Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Ortalama bir kullanıcı her gün cep telefonunda 3 saat ila 4,5 saat arasında vakit harcıyor. Dolayısıyla artık bu cihazlar biz insanların birer parçası haline gelmiş desek yanılmış olmayız. Bununla birlikte her yıl onlarca hatta yüzlerce akıllı telefon modeli piyasaya sürülüyor. Kullanıcılar ise haliyle en iyi akıllı telefon hangisi? diye araştırıyor. Sizler için hazırladığımız dünyanın en iyi telefon sıralaması ihtiyacınız olan ürünü bulmanızı sağlayacak.

Akıllı telefon yorumları dikkate alındığında; en iyi akıllı telefon markaları sıralamasında vivo, Apple, Samsung ve Xiaomi bulunuyor. 2026'da satın alınabilecek en iyi cep telefonu modelleri olarak ise vivo X300 Ultra, vivo X300 Pro, iPhone 18 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 17T Pro üst seviye özellikleriyle öne çıkıyor.

1️⃣ vivo X300 Ultra Tam Boyutta Gör vivo X300 Ultra, markanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü amiral gemisi modeli olarak öne çıkıyor. ZEISS ile ortak geliştirilen 200 MP kamera sistemi, 200 mm ve 400 mm telefoto uzatıcı desteği, tüm arka kameralarda 4K 120 fps video kaydı ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle özellikle mobil fotoğrafçılık ve video performansına odaklanıyor. 6.600 mAh batarya, 100W hızlı kablolu ve 40W kablosuz şarj desteği sunan cihaz, IP68/IP69 dayanıklılık sertifikalarıyla birlikte 5 yıl Android işletim sistemi ve 7 yıl güvenlik güncellemesi desteğiyle geliyor. vivo X300 Ultra öne çıkan özellikleri 200 MP ZEISS kamera sistemi

200 mm ve 400 mm telefoto desteğiyle ultra uzun menzilli çekim

Snapdragon 8 Elite Gen 5

6.600 mAh batarya + 100W hızlı şarj

4K 120 fps Dolby Vision video 31 Temmuz'a kadar devam eden ön satış kampanyasında X300 Ultra, 15.000 TL'ye varan indirim avantajıyla 114.999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

2️⃣ vivo X300 Pro Tam Boyutta Gör vivo X300 Pro, 200 MP ZEISS kamera sistemi, gelişmiş görüntü işleme çipi ve profesyonel çekim deneyimini herkes için ulaşılabilir kılan Fotoğrafçılık Kiti ile markanın şimdiye kadarki en iddialı modeli olarak öne çıkıyor. Fotoğrafçılık odaklı bir telefon isteyenler için tam bir “her koşulda profesyonel” makine. X300 Pro’nun kutusundan çıkan ZEISS 2.35x Telefoto Genişletici Kiti, telefoto kamerayı gerçek anlamda bir “lens sistemi” gibi geliştiren özel bir aksesuar. Amatör fotoğrafçılar tarafından bile telefonla çekilmiş fotoğrafların “lensli kamera kalitesi”ne yaklaştığı yorumları sıkça öne çıkıyor. vivo X300 Pro öne çıkan özellikleri 200 MP ZEISS Telefoto Kamera + Ultra-Algılayıcı Sensor HPB

50 MP ZEISS Gimbal-Sınıfı Ana Kamera (CIPA 5.5 stabilizasyon)

Pro Görüntüleme Çipi VS1 ile hızlanmış gürültü azaltma ve yüksek netlik

4K 120 fps Dolby Vision Video + 4K 60 fps Portre Video

8T LTPO 6.78” düz ekran, 2000 nit global tepe parlaklığı

6510 mAh BlueVolt batarya, 90W FlashCharge + kablosuz şarj

Armor Glass dayanıklılığı, IP68/IP69 sertifikası

OriginOS (Gemini destekli) modern arayüz ve güçlü AI araçları vivo X300 Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Telefoto kitiyle yaptığım çekimleri gören herkes ‘Bu DSLR mı?’ diye soruyor. ✍🏻 Gimbal stabilizasyonu gece çekimlerinde bile fotoğrafları yağ gibi akıtıyor. Netlik ve detay seviyesi çok başka bir seviyede.

3️⃣ vivo X300 Tam Boyutta Gör vivo X300, kompakt boyutu yanında güçlü kamera performansı, 200 MP ZEISS ana kamera sistemi ve şık tasarımıyla X300 Pro’nun mini versiyonu gibi konumlanıyor. Hafif formda üst düzey fotoğrafçılık isteyenlere hitap ediyor. Kompakt yapısına rağmen hem portre çekimlerinde hem de günlük fotoğraflarda tepki süresi yüksek, hızlı ve stabil bir deneyim sunuyor. Özellikle ZEISS renk karakteri ve doğal cilt tonu işleme algoritması kullanıcıların en çok övdüğü noktalar arasında. vivo X300 öne çıkan özellikleri 200 MP ZEISS Ana Kamera + Ultra-Algılayıcı Sensor HPB

ZEISS Telefoto Kamera – LYT-602 sensör, yüksek dinamik aralık

50 MP otomatik odaklamalı ZEISS ön kamera

Dimensity 9500 çift çip mimarisi + Görsel Çip V3+

6.31’’ kompakt düz ekran, 2000 nit global tepe parlaklığı

6040 mAh batarya, 90W FlashCharge

Gizemli Siyah / Gündoğumu Pembesi renk seçenekleri

IP68/IP69 dayanıklılık

OriginOS + AI araçları vivo X300 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Telefon inanılmaz hafif ama kamerada hiçbir şekilde kırpma yok, netlik çok iyi korunuyor. ✍🏻 Portre modunda cilt tonları çok doğal, yapaylık yok. ZEISS filtresi gerçekten fark ettiriyor.

4️⃣ Apple iPhone 18 Pro Max Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro Max, satın alınabilecek en iyi akıllı telefon modellerinin başlarında yer alıyor. 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED ekranında 120 Hz yenileme hızı ve 3000 nit gibi yüksek bir parlaklık sunan cihaz, dünyanın en pahalı telefonları arasında bulunuyor. Dünyanın en iyi telefonu sıralamalarında üstlerde gösterilen iPhone 18 Pro Max, kameralarıyla da hayli iddialı. Değişken diyaframlı 48MP ana kamerayla donatılan telefon, daha küçük ve işlevsel Dynamic Island, gelişmiş soğutma, daha güçlü işlemci, pil ömrü iyileştirmeleri ve bütünleşik arka tasarımıyla önceki nesilden ayrılıyor. Ekran : 6.9 inç, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR

: 6.9 inç, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR İşlemci : Apple A20 Pro çip

: Apple A20 Pro çip Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Arka kamera : 48MP Fusion (değişken diyaframlı) + 48MP (Ultra geniş) + 48MP (Telefoto)

: 48MP Fusion (değişken diyaframlı) + 48MP (Ultra geniş) + 48MP (Telefoto) Ön kamera : 18MP

: 18MP Batarya : 5391 mAh

: 5391 mAh Yazılım: iOS 27 Apple iPhone 18 Pro Max Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Düz model iPhone 17’den bu telefona geçtim ve resmen çağ atlamış gibi oldum. Bataryası, hızı, ekranı ve kalitesi muazzam. Ne yaparsam yapayım cihaz asla ısınmıyor ve pili bitmiyor. Bunun faydası özellikle yaz aylarında iyice ortaya çıkacaktır. Alan pişman olmaz, senelerce sorunsuz kullanır. Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun. ✍🏻 Şimdiye kadar hiçbir Apple ürününden memnun kalmadığım olmadı. Rengini çok beğendim, sıkılmadan kullanabileceğim bir renk. Evet Apple fiyatları çok yüksek ama sizi asla üzmüyor ve 3 sene sonra da değerini koruyor. iCloud bağımlı kalmaktan bıktım, o yüzden 2 TB modelini aldım.

5️⃣ Samsung Galaxy S26 Ultra Tam Boyutta Gör 2026'da alınabilecek en iyi Android telefonların başında Samsung'un son çıkan modeli Galaxy S26 Ultra geliyor. Samsung en iyi telefonu olarak Galaxy S26 Ultra’yı konumlandırırken en gelişmiş donanımını da bu cihazın içerisine yerleştiriyor. Samsung’un en pahalı telefonlarından biri olan Galaxy S26 Ultra, 6.9 inç Privacy Display özellikli Dynamic AMOLED 2X ekranla geliyor. 120Hz yenileme hızı ve 2600 nit parlaklık sunan bu ekrana Samsung’a özel Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci eşlik ediyor. 200 MP’lik ana kamerasıyla harika enstantaneler çekebilen cihaz diğer kameralarıyla da yüksek kalitede zoom yapabiliyor. 5000 mAh bataryaya sahip olmasıyla tüm gün şarja gerek duymacağınız bir telefon. Tasarım boyutu sübjektif olsa da çoğu kişiye göre Samsung S26 Ultra, dünyanın en güzel telefonu sıralamasında yukarılarda yer alıyor. Ekran : 6.9 inç WQHD (3120 x 1440) Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

: 6.9 inç WQHD (3120 x 1440) Dynamic AMOLED 2X, 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bellek : 12GB/16GB RAM

: 12GB/16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 200MP (birincil) + 50MP (ultra geniş) + 50MP (periskop telefoto) + 10MP (telefoto)

: 200MP (birincil) + 50MP (ultra geniş) + 50MP (periskop telefoto) + 10MP (telefoto) Ön kamera : 12MP

: 12MP Batarya : 5000 mAh (60w kablolu, 25W kablosuz)

: 5000 mAh (60w kablolu, 25W kablosuz) Yazılım : One UI 9, Android 17

: One UI 9, Android 17 Boyut ve ağırlık : 163.6 x 78.1 x 7.9mm, 214 gram

: 163.6 x 78.1 x 7.9mm, 214 gram Diğer: Çift SIM, eSIM desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Samsung Galaxy S26 Ultra Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Zaten S24 Ultra kullanıcısıydım ve çok memnundum. S26 Ultra'da ekran parlaklığı inanılmaz yükselmiş. Hoparlör sesi daha yüksek ve baslı ses veriyor. S24 Ultra'yı 2.5 sene kullandığım için pil ömrü biraz azalmıştı. Şimdi bu ilaç gibi geldi. Gün bitiyor, şarj bitmiyor. ✍🏻 S23'ten geçince çok rahatladım. Bataryası çok daha iyi, farkı hissedebiliyorum, Ekran deyince zaten Samsung-gizlilik ekranı olayı mükemmel. İşlemciyi oyunlarda test ettim, yüksek grafiklerde FPS sabit çalışıyor ve 120 FPS. Kamera zaten harika, Apv codec filan muazzam. Yapay zeka özellikleri de gün içinde çok işime yarıyor.

6️⃣ Xiaomi 17T Pro Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin en iyi telefonlarından biri olan Xiaomi 17T Pro, üstün özellikleriyle ve tasarımıyla ön plana çıkıyor. Dünyanın en iyi telefonları modellerinden birisi olan Xiaomi 17T Pro, aynı zamanda dünyanın en güzel telefonu sıralamasında da yükseklerde yer alıyor. Telefonun yapabildikleri ise saymakla bitmiyor. 144Hz yenileme hızına sahip parlak ekranında Android dünyasının en güçlü mobil işlemcilerinden biriyle üstün performans sergileyen Xiaomi 17T Pro, kamera konusunda da tepeye oynuyor. Leica ile yapılan işbirliği Xiaomi’nin kamera kalitesini hayli yükseltmiş durumda. 100W hızlı şarj, 50W kablosyz şarjı destekleyen 7000 mAh yüksek kapasiteli bataryasıyla da tüm gün sizinle. Ekran : 6.83 inç 144Hz, 2772 x 1280p, 3500 nit, AMOLED

: 6.83 inç 144Hz, 2772 x 1280p, 3500 nit, AMOLED İşlemci : MediaTek Dimensity 9500

: MediaTek Dimensity 9500 Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256 GB, 512 GB, 1 TB

: 256 GB, 512 GB, 1 TB Arka kamera : 50 MP, f/1.7 (birincil) + 50 MP, f/3.0, 5x zum (periskop telefoto) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş)

: 50 MP, f/1.7 (birincil) + 50 MP, f/3.0, 5x zum (periskop telefoto) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32 MP ƒ/2.2

: 32 MP ƒ/2.2 Batarya : 7000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj

: 7000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj İşletim sistem i: Android 16, HyperOS 3

i: Android 16, HyperOS 3 Diğer : Ekran içi optik parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP68

: Ekran içi optik parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP68 Boyut ve ağırlık: 162.2 x 77.5 x 8.3 mm; 219 g Xiaomi 17T Pro Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Adaptör, şarj kablosu, kılıf, ekran koruyucusu (takılı) hepsi kutunun içinde geliyor. HyperOS mükemmel akıyor ve çok özelleştirilebilir yapıda. Devasa pil yapısı sebebiyle biraz ağır gelebilir. Almayı düşünen varsa direkt alsın, tavsiyemdir. Pişman olmazsınız. ✍🏻 Harika telefon, özelikle kamerasına bayıldım. Bataryayı da geceleri yattığınız zaman ultra güç tasarrufuna alırsanız, gündüzleri normal tasarrufa, tek şarjla 2 güne kadar rahat kullanabiliyorsunuz. Premium hissi veren bir telefon. Ayrıca IMEI kaydı yapılmış arkadaşlar. Redmi'nin resmi şubesine gittim ve ürünün Türkiye garantili olduğunu da teyid ettim. Ben çok memnunum.

7️⃣ Samsung Galaxy Z Flip 8 Tam Boyutta Gör Samsung’un akıllı telefon yelpazesi oldukça geniş. Güney Koreli teknoloji devi son dönemde popüler olan en iyi katlanabilir telefon modelleri yapıyor. Eski dönemin kapaklı telefonlarını andıran Galaxy Z Flip 8 de bu ürünlerden birisi. Önceki nesle göre daha ince tasarımla gelen cihaz, telefonu açmadan bildirimleri görmenizi, hızlı ayarlara erişmenizi ve uygulama çekmecesini kullanmanızı sağlayan yeni Flex Window kapak ekranına sahip. Samsung ayrıca kapak ekranına Now Brief adını verdiği yeni yapay zeka destekli bilgi kartlarını ekledi. Bu özellik, gün içerisindeki önemli gelişmeleri, önerileri ve kişiselleştirilmiş bilgileri tek bakışta gösteriyor. Doğal sesli komutlarla veya yan güç tuşunu kullanarak Gemini Intelligence üzerinden çeşitli işlemleri doğrudan kapak ekranından gerçekleştirmeniz de mümkün. Donanımsal olarak da güçlenen Galaxy Z Flip8, farklı tarzda akıllı telefon önerisi isteyenler için güzel bir seçenek olabilir. İkincil ekran : 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit

: 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit Ana ekran : 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz

: 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz İşlemci : Samsung Exynos 2600

: Samsung Exynos 2600 Depolama : 256 / 512 GB

: 256 / 512 GB Bellek : 12 GB RAM

: 12 GB RAM Kamera : 50 MP geniş açı (f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, 2x optik kalite yakınlaştırma) + 12 MP ultra geniş açı (f/2.2)

: 50 MP geniş açı (f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, 2x optik kalite yakınlaştırma) + 12 MP ultra geniş açı (f/2.2) Ön kamera : 10 MP (f/2.2)

: 10 MP (f/2.2) Batarya : 4.300 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj

: 4.300 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj İşletim sistemi: Android 17, One UI 9

Android 17, One UI 9 Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C

5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C Boyut: 75.4 x 85.7 x 13.1mm (katlıyken) 75.4 x 166.9 x 6.1mm (açıkken), 180g Samsung Galaxy Z Flip 8 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Harika bir telefon! Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Katlanabilir olması ve standart bir kadın kot pantolonunun cebine sığması çok hoşuma gitti. ✍🏻 Bu benim ilk katlanabilen telefonum. Harika. Android Auto için arabamın küçük bir köşesine tam sığıyor. Ön ekranı istediğiniz şey için kullanabiliyorsunuz; Telefonu açmadan müziği değiştirebiliyor, video izleyebiliyor ve hatta ödeme bile yapabiliyorsunuz. Bir kez açıldığında sıradan telefon halini alıyor. İşlemcisi ihtiyacımı karşılayacak kadar hızlı. Yazılımı da yıllar içinde çok gelişti. Oldukça iyi bir telefon. Bu form faktörüyle ilgilenen herkese tavsiyemdir.

8️⃣ Samsung Galaxy Z Fold 8 Tam Boyutta Gör Samsung’un katlanabilir bir diğer telefonu olan Galaxy Z Fold 8 de kardeşi Flip8 gibi bu yıl piyasaya çıktı. Samsung’un şimdiye kadarki en ince, hafif ve dayanıklı Galaxy Z Fold telefonu. Galaxy Z Fold8, dünyanın en pahalı telefonları listesinde Apple ile yarışıyor. Dünyanın en iyi telefonlarından birisi olan cihaz, aynı zamanda en iyi Samsung telefon modelleri arasında bulunuyor. Z Fold serisinin katlanabilir akıllı telefonlar arasında en güçlü kameraya sahip olduğu kabul edilirken Z Fold 8 bu geleneği bozuyor. Bu yılki en üst model; Z Fold 8 Ultra. Kamera açısından bu cihazın Samsung’un amiral gemilerinden bir farkı yok. Dış ekran : 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz

: 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz İç ekran : 7.6 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+

: 7.6 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+ İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB

: 256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50 MP geniş açı + 50 MP ultra geniş açı

: 50 MP geniş açı + 50 MP ultra geniş açı Ön kamera : 10 MP (ana ekran) + 10 MP (kapak ekranı)

: 10 MP (ana ekran) + 10 MP (kapak ekranı) Batarya : 4800 mAh, 45W kablolu, 20W kablosuz

: 4800 mAh, 45W kablolu, 20W kablosuz Bağlantı : Bluetooth 5.4, NFC

: Bluetooth 5.4, NFC Dayanıklılık : IP48, Advanced Armor Aluminum, titanyum ekran destek plakası

: IP48, Advanced Armor Aluminum, titanyum ekran destek plakası Boyut ve ağırlık: 123.9 x 161.4 x 4.5mm (açık), 123.9 x 81.9 x 9.7 (katlandığında), 201g Samsung Galaxy Z Fold 8 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Dış ekran boyutu mükemmel; ne büyük ne de küçük, tam ideal. İç ekran olağanüstü, keskin ve net. E-posta okumaktan not almaya kadar günlük işlerimi kolayca halledebiliyorum. Katlanma izi artık azalmış, sadece belirli açılardan fark edilebiliyor. Menteşenin kapanması ve açılması çok iyi. Malzemeler dayanıklı görünüyor. Dokunmatik ekran tepkisi mükemmel, yazım hatası olmuyor. Kalibrasyonu iyileştirdiklerini düşünüyorum. Pil de son S25 telefonuma göre önemli ölçüde iyileştirilmiş, günü rahatlıkla çıkarıyor. Ana kamerayı kullandım, çok iyi ve selfie de iyi. ✍🏻 Piyasadaki açık ara en iyi form faktörünü sunduğu için bu cihazı tercih ettim. Katlandığında harika bir şekilde kompakt bir yapıya bürünüyor; ancak açılıp mini bir tablete dönüştüğünde sunduğu deneyim tamamen değişiyor. İç ekranda videolar muhteşem görünüyor ve yansıma önleyici ekran kaplaması, görünürlük açısından büyük bir fark yaratıyor. İyileştirilmiş ve hızlandırılmış şarj özelliği, kullanım konforunu artıran hoş bir yenilik. Kameralar ise günlük fotoğraf çekimleri için fazlasıyla yeterli. Hepsinden önemlisi, akıllı telefonların uzun zamandır yitirdiği o gerçek mobil teknoloji heyecanını yeniden canlandırdı.

9️⃣ Apple iPhone 17 Tam Boyutta Gör Eğer en iyi telefon markaları arasında olan Apple’dan bir telefon alacaksanız güncel model Phone 17'yi tavsiye ederiz. Apple, iPhone 17 serisinde Pro modellerle aradaki farkı oldukça azalttı; ekran, ön ve arka kameralar 17 Pro'larla aynı. Tek fark; çok uzak çekimlerde ihtiyaç duyulan telefoto kamera. 6.3 inçlik Super Retina XDR OLED ekranında maksimum 3000 nit parlaklık sunan telefonda Apple A19 Bionic işlemcisi bulunuyor. iPhone 17, 2026'da alınabilecek en iyi telefonlardan biri. Ekran : 6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR

: 6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR İşlemci : Apple A19 çip

: Apple A19 çip Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB/512GB

: 256GB/512GB Arka kamera : 48MP Fusion + 48MP Ultra geniş

: 48MP Fusion + 48MP Ultra geniş Ön kamera : 18MP

: 18MP Batarya : 3692 mAh

: 3692 mAh Yazılım: iOS 26 Apple iPhone 17 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Bence harika bir seri olmuş; 17 Pro ile neredeyse aynı. Fiyat farkı verip 17 Pro almanıza gerek yok. Ürün rengi muhteşem. Bataryası da aynı şekilde hızlı bitmiyor. Her şeyiyle ürün muhteşem, kusursuz. ✍🏻 Uzun zamandır Android kullandım. iPhone kalitesi her konuda başka. 1 haftadır kullanıyorum; ekran çok akıcı 120 Hz, kameraları bayağı iyi.

🔟 Samsung Galaxy S26 FE Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S26 FE, 2026 en iyi telefonlar listesinde yer verdiğimiz bir diğer uygun fiyatlı model. 6.7 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranında 120Hz yenileme hızı sunan telefon güçlü Exynos 2500 yongasıyla geliyor. Kamera tarafında iddialı olan cihaz 3x optik zoom sunuyor. En iyi fiyat performans telefonları arasında gösterilen Samsung S26 FE, en çok tercih edilen telefonlar arasında bulunuyor. Bu fiyat bandında halen alınabilecek en iyi telefon modellerinden birisi olmaya devam ediyor. Ekran : 6.7-inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Ekran 120Hz yenileme hızı

: 6.7-inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Ekran 120Hz yenileme hızı İşlemci : Exynos 2500

: Exynos 2500 Arka kamera : 12 MP Ultra Geniş Açı (F2.2, 123°) + 50 MP Geniş Açı (OIS, F1.8, 84°) + 8 MP Telefoto (3x optik zoom, 30x’e kadar dijital zoom, OIS, F2.4, 32°)

: 12 MP Ultra Geniş Açı (F2.2, 123°) + 50 MP Geniş Açı (OIS, F1.8, 84°) + 8 MP Telefoto (3x optik zoom, 30x’e kadar dijital zoom, OIS, F2.4, 32°) Ön kamera : 12 MP (F2.2, 85°)

: 12 MP (F2.2, 85°) Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Depolama : 128GB, 256GB , 512GB

: 128GB, 256GB , 512GB Batarya : 4900 mAh, 45 W kablolu hızlı şarj, 15 W hızlı kablosuz şarj, Kablosuz PowerShare

: 4900 mAh, 45 W kablolu hızlı şarj, 15 W hızlı kablosuz şarj, Kablosuz PowerShare İşletim Sistemi : Android 17, One UI 9.0

: Android 17, One UI 9.0 Bağlantı : 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, IP68

: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, IP68 Boyut ve ağırlık: 161.6 x 76.9 x 7.4mm, 193g Samsung Galaxy S26 FE Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Tüm telefon işlerim için Samsung S26 FE'yi tercih ediyorum, son derece memnunum. Telefon tüm ihtiyaçlarımı ve hatta çok daha fazlasını karşılıyor; onsuz evden çıkmıyorum. Geniş hafızası sayesinde tüm uygulamalarım ve medya dosyalarım için bolca yerim var. Kullanım kolaylığı, günlük işlerimi zahmetsizce ve sorunsuz bir şekilde halletmemi sağlıyor. Bu telefonu herkese tavsiye ederim. ✍🏻 Bu modeli özellikle tercih ettim çünkü, harika özellikleri, gerçekten makul bir fiyatla dengeliyor. Gün boyunca karşısına çıkan her türlü işin üstesinden hiç zorlanmadan geliyor. Ekranı inanılmaz derecede canlı; bu sayede her fotoğraf ve video son derece keskin ve net görünüyor. Günlük rutinime bu denli iyi uyum sağlamasından dolayı gerçekten çok memnunum.

11. Redmi Note 17 Pro Max Tam Boyutta Gör En iyi fiyat performans telefonu arıyorsanız, Redmi Note 17 Pro Max aradığınız telefon olabilir. En iyi Redmi telefonu olan Redmi Note 17 Pro Max, fiyatına göre oldukça başarılı bir donanımla geliyor. Dünyanın en iyi telefonu 2026 sıralamasına girmeyi hakeden Redmi Note 17 Pro Max, 6.83 inçlik büyük ekranıyla dikkat çekiyor. 100W hızlı şarjı destekleyen 10.000 mAh bataryasıyla powerbank ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Telefon 32 MP ön kamerasıyla da alanında iddialı. Ekran : 6.83 inç, 1.5K, 120Hz, 3500 nit, AMOLED

: 6.83 inç, 1.5K, 120Hz, 3500 nit, AMOLED İşlemci : Snapdragon 6 Gen 5

: Snapdragon 6 Gen 5 Bellek : 8GB RAM

: 8GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 10000 mAh, 100W hızlı şarj, 27W kablolu ters şarj

: 10000 mAh, 100W hızlı şarj, 27W kablolu ters şarj İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 3 Redmi Note 17 Pro Max Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Aktif kullanımda telefonun şarjı gerçek anlamda 3 güne yakın gidiyor (12 saat aktif navigasyon kullanımı). Ekran parlaklığı, hızı, ahize sesi, hoparlör ses netliği, çok çok iyi. Tavsiye olunur. ✍🏻 Fiyat performans telefonu. Yoğun kullanım ve cihaz kurulumlarını yaparken sürekli zorlamama rağmen takılma, ısınma vb. olmadı. Batarya 48 saatten fazla gitti.

12. Samsung Galaxy A57 5G Tam Boyutta Gör Samsung, orta segment telefon olarak Galaxy A serisini kullanıyor. Bu serinin son üyesi olan Galaxy A57, güçlü özellikleri ve fiyatıyla tam bir fiyat performans telefonu diyebiliriz. Sınıfında güçlü Exynos 1680 işlemcisi ile desteklenen telefonda 12 GB RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı bulunuyor. 6.7 inç büyüklüğünde 120 Hz hızında çalışan SuperAMOLED ekran ile gelen Samsung A57 5G, Full HD+ çözünürlüğü 1900 nit parlaklık seviyesinde sunuyor. Galaxy A57, yapay zeka özellikleriyle kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. Circle to Search, Best Face, Nesne Silme, Auto Trim gibi AI özellikleri ile fotoğraf çekimi ve arama deneyimini geliştiriyor. Telefon, 45W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alıyor. Ekran : 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1900 nit

: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1900 nit İşlemci : Exynos 1680

: Exynos 1680 Bellek : 8GB/12GB RAM

: 8GB/12GB RAM Depolama : 128GB / 256GB / 512GB

: 128GB / 256GB / 512GB Arka Kamera : 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro

: 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro Ön Kamera : 12 MP f/2.2

: 12 MP f/2.2 Batarya : 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj)

: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj) Bağlantı : 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C

: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C İşletim sistemi: Android 16, One UI 8.5

Android 16, One UI 8.5 Boyut ve ağırlık: 161.5 x 76.8 x 6.9mm, 179g Samsung Galaxy A57 Kullanıcı Yorumları 💬 ✍🏻 Galaxy A54 5G'den A57 5G'ye geçiş yaptım, deneyim harikaydı. Satın alma süreci son derece kolaydı, teslimat beklenenden hızlı gerçekleşti ve telefon, tam da tanıtıldığı gibi harika bir tasarıma sahip. Yapay zeka özellikleri kapsamlı; kullanıcıyı boğmak yerine deneyimi tamamlayıcı nitelikte ve gerçekten ustaca tasarlanmış. Kolay geçiş işlemi 45 dakika gibi beklenenden kısa bir sürede tamamlandı ve ihtiyacım olan her şey kullanıma hazır haldeydi. Malzeme kalitesi, bu telefonu orta segment bir A serisi cihazdan ziyade, üst düzey bir S serisi cihazmış gibi hissettiriyor. Eski bir A serisi telefonu yükseltmek veya başka bir markadan geçiş yapmak isteyen herkese bu telefonu şiddetle tavsiye ederim. Samsung harika bir iş çıkarmış! ✍🏻 Galaxy A serisi telefonların ilk çıkışından bu yana bir hayranı olarak, A57'nin şimdiye kadarki en iyi model olduğunu söyleyebilirim. A57'yi tercih ettim çünkü, A serisi ürün gamındaki en üst düzey telefon ve beklentileri boşa çıkarmıyor. Hızlı işlemcisi ve Samsung telefonlarından alışık olduğum o her zamanki güzel, parlak Super AMOLED ekranı, sunduğu harika kullanıcı deneyimini destekliyor. Kendi başına tam bir güç merkezi olmasına rağmen, geçen yılki A56 modeline kıyasla biraz daha ince bir yapıya sahip. Kamera sistemindeki kayda değer iyileştirmeler de, orta segment fiyatına amiral gemisi kalitesinde telefon arayanlar için bu cihazı harika bir seçenek haline getiriyor.

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Kamerası en iyi çeken telefonlar 6 ay önce eklendi

Akıllı telefon alırken nelere dikkat edilmelidir? Tam Boyutta Gör Akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken önemli faktörler hakkında bilgi edinmek için bu kılavuzu inceleyin. Akıllı telefon seçiminde doğru kararı vermek için aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurmanız önemlidir: 1. Bütçenizi belirleyin 💰 Akıllı telefon satın alırken dikkat edilmesi gereken ilk adım, ne kadar harcama yapabileceğinizi belirlemektir. Bütçenizi netleştirmek, uygun fiyat aralığını belirlemenize yardımcı olacaktır. 2. İşletim sistemi seçimi 📲 IOS (Apple) ve Android (çoğu diğer marka) gibi iki ana işletim sistemi seçeneği arasında karar verirken, kendi kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmelisiniz. 3. Ekran boyutu ve kalitesi 🤳 Ekran boyutu ve kalitesi, telefonun kullanım amacını ve görsel deneyiminizi etkileyen önemli bir faktördür. İhtiyaçlarınıza uygun bir ekran seçimi yapın. 4. Performans ve işlemci ⏫ Telefonun hızı ve performansı, işlemci kalitesi ve RAM miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Daha fazla güç gerektiren uygulamalar için daha yüksek performanslı bir telefon tercih edebilirsiniz. 5. Depolama kapasitesi 🔍 Fotoğraf, video ve uygulamalar için yeterli depolama alanına sahip olmanız önemlidir. Bazı telefonlar artırılabilir hafıza kartlarına sahip olabilir. 6. Kamera kalitesi 📸 Fotoğraf çekmeyi sevenler için kamera kalitesi büyük bir öneme sahiptir. Megapiksel sayısının yanı sıra kamera sensörü ve yazılımını da göz önünde bulundurun. 7. Batarya ömrü 🔋 Uzun pil ömrü, günlük kullanımınızı daha rahat hale getirebilir. Büyük bir batarya kapasitesi ve enerji tasarrufu özelliklerine sahip telefonları arayın. 8. Bağlantı seçenekleri 📡 Telefonunuzun en yeni bağlantı teknolojilerini desteklemesi, internet hızınızı artırabilir. 5G, Wi-Fi 6 gibi özelliklere dikkat edin. 9. Güvenlik ve yazılım güncellemeleri 🚀 Telefonunuzun düzenli güncellemeler alabileceğinden emin olun. Güncel yazılım, güvenlik açıklarını kapatır ve telefonunuzu korur. 10. Marka ve model araştırması 🤔 İhtiyaçlarınıza en uygun marka ve modeli seçmek için çevrimiçi incelemeleri, kullanıcı yorumlarını ve karşılaştırmaları gözden geçirin. Bu faktörleri dikkate alarak, akıllı telefon alımınızı daha bilinçli bir şekilde yapabilir ve ihtiyaçlarınıza uygun cihazı seçebilirsiniz.

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