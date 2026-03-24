Elektrikli araç şarjında devrim: Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi, fiyat karmaşası bitiyor.

Elektrikli araç sayısı 400 bine yaklaşırken EPDK'dan kritik hamle geldi. Yeni şarj kuralları tüketici dostu mu, fiyatlar artar mı? Artıları ve eksileriyle yürürlüğe giren yönetmeliği konuşuyoruz.

Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi için tarihi bir günü geride bıraktık! 23 Mart 2026 itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Şarj Hizmeti Yönetmeliği'ni tüm detaylarıyla masaya yatırıyoruz. Elektrikli araç sayısı 400 bin sınırına dayanırken gelen bu düzenlemeler, şarj istasyonlarında yaşanan fiyat karmaşasına son vermeyi hedefliyor.

Videoda öncelikle AC ve DC şarj için getirilen tek fiyat zorunluluğunu ve bu düzenlemenin tüketiciye yansımalarını inceliyoruz. Artık güç bazlı (kW) farklı tarifeler dönemi kapanıyor. Sürpriz faturalar ve şarj hızına bağlı fiyat dengesizlikleri büyük ölçüde tarihe karışıyor.

Taslakta olmayan ancak yönetmeliğe yeni eklenen tüketici koruma maddeleri bu videonun en kritik konularından biri. Sadakat programlarındaki %25 fiyat sınırı ve bağlantı ücreti, işlem başlatma bedeli gibi gizli ücretlerin tamamen yasaklanması gibi önemli şeffaflık adımlarını ilk kez konuşuyoruz.

Otoyollarda kredi kartıyla ödeme zorunluluğunun detayları ve 1 Temmuz 2026 takvimi de nihayet netleşti. Bunun yanı sıra, bayramlarda ve büyük etkinliklerde hayat kurtaracak mobil şarj istasyonlarının yasal statü kazanmasıyla birlikte sektörde nelerin değişeceğini analiz ediyoruz. Ayrıca batarya doluluk oranı %85'i aşınca şarjın sonlandırılması kuralının şartlarına da açıklık getiriyoruz.

EPDK'nın kuracağı "Serbest Erişim Platformu" ile tüm şarj noktalarının durumu, konumu ve anlık fiyatı artık tek ekrandan görülebilecek. Roaming (dolaşım) anlaşmalarının zorunlu bildirimi, 7/24 çağrı merkezi zorunluluğu ve sektörü kurumsallaştıracak "Yeşil Şarj İstasyonu" tanımı gibi çevreci adımları da detaylıca ele alıyoruz.

Tabii ki her şey güllük gülistanlık değil. Tek fiyat uygulamasının DC şarj fiyatlarını yukarı çekme riski ve küçük işletmecilerin artan maliyet yükü gibi potansiyel olumsuz etkileri tartışıyoruz. Ayrıca fiyat şeffaflık endeksi, akıllı şarj protokolleri, V2G teknolojisi ve engelli erişimi gibi sektörü ileri taşıyacak eksik olan kritik noktaları dile getiriyoruz.

