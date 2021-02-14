AMD Ryzen 5000 işlemciler ve 500 serisi anakartlarda yüksek hata oranı gözlemleniyor

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AMD Ryzen 5000 ailesiyle Intel’in karşısına bir kere daha rekabetçi çözümlerle çıksa TSMC’nin üretim kapasitesinin yetmemesi firmayı Zen mimarisini duyurduğu günden bu yana ilk defa pazar payında düşüş yaşattı.

Diğer taraftan bir şekilde stoklarda Ryzen 5000 işlemci ve 500 serisi anakart alanlar da halinden pek memnun değil. Özelleşmiş sistemler satan PowerGPU’nun tweetiyle başlayan çeşitli popüler hesaplardan yapılan paylaşımlarla gündeme gelen sorun Ryzen 5000 stoğu bekleyenleri tedirgin etti.

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Ryzen 5000 işlemcilerde yüksek hata oranı

Ellerine ulaşan 50 Ryzen 9 5950X’ten 8’inin yani %16’sının DOA-Dead on Arrival (Müşteriye ulaştığında bozuk durumda) kapsamına girdiğini rapor eden satıcıya verilen cevaplara göre normalde bu oran yalnızca %0.01 seviyesinde kalıyordu.

Dahası son döneme kadar DOA olarak değerlendirilen yongaların %80’i mavi ekibe aitken %20’si AMD kanadına aitmiş. Patlak veren arızalı işlemci sorununun yaşandığı şu günlerde Intel cephesinde ise yalnızca 1 sorunlu işlemciye rastlanmış ki o da Core i7-9700K olarak kayda geçmiş.

Hatalı anakartlar da bildiriliyor

Diğer taraftan tek sorun güncel AMD işlemcilerde de değil. AMD’nin PCIe 4.0 desteğiyle öne çıkan bütçe dostu B550 yongasetli anakartlarında ve üst segment X570 anakartlarda da her hafta 3-5 arası sorunlu anakartla karşılaşıldığı bildirilmiş.

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Dahası tamamen kullanılamaz haldeki donanımların yanı sıra FCLK hız aşırtma performansı beklentinin altına kalan ya da sıcaklık durumuna göre AMD’nin çekirdeğe bağlı performans kontrolünü sağlayan CPPC (Collaborative Processor Performance Control) etiketlerinin de hatalı rapor edilen yongalarla da karşılaşılıyor. En önemlisi de işlemciye entegre USB 3.0 kontrolcüsü çalışmayan ya da stabilite sorunlarına yol açtığı durumlar da bildiriliyor.

https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-zen-3-desktop-cpus-x570-motherboards-high-failure-rates/

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