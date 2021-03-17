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    Yeni Samsung Galaxy A serisine ilk bakış - Orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor! (Galaxy A32,A52,A72)

    17 Mart 2021, 17:11
    1,4b
    28
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Enes Değirmenci
    Video Editörü
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    Bu videoda özellikleriyle dikkat çeken Samsung'un yeni Galaxy A serisine sizlerle birlikte göz atıyoruz. Bu cihazlar ile birlikte orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor.

    Bu videoda özellikleriyle dikkat çeken Samsung'un yeni Galaxy A serisine sizlerle birlikte göz atıyoruz. Bu cihazlar ile birlikte orta segmentte kartlar yeniden dağıtılıyor.

    Orta segmentte yer almalarına rağmen bünyelerinde bulundurdukları teknolojileriyle öne çıkan bu cihazlar, kısa bir süre içerisinde popüler olacak gibi duruyor. Özellikle 90 Hz tazeleme ve IP67 sertifikaları burada dikkatleri çekiyor. 

    Bu videonun bir ilk bakış videosu olduğunu belirtelim. Ürünler ofise ulaştığı zaman derinlemesine bir incelemeyi sizlerle gerçekleştirmiş olacağız.

    İyi seyirler



    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    F FlyingUnderpants 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    A32 üvey kardeşin üvey evladı gibi.
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    Opioid 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Samsung S20 FE varken 5G'li versiyonları Tr'ye büyük ihtimal gelmeyecek telefonları neden alayım ki?
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hiçbir albenisi yok 3 modelin de niye böyle saçma başlık attın acemi editör kardeş anlamadım
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biri bana düz A72 ile A52 arasında ne fark var açıklayabilir mi?

    https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=10469&idPhone2=10641

    Gsmarena pek hata yapacak bir site değil.
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    P palamutix 53 dk. ( Mesaj Silindi ) DokuzKuyrukluTilki
    6.5 inç vs 6.7 inç
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    P palamutix 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    2008 den beri samsung müşterisi olarak 6 aydır başka marka telefon araştırıyorum. Samsung

    Benim için geride kaldı.
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    Stumaster 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    A52 5G'yi Türkiye'ye getirenler olursa almayı düşünürüm.
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    X Xloud 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Geçen senenin işlemcisi resmen ayıp
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    H huseyincarnege (huseyin murteza) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    samsung yeni saçma fiyatlara sahip telefonları :S
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    C cand. 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Örümcek gözlerine benzemeye başladı kamera sistemleri artık arkaya bi tane büyük lens koysunlar da rahat edelim
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