1-computer-cases https://www.youtube.com/watch?v=9XIKOSrQdQ0&t=0s https://www.youtube.com/watch?v=fjUscSRLwks&t=0s https://www.youtube.com/watch?v=ZnDWxiFvUtE&t=0s Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 6 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu kasayı almak için o kadar kasmıştım ki iyi ki alamamışım. Yoksa hem evi yakma hemde zar zor aldığım 3070' den olma durumu doğacaktı.

    - İlk problem riser kartının anakarta bağlandığı civaların riser board' u ile temasta olduğu bölümün elektriksel olarak yalıtılmamış olması. (board üzerinde, özellikle anakart montajlarken görürsünüz, anakart kasa bağlantı deliklerinde bakır renkli civata deyme yüzeyleri olur amacı budur)

    - ikinci problem ise riser kartı kasaya tutturdukları civatanın riser kartı üzerindeki deliklerden büyük çaplı olması nedeniyle kartı aşındırarak bağlanıyor olması. Haliyle ikinci bir ark kaynağı doğmuş oluyor.

    Sonuç olarak devamlı ark yapan riser kartı riser kablosunu/ekran kartını, oradan kasayı ve hatta evi yakabilir.

    Güzelim kasa tasarlayıp ürettirip, riser' ı Winning gibi kıytırıp bir Çinli tedarikçiden sağlarsan olacağı bu.

    Nzxt' nin hem winning' e iyi bir dava açması hemde SQM' ini direkt işten atıp onada güzelce bir ceza vermesi gerek...
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 7 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bu sektörde bir ilk mi bu konu?

    daha önce bilgisayar kasası geri çağıran üretici firma oldu mu?


    görüyor musunuz ellerin ülkelerindeki standart anlayışını? Amerikan Kullanıcı Güvenlik Komisyonu


    bizdeki tüketici hakem heyeti aynı durum bizde olsa , yerli bir firma üretse ve hakem heyeti konuya müdahil olsa

    hımmmmmm
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    northwood (Metehan GÖKTAŞ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Olan gelişmenin sonuca bağlanması. Bir kaç aylık haber değil.
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    ahmettsezis (Ahmet Tahir) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir kaç aylık haber değil mi bu?
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    emregnu (Emre ONGUN) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) ahmettsezis
    Bende tam bundan bahsedecektim. Yabancı teknoloji haber sitelerini de takip ediyorum, bu haberi iki ay önce okudum.
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