Yeni Vınn Kampanyası

En kısa kontrat, en ucuz fiyat üstelik tüm vergiler dahil!

Turkcell’den 3 Aylık VINN ve Turkcell 3G kalitesiyle 4GB internet ayda 39 TL

Her an her yerden en hızlı ve en kaliteli mobil internet ayrıcalığını yaşamak isteyenler, Turkcell’in 39 TL ön ödemeli teklifiyle 4GB mobil internet paketine 3 ay kontratla, ayda 39 TL ödeyerek sahip olabiliyor. Mobil internet dünyasında ilklere imza atan kampanya, 3G mobil modemde Turkcell farkını “en kısa kontrat, en ucuz fiyat” avantajıyla yaşatıyor.

Üstelik 39 TL’lik fiyata tüm vergiler de dahil.

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, bilgisayardan internete Turkcell 3G hızında ulaşmayı sağlayan Turkcell 3G VINN için benzersiz bir kampanya sunuyor.

En kısa kontrat ve en ucuz fiyat avantajıyla sunulan kampanya çerçevesinde, müşterilerin 4GB mobil internet pakete aylık vergiler dahil sadece 39 TL ödediği kampanyada Turkcell 3G VINN modem perakende satış fiyatı olan 99 TL yerine 39 TL’ye 3 ay kontrat karşılığı satın alınabiliyor ve kontrat süresi tamamlandığında kullanıcılar yine 4Gb internet ile vergiler dahil 39 TL’ye VINN’lamaya devam edebiliyor. Böylelikle Turkcell 3G VINN kullananlar, 4 GB internet ile tüm internet ihtiyacını, ek bir sabit ücret olmadan, avantajlı fiyata, rahatlıkla karşılıyor.

Turkcell 3G VINN fırsatında kontrat süresinin 3 aya indirilmesinin yanı sıra 39 TL’lik ücrete KDV, ÖİV ve diğer tüm vergiler dahil.

Turkcell İletişim Merkezleri, anlaşmalı zincir mağazalar ve Turkcell Satış Noktaları’ndan satın alınabilecek Turkcell 3G VINN, öğrenciler, seyahat edenler, mobil çalışanlar ve tatilciler için en kullanışlı internet çözümünü sunuyor. VINN ile internette özgürce dolaşmak, e-posta alıp göndermek, Facebook’ta arkadaşlarla buluşmak, online oyunlar oynamak, canlı radyo & TV yayınlarını takip etmek, şarkı, klip & film indirmek, banka işlemlerini online yapmak ve kurumsal şirket ağına bağlanmak mümkün.

