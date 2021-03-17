Yeni Samsung Galaxy A serisine ilk bakış - Orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor! (Galaxy A32,A52,A72)

Bu videoda özellikleriyle dikkat çeken Samsung'un yeni Galaxy A serisine sizlerle birlikte göz atıyoruz. Bu cihazlar ile birlikte orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor.

Bu videoda özellikleriyle dikkat çeken Samsung'un yeni Galaxy A serisine sizlerle birlikte göz atıyoruz. Bu cihazlar ile birlikte orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor.

Orta segmentte yer almalarına rağmen bünyelerinde bulundurdukları teknolojileriyle öne çıkan bu cihazlar, kısa bir süre içerisinde popüler olacak gibi duruyor. Özellikle 90 Hz tazeleme ve IP67 sertifikaları burada dikkatleri çekiyor.

Bu videonun bir ilk bakış videosu olduğunu belirtelim. Ürünler ofise ulaştığı zaman derinlemesine bir incelemeyi sizlerle gerçekleştirmiş olacağız.

İyi seyirler