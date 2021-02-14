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    Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor

    Kırmızı ekibin yüksek performans artışı sunduğu Ryzen 5000 serisi işlemciler son kullanıcı bildirimlerine göre yüksek hata oranıyla gündemde. Ayrıca güncel AMD anakartlarda da sorun yaşanıyor.
    14 Şubat 2021, 20:34 (3 gün)
    7,3b
    1
    32
    Anakart
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    6

    AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor
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    AMD Ryzen 5000 ailesiyle Intel’in karşısına bir kere daha rekabetçi çözümlerle çıksa TSMC’nin üretim kapasitesinin yetmemesi firmayı Zen mimarisini duyurduğu günden bu yana ilk defa pazar payında düşüş yaşattı.

    Diğer taraftan bir şekilde stoklarda Ryzen 5000 işlemci ve 500 serisi anakart alanlar da halinden pek memnun değil. Özelleşmiş sistemler satan PowerGPU’nun tweetiyle başlayan çeşitli popüler hesaplardan yapılan paylaşımlarla gündeme gelen sorun Ryzen 5000 stoğu bekleyenleri tedirgin etti.

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    Ryzen 5000 işlemcilerde yüksek hata oranı

    Ellerine ulaşan 50 Ryzen 9 5950X’ten 8’inin yani %16’sının DOA-Dead on Arrival (Müşteriye ulaştığında bozuk durumda) kapsamına girdiğini rapor eden satıcıya verilen cevaplara göre normalde bu oran yalnızca %0.01 seviyesinde kalıyordu.

    Dahası son döneme kadar DOA olarak değerlendirilen yongaların %80’i mavi ekibe aitken %20’si AMD kanadına aitmiş. Patlak veren arızalı işlemci sorununun yaşandığı şu günlerde Intel cephesinde ise yalnızca 1 sorunlu işlemciye rastlanmış ki o da Core i7-9700K olarak kayda geçmiş.

    Hatalı anakartlar da bildiriliyor

    Diğer taraftan tek sorun güncel AMD işlemcilerde de değil. AMD’nin PCIe 4.0 desteğiyle öne çıkan bütçe dostu B550 yongasetli anakartlarında ve üst segment X570 anakartlarda da her hafta 3-5 arası sorunlu anakartla karşılaşıldığı bildirilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Core i9-11900T ortaya çıktı: Tek çekirdekte Core i7-11700 ile eşleşiyor"

    Dahası tamamen kullanılamaz haldeki donanımların yanı sıra FCLK hız aşırtma performansı beklentinin altına kalan ya da sıcaklık durumuna göre AMD’nin çekirdeğe bağlı performans kontrolünü sağlayan  CPPC (Collaborative Processor Performance Control) etiketlerinin de hatalı rapor edilen yongalarla da karşılaşılıyor. En önemlisi de işlemciye entegre USB 3.0 kontrolcüsü çalışmayan ya da stabilite sorunlarına yol açtığı durumlar da bildiriliyor.



    https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-zen-3-desktop-cpus-x570-motherboards-high-failure-rates/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    S sething (sething ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    birilerine hoş görünmek adına amd satışlarını baltalamak için yapılmış haber.geçiniz.
    Yanıtla +26
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu mavi ekiple, kırmızı ekibin karşısına yeni bir renkli ekip çıksa da bunların akılları başlarına gelse hep sorun, hep sorun...
    Yanıtla +18
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    acura07 (Okan Yüksel) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (29) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jackdaniels&#8482; (Serkan T) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Haber güncellenmeli çünkü tweet'i kaldırdılar.
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    Yılmaz1907 (Yılmaz Soylu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben bu menfi oranların dışındayım.
    5600x ve Msi b550 gamming Edge iyi anlaşıyor.
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    Erhan1982DZC 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İşlemci olarak 3600 kullanıyorum ama anakartım 550 yongası yazın sonundan beri sorunsuz kullanıyorum. 5000 serisi işlemci için kullanmadımdan bir şey diyemem, ama kullananlarda bir sıkntı pek duymadık. Her marka her ürün kutusundan bozuk kusurlu çıkabilir hemen kötü damga vurmak doğru değil. Fabrikasyon hata her teknolojik üründe olabilir. İyi giden satışları baltalamak için diye düşünüyorum bu haberler.
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    A AtiMX4 (Ati ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    X570 anakart kullanıyorum hiç sorun yaşamadım çok şükür
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Amd fanlarının sinirleri zıpladı; şşşt çaktırmayın.
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Üç beş kişinin anakartı işlemcisi bozuldu diye almayalım mı? Eminim hız aşırtmadandır kesin yani.
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    D dopeing (on ) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Elimde 5600x ve b550 gaming edge wifi var iki hafta kullandım şuan pc açılıyor fakat görüntü vermiyor anakart üstünde işlemci ışığı yanıyordu şuan dram ışığı yanıyor. (Biosu güncelledim , bios pilini çıkarttım , başka ram denedim , tek ram denedim , işlemcininde anakartında garantisi var sizce ne yapmalıyım
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    E Executor Arhentir (Erdem ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Haber kaynağı ciddiye alınacak bir yer değil.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    B550 Asus tuf anakart ryzen 5 5600x kullanıyorum hiç bir sıkıntım yok
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    kaptan666 (Ridvan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Forum'da bir arkadaşın 5900'ü bozuk çıkmıştı. Çalışıyordu ancak çok düşük performans veriyordu.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    7314 kez okundu.
    28 kişi, toplam 29 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    amd ryzen 5000 sorun, amd x570 anakart sorun ve
    5 etiket daha amd x570 amd b550 amd zen 3 Donanım İşlemci
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