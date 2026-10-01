Ortalama bir kullanıcı her gün cep telefonunda 3 saat ila 4,5 saat arasında vakit harcıyor. Dolayısıyla artık bu cihazlar biz insanların birer parçası haline gelmiş desek yanılmış olmayız. Bununla birlikte her yıl onlarca hatta yüzlerce akıllı telefon modeli piyasaya sürülüyor. Kullanıcılar ise haliyle en iyi akıllı telefon hangisi? diye araştırıyor. Sizler için hazırladığımız dünyanın en iyi telefon sıralaması ihtiyacınız olan ürünü bulmanızı sağlayacak.
|Marka/Model 📱
|Fiyat 🏷️
|vivo X300 Ultra
|129.999 TL
|vivo X300 Pro
|99.999 TL
|vivo X300
|79.999 TL
|iPhone 18 Pro Max
|149.999 TL
|Samsung Galaxy S26 Ultra
|110.999 TL
|Samsung Galaxy Z Fold 8
|119.999 TL
|iPhone 17
|89.918 TL
|Xiaomi 17T Pro
|59.184 TL
|Huawei Pura 90S Pro
|79.999 TL
|Samsung Galaxy S26 FE
|51.973 TL
|Redmi Note 17 Pro Max
|46.999 TL
|POCO X8 Pro
|40.037 TL
|Samsung Galaxy Z Flip 8
|74.574 TL
|Samsung Galaxy A57 5G
|30.994 TL
|iPhone 18
|-
Akıllı telefon yorumları dikkate alındığında; en iyi akıllı telefon markaları sıralamasında vivo, Apple, Samsung ve Xiaomi bulunuyor. 2026'da satın alınabilecek en iyi cep telefonu modelleri olarak ise vivo X300 Ultra, vivo X300 Pro, iPhone 18 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra ve Xiaomi 17T Pro üst seviye özellikleriyle öne çıkıyor.
1️⃣ vivo X300 Ultra
vivo X300 Ultra öne çıkan özellikleri
- 200 MP ZEISS kamera sistemi
- 200 mm ve 400 mm telefoto desteğiyle ultra uzun menzilli çekim
- Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 6.600 mAh batarya + 100W hızlı şarj
- 4K 120 fps Dolby Vision video
31 Temmuz'a kadar devam eden ön satış kampanyasında X300 Ultra, 15.000 TL'ye varan indirim avantajıyla 114.999 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.
2️⃣ vivo X300 Pro
vivo X300 Pro öne çıkan özellikleri
- 200 MP ZEISS Telefoto Kamera + Ultra-Algılayıcı Sensor HPB
- 50 MP ZEISS Gimbal-Sınıfı Ana Kamera (CIPA 5.5 stabilizasyon)
- Pro Görüntüleme Çipi VS1 ile hızlanmış gürültü azaltma ve yüksek netlik
- 4K 120 fps Dolby Vision Video + 4K 60 fps Portre Video
- 8T LTPO 6.78” düz ekran, 2000 nit global tepe parlaklığı
- 6510 mAh BlueVolt batarya, 90W FlashCharge + kablosuz şarj
- Armor Glass dayanıklılığı, IP68/IP69 sertifikası
- OriginOS (Gemini destekli) modern arayüz ve güçlü AI araçları
vivo X300 Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Telefoto kitiyle yaptığım çekimleri gören herkes ‘Bu DSLR mı?’ diye soruyor.
✍🏻 Gimbal stabilizasyonu gece çekimlerinde bile fotoğrafları yağ gibi akıtıyor. Netlik ve detay seviyesi çok başka bir seviyede.
3️⃣ vivo X300
vivo X300 öne çıkan özellikleri
- 200 MP ZEISS Ana Kamera + Ultra-Algılayıcı Sensor HPB
- ZEISS Telefoto Kamera – LYT-602 sensör, yüksek dinamik aralık
- 50 MP otomatik odaklamalı ZEISS ön kamera
- Dimensity 9500 çift çip mimarisi + Görsel Çip V3+
- 6.31’’ kompakt düz ekran, 2000 nit global tepe parlaklığı
- 6040 mAh batarya, 90W FlashCharge
- Gizemli Siyah / Gündoğumu Pembesi renk seçenekleri
- IP68/IP69 dayanıklılık
- OriginOS + AI araçları
vivo X300 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Telefon inanılmaz hafif ama kamerada hiçbir şekilde kırpma yok, netlik çok iyi korunuyor.
✍🏻 Portre modunda cilt tonları çok doğal, yapaylık yok. ZEISS filtresi gerçekten fark ettiriyor.
4️⃣ Apple iPhone 18 Pro Max
- Ekran: 6.9 inç, 120Hz ProMotion, Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A20 Pro çip
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
- Arka kamera: 48MP Fusion (değişken diyaframlı) + 48MP (Ultra geniş) + 48MP (Telefoto)
- Ön kamera: 18MP
- Batarya: 5391 mAh
- Yazılım: iOS 27
Apple iPhone 18 Pro Max Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Düz model iPhone 17’den bu telefona geçtim ve resmen çağ atlamış gibi oldum. Bataryası, hızı, ekranı ve kalitesi muazzam. Ne yaparsam yapayım cihaz asla ısınmıyor ve pili bitmiyor. Bunun faydası özellikle yaz aylarında iyice ortaya çıkacaktır. Alan pişman olmaz, senelerce sorunsuz kullanır. Alacak olanlara şimdiden hayırlı olsun.
✍🏻 Şimdiye kadar hiçbir Apple ürününden memnun kalmadığım olmadı. Rengini çok beğendim, sıkılmadan kullanabileceğim bir renk. Evet Apple fiyatları çok yüksek ama sizi asla üzmüyor ve 3 sene sonra da değerini koruyor. iCloud bağımlı kalmaktan bıktım, o yüzden 2 TB modelini aldım.
5️⃣ Samsung Galaxy S26 Ultra
- Ekran: 6.9 inç WQHD (3120 x 1440) Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- Bellek: 12GB/16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 200MP (birincil) + 50MP (ultra geniş) + 50MP (periskop telefoto) + 10MP (telefoto)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 5000 mAh (60w kablolu, 25W kablosuz)
- Yazılım: One UI 9, Android 17
- Boyut ve ağırlık: 163.6 x 78.1 x 7.9mm, 214 gram
- Diğer: Çift SIM, eSIM desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
Samsung Galaxy S26 Ultra Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Zaten S24 Ultra kullanıcısıydım ve çok memnundum. S26 Ultra'da ekran parlaklığı inanılmaz yükselmiş. Hoparlör sesi daha yüksek ve baslı ses veriyor. S24 Ultra'yı 2.5 sene kullandığım için pil ömrü biraz azalmıştı. Şimdi bu ilaç gibi geldi. Gün bitiyor, şarj bitmiyor.
✍🏻 S23'ten geçince çok rahatladım. Bataryası çok daha iyi, farkı hissedebiliyorum, Ekran deyince zaten Samsung-gizlilik ekranı olayı mükemmel. İşlemciyi oyunlarda test ettim, yüksek grafiklerde FPS sabit çalışıyor ve 120 FPS. Kamera zaten harika, Apv codec filan muazzam. Yapay zeka özellikleri de gün içinde çok işime yarıyor.
6️⃣ Xiaomi 17T Pro
- Ekran: 6.83 inç 144Hz, 2772 x 1280p, 3500 nit, AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256 GB, 512 GB, 1 TB
- Arka kamera: 50 MP, f/1.7 (birincil) + 50 MP, f/3.0, 5x zum (periskop telefoto) + 12 MP, f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32 MP ƒ/2.2
- Batarya: 7000 mAh, 100W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj
- İşletim sistemi: Android 16, HyperOS 3
- Diğer: Ekran içi optik parmak izi okuyucu, NFC, çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, IP68
- Boyut ve ağırlık: 162.2 x 77.5 x 8.3 mm; 219 g
Xiaomi 17T Pro Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Adaptör, şarj kablosu, kılıf, ekran koruyucusu (takılı) hepsi kutunun içinde geliyor. HyperOS mükemmel akıyor ve çok özelleştirilebilir yapıda. Devasa pil yapısı sebebiyle biraz ağır gelebilir. Almayı düşünen varsa direkt alsın, tavsiyemdir. Pişman olmazsınız.
✍🏻 Harika telefon, özelikle kamerasına bayıldım. Bataryayı da geceleri yattığınız zaman ultra güç tasarrufuna alırsanız, gündüzleri normal tasarrufa, tek şarjla 2 güne kadar rahat kullanabiliyorsunuz. Premium hissi veren bir telefon. Ayrıca IMEI kaydı yapılmış arkadaşlar. Redmi'nin resmi şubesine gittim ve ürünün Türkiye garantili olduğunu da teyid ettim. Ben çok memnunum.
7️⃣ Samsung Galaxy Z Flip 8
- İkincil ekran: 4.1 inç, 948 x 1048 piksel, Super AMOLED, 120Hz, 2600 nit
- Ana ekran: 6.9 inç, 2520 x 1080, Dynamic AMOLED 2X, 1-120Hz
- İşlemci: Samsung Exynos 2600
- Depolama: 256 / 512 GB
- Bellek: 12 GB RAM
- Kamera: 50 MP geniş açı (f/1.8, Dual Pixel AF, OIS, 2x optik kalite yakınlaştırma) + 12 MP ultra geniş açı (f/2.2)
- Ön kamera: 10 MP (f/2.2)
- Batarya: 4.300 mAh, 25W kablolu, 15W kablosuz şarj
- İşletim sistemi: Android 17, One UI 9
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C
- Boyut: 75.4 x 85.7 x 13.1mm (katlıyken) 75.4 x 166.9 x 6.1mm (açıkken), 180g
Samsung Galaxy Z Flip 8 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Harika bir telefon! Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Katlanabilir olması ve standart bir kadın kot pantolonunun cebine sığması çok hoşuma gitti.
✍🏻 Bu benim ilk katlanabilen telefonum. Harika. Android Auto için arabamın küçük bir köşesine tam sığıyor. Ön ekranı istediğiniz şey için kullanabiliyorsunuz; Telefonu açmadan müziği değiştirebiliyor, video izleyebiliyor ve hatta ödeme bile yapabiliyorsunuz. Bir kez açıldığında sıradan telefon halini alıyor. İşlemcisi ihtiyacımı karşılayacak kadar hızlı. Yazılımı da yıllar içinde çok gelişti. Oldukça iyi bir telefon. Bu form faktörüyle ilgilenen herkese tavsiyemdir.
8️⃣ Samsung Galaxy Z Fold 8
- Dış ekran: 5.5 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz
- İç ekran: 7.6 inç Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50 MP geniş açı + 50 MP ultra geniş açı
- Ön kamera: 10 MP (ana ekran) + 10 MP (kapak ekranı)
- Batarya: 4800 mAh, 45W kablolu, 20W kablosuz
- Bağlantı: Bluetooth 5.4, NFC
- Dayanıklılık: IP48, Advanced Armor Aluminum, titanyum ekran destek plakası
- Boyut ve ağırlık: 123.9 x 161.4 x 4.5mm (açık), 123.9 x 81.9 x 9.7 (katlandığında), 201g
Samsung Galaxy Z Fold 8 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Dış ekran boyutu mükemmel; ne büyük ne de küçük, tam ideal. İç ekran olağanüstü, keskin ve net. E-posta okumaktan not almaya kadar günlük işlerimi kolayca halledebiliyorum. Katlanma izi artık azalmış, sadece belirli açılardan fark edilebiliyor. Menteşenin kapanması ve açılması çok iyi. Malzemeler dayanıklı görünüyor. Dokunmatik ekran tepkisi mükemmel, yazım hatası olmuyor. Kalibrasyonu iyileştirdiklerini düşünüyorum. Pil de son S25 telefonuma göre önemli ölçüde iyileştirilmiş, günü rahatlıkla çıkarıyor. Ana kamerayı kullandım, çok iyi ve selfie de iyi.
✍🏻 Piyasadaki açık ara en iyi form faktörünü sunduğu için bu cihazı tercih ettim. Katlandığında harika bir şekilde kompakt bir yapıya bürünüyor; ancak açılıp mini bir tablete dönüştüğünde sunduğu deneyim tamamen değişiyor. İç ekranda videolar muhteşem görünüyor ve yansıma önleyici ekran kaplaması, görünürlük açısından büyük bir fark yaratıyor. İyileştirilmiş ve hızlandırılmış şarj özelliği, kullanım konforunu artıran hoş bir yenilik. Kameralar ise günlük fotoğraf çekimleri için fazlasıyla yeterli. Hepsinden önemlisi, akıllı telefonların uzun zamandır yitirdiği o gerçek mobil teknoloji heyecanını yeniden canlandırdı.
9️⃣ Apple iPhone 17
- Ekran: 6.3 inç, 120Hz Promotion, 3000 nit, Super Retina XDR
- İşlemci: Apple A19 çip
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB/512GB
- Arka kamera: 48MP Fusion + 48MP Ultra geniş
- Ön kamera: 18MP
- Batarya: 3692 mAh
- Yazılım: iOS 26
Apple iPhone 17 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Bence harika bir seri olmuş; 17 Pro ile neredeyse aynı. Fiyat farkı verip 17 Pro almanıza gerek yok. Ürün rengi muhteşem. Bataryası da aynı şekilde hızlı bitmiyor. Her şeyiyle ürün muhteşem, kusursuz.
✍🏻 Uzun zamandır Android kullandım. iPhone kalitesi her konuda başka. 1 haftadır kullanıyorum; ekran çok akıcı 120 Hz, kameraları bayağı iyi.
🔟 Samsung Galaxy S26 FE
- Ekran: 6.7-inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Ekran 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Exynos 2500
- Arka kamera: 12 MP Ultra Geniş Açı (F2.2, 123°) + 50 MP Geniş Açı (OIS, F1.8, 84°) + 8 MP Telefoto (3x optik zoom, 30x’e kadar dijital zoom, OIS, F2.4, 32°)
- Ön kamera: 12 MP (F2.2, 85°)
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB , 512GB
- Batarya: 4900 mAh, 45 W kablolu hızlı şarj, 15 W hızlı kablosuz şarj, Kablosuz PowerShare
- İşletim Sistemi: Android 17, One UI 9.0
- Bağlantı: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.4, IP68
- Boyut ve ağırlık: 161.6 x 76.9 x 7.4mm, 193g
Samsung Galaxy S26 FE Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Tüm telefon işlerim için Samsung S26 FE'yi tercih ediyorum, son derece memnunum. Telefon tüm ihtiyaçlarımı ve hatta çok daha fazlasını karşılıyor; onsuz evden çıkmıyorum. Geniş hafızası sayesinde tüm uygulamalarım ve medya dosyalarım için bolca yerim var. Kullanım kolaylığı, günlük işlerimi zahmetsizce ve sorunsuz bir şekilde halletmemi sağlıyor. Bu telefonu herkese tavsiye ederim.
✍🏻 Bu modeli özellikle tercih ettim çünkü, harika özellikleri, gerçekten makul bir fiyatla dengeliyor. Gün boyunca karşısına çıkan her türlü işin üstesinden hiç zorlanmadan geliyor. Ekranı inanılmaz derecede canlı; bu sayede her fotoğraf ve video son derece keskin ve net görünüyor. Günlük rutinime bu denli iyi uyum sağlamasından dolayı gerçekten çok memnunum.
11. Redmi Note 17 Pro Max
- Ekran: 6.83 inç, 1.5K, 120Hz, 3500 nit, AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5
- Bellek: 8GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 10000 mAh, 100W hızlı şarj, 27W kablolu ters şarj
- İşletim sistemi: Xiaomi HyperOS 3
Redmi Note 17 Pro Max Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Aktif kullanımda telefonun şarjı gerçek anlamda 3 güne yakın gidiyor (12 saat aktif navigasyon kullanımı). Ekran parlaklığı, hızı, ahize sesi, hoparlör ses netliği, çok çok iyi. Tavsiye olunur.
✍🏻 Fiyat performans telefonu. Yoğun kullanım ve cihaz kurulumlarını yaparken sürekli zorlamama rağmen takılma, ısınma vb. olmadı. Batarya 48 saatten fazla gitti.
12. Samsung Galaxy A57 5G
- Ekran: 6.7 inç Super AMOLED, FHD+, 120Hz, 1900 nit
- İşlemci: Exynos 1680
- Bellek: 8GB/12GB RAM
- Depolama: 128GB / 256GB / 512GB
- Arka Kamera: 50 MP f/1.8 ana, 12 MP f/2.2 ultra geniş, 5 MP f/2.4 makro
- Ön Kamera: 12 MP f/2.2
- Batarya: 5.000 mAh, 45W hızlı şarj (30 dakikada %65, 68 dakikada tam şarj)
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Type-C
- İşletim sistemi: Android 16, One UI 8.5
- Boyut ve ağırlık: 161.5 x 76.8 x 6.9mm, 179g
Samsung Galaxy A57 Kullanıcı Yorumları 💬
✍🏻 Galaxy A54 5G'den A57 5G'ye geçiş yaptım, deneyim harikaydı. Satın alma süreci son derece kolaydı, teslimat beklenenden hızlı gerçekleşti ve telefon, tam da tanıtıldığı gibi harika bir tasarıma sahip. Yapay zeka özellikleri kapsamlı; kullanıcıyı boğmak yerine deneyimi tamamlayıcı nitelikte ve gerçekten ustaca tasarlanmış. Kolay geçiş işlemi 45 dakika gibi beklenenden kısa bir sürede tamamlandı ve ihtiyacım olan her şey kullanıma hazır haldeydi. Malzeme kalitesi, bu telefonu orta segment bir A serisi cihazdan ziyade, üst düzey bir S serisi cihazmış gibi hissettiriyor. Eski bir A serisi telefonu yükseltmek veya başka bir markadan geçiş yapmak isteyen herkese bu telefonu şiddetle tavsiye ederim. Samsung harika bir iş çıkarmış!
✍🏻 Galaxy A serisi telefonların ilk çıkışından bu yana bir hayranı olarak, A57'nin şimdiye kadarki en iyi model olduğunu söyleyebilirim. A57'yi tercih ettim çünkü, A serisi ürün gamındaki en üst düzey telefon ve beklentileri boşa çıkarmıyor. Hızlı işlemcisi ve Samsung telefonlarından alışık olduğum o her zamanki güzel, parlak Super AMOLED ekranı, sunduğu harika kullanıcı deneyimini destekliyor. Kendi başına tam bir güç merkezi olmasına rağmen, geçen yılki A56 modeline kıyasla biraz daha ince bir yapıya sahip. Kamera sistemindeki kayda değer iyileştirmeler de, orta segment fiyatına amiral gemisi kalitesinde telefon arayanlar için bu cihazı harika bir seçenek haline getiriyor.
Bir başka listemizin daha sonuna yaklaşmış durumdayız. Sizler için hazırladığımız en iyi telefonlar tavsiyesi içeriğimizde oldukça fazla modele yer vermeye çalıştık. Giriş seviyesi telefonlar, orta seviye telefonlar ve üst seviye telefon modellerinden oluşan listemizde herkese göre ürün bulunuyor. Dünyanın en pahalı telefonlarından en iyi fiyat performans telefonlarına kadar uzanan listemiz, tercih yapmanızı kolaylaştıracaktır.
Akıllı telefon alırken nelere dikkat edilmelidir?
1. Bütçenizi belirleyin 💰
Akıllı telefon satın alırken dikkat edilmesi gereken ilk adım, ne kadar harcama yapabileceğinizi belirlemektir. Bütçenizi netleştirmek, uygun fiyat aralığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
2. İşletim sistemi seçimi 📲
IOS (Apple) ve Android (çoğu diğer marka) gibi iki ana işletim sistemi seçeneği arasında karar verirken, kendi kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmelisiniz.
3. Ekran boyutu ve kalitesi 🤳
Ekran boyutu ve kalitesi, telefonun kullanım amacını ve görsel deneyiminizi etkileyen önemli bir faktördür. İhtiyaçlarınıza uygun bir ekran seçimi yapın.
4. Performans ve işlemci ⏫
Telefonun hızı ve performansı, işlemci kalitesi ve RAM miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Daha fazla güç gerektiren uygulamalar için daha yüksek performanslı bir telefon tercih edebilirsiniz.
5. Depolama kapasitesi 🔍
Fotoğraf, video ve uygulamalar için yeterli depolama alanına sahip olmanız önemlidir. Bazı telefonlar artırılabilir hafıza kartlarına sahip olabilir.
6. Kamera kalitesi 📸
Fotoğraf çekmeyi sevenler için kamera kalitesi büyük bir öneme sahiptir. Megapiksel sayısının yanı sıra kamera sensörü ve yazılımını da göz önünde bulundurun.
7. Batarya ömrü 🔋
Uzun pil ömrü, günlük kullanımınızı daha rahat hale getirebilir. Büyük bir batarya kapasitesi ve enerji tasarrufu özelliklerine sahip telefonları arayın.
8. Bağlantı seçenekleri 📡
Telefonunuzun en yeni bağlantı teknolojilerini desteklemesi, internet hızınızı artırabilir. 5G, Wi-Fi 6 gibi özelliklere dikkat edin.
9. Güvenlik ve yazılım güncellemeleri 🚀
Telefonunuzun düzenli güncellemeler alabileceğinden emin olun. Güncel yazılım, güvenlik açıklarını kapatır ve telefonunuzu korur.
10. Marka ve model araştırması 🤔
İhtiyaçlarınıza en uygun marka ve modeli seçmek için çevrimiçi incelemeleri, kullanıcı yorumlarını ve karşılaştırmaları gözden geçirin.
Bu faktörleri dikkate alarak, akıllı telefon alımınızı daha bilinçli bir şekilde yapabilir ve ihtiyaçlarınıza uygun cihazı seçebilirsiniz.
En İyi Akıllı Telefonlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 32947
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