Yeniliklere sahip, renk değişen telefon! Vivo V23 5G inceleme

Bu videoda Vivo markasının en yeni cep telefonu modellerinden biri olan Vivo V23 5G incelemesiyle karşınızdayız. Tasarımı, çift ön kamera gibi detaylarla öne çıkan bu ürünü sizler nasıl buldunuz?

Bu videoda Vivo markasının en yeni cep telefonu modellerinden biri olan Vivo V23 5G incelemesiyle karşınızdayız. Tasarımı, çift ön kamera gibi detaylarla öne çıkan bu ürünü sizler nasıl buldunuz?

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Her zaman olduğu gibi kutu içeriğiyle başlayalım. Ürünün kutusundan ürünün kendisi, kaliteli sağlam bir şeffaf kılıf, 44W'lık hızlı şarj adaptörü, Type-C kablosu, kablolu kulaklık ve dönüştürücü çıkıyor.

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Son zamanlardaki telefon kutu içerikleri ile kıyaslandığı zaman dolu dolu bir kutu içeriğine sahip olduğunu düşünüyorum. Özellikle kulaklık detayını çok uzun zamandır görmüyordum.

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Cihazın tasarımıyla devam edecek olursak hemen arka tarafla başlamak istiyorum. Cihazın arka tarafı ışığa göre renk değiştirebiliyor. Güneşe çıkarmanız bunun için yeterli. Belli bir süre üzerinden geçince bu kısımda artık rengin yavaş yavaş orijinal haline döndüğünü görüyorsunuz.

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Bu cihazı tasarımsal açıdan en fazla öne çıkartan detaylardan biri kesinlikle burası oluyor. Normal rengi güneş altını olarak geçiyor ve kullanılan malzeme cam.

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Cihazın çerçevelerine baktığımızda da metal malzemelerle karşılaşıyoruz. Premium cihaz hissiyatı burada da devam ediyor. Cihazın ekranı 6.44 inç büyüklüğünde ve %88 ekran kasa gövde oranına sahip. Çerçeveler oldukça ince görünüyor.

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Ekranın üst tarafında da 2 adet kamera konumlandırılmış. Cihaz geniş açılı ön kamera özelliğini bizlere sunabiliyor. Kameranın hemen alt tarafına baktığımızda ekran koruyucuyu görebiliyoruz. Cihazı aldıktan sonra ek bir şekilde para vermenize gerek kalmıyor. Bu gerçekten iyi bir şey.

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Arka tarafın tasarımına değinirken kamerayı atladığımı fark ettim. Kameranın olduğu kısım çıkıntılı bir yapıya sahip. Masaya koyduğunuz zaman sallanmıyor. Güzel göründüğünü söyleyebilirim.

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Ekran özellikleriyle devam edecek olursak cihazın ekranı 6.44 inç büyüklüğünde 1080 X 2400 çözünürlüğünde. Cihazda kullanılan panelde AMOLED ve 90 HZ ekran tazeleme hızına sahip. HDR 10+’da karşımıza çıkan bir özellik.

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AMOLED panele sahip olması nedeniyle her zaman açık ekran özelliğini burada görebiliyoruz. İsterseniz buradaki saat yüzüne özelleştirme yapabilirsiniz.Ekran deneyimine değinecek olursak AMOLED panelin sunmuş olduğu avantajların hepsini bu cihazda yaşayabiliyoruz.

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Parlaklığı, renk canlılığı gibi konularda kullanıcısını memnun edebiliyor. Bunu Instagram’da, YouTube’da veya herhangi bir sosyal medya platformunda yaşayabiliyorsunuz. Netflix özelinde de tüketim yaptım.

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Ürün L1 kodeğini destekliyor. Bu sayede FULL HD görüntülere erişim sağlayabiliyorsunuz. Bazı üst seviye cep telefonu üreticilerinde bizler bu kodeği maalesef göremiyoruz. Bu cihazda bu kodeğin yer alması açıkçası beni sevindirdi.

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90 Hz’lik bir ekran tazeleme hızına sahibiz. Akıllı geçiş yapma, 60 Hz ve 90 Hz olacak şekilde 3 farklı mod halinde tazeleme hızını özelleştirebiliyoruz.. Pil tüketimi açısından akıllı geçiş yapma modunu aktif şekilde kullanmanız daha doğru olacaktır.

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Vivo V23 5G gücünü MediaTek’in geliştirmiş olduğu Dimensity 920 5G işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 6nm üretim aşamasından geçmiş. GPU tarafında da Mali G68 karşımıza çıkıyor.

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Bu işlemciye 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı da eşlik ediyor. Depolama alanını MicroSD kart yardımıyla yükseltemiyorsunuz. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB Depolama alanına sahip versiyonu bulunuyor.

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Sıra şimdi kameralarda. İlk olarak arka ana kamerayla başlayalım. Cihazda 64 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kamera f1.9 diyafram açıklığına sahip. Kullanılan sensör Samsung ISOCELL Bright GW1.

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Bu ana kameraya 8 Mp çözünürlüğünde 120 derecelik geniş açı kamerası ve 2 Mp çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Cihazın arka ana kamerasıyla 4K 30 FPS videolar kayıt altına alabiliyoruz. OIS desteğimiz yok.

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Ön tarafa geçtiğimizde son zamanlarda deneyimlediğim cihazlarla kıyaslanınca farklı bir kamera yapısını görüyoruz. Burada 2 adet kamera yer alıyor. Ön ana kameramız 50 Mp çözünürlüğünde, ikinci kamera 8 Mp çözünürlüğünde ve geniş açı kamerası. 105 derecelik bir genişliğe sahip olabiliyor kendisi.

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Cihazın ön kamerasıyla birlikte de 4K 30 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Bu cihaz ikili görünüm gibi bir özelliğide bizlere sunabiliyor. Ön kamera ve arka kamerayla aynı anda video çekebiliyorsunuz. Vlog çekenlerin seveceği bir yapı.

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Cihazda 4200 mAh büyüklüğünde batarya yer alıyor. Bu batarya 44W hızlı şarj desteği ile beraber geliyor. Adaptör cihazın kutusundan çıkıyor. 30 dakika gibi bir sürede %65 seviyesinde şarjını doldurmanız mümkün. Tam şarj olması bir saat civarında oluyor.

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İşletim sistemimiz en güncel işletim sistemi olan Android 12. Sosyal medya başarımı konusunda 11 ile kıyaslayınca özellikle video tarafında farkını hissettirebiliyor. Zaman geçtikçe iyileştirmelerin yapıldığını görebilmek sevindirici.

Bağlantı teknolojileri tarafında ise NFC, BT 5.2 ve Wi-Fi 802.11 AC’yi görebiliyoruz.

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