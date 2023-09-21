Ortalama bir kullanıcı her gün cep telefonunda 3 saat ila 4,5 saat arasında vakit harcıyor. Dolayısıyla artık bu cihazlar biz insanların birer parçası haline gelmiş desek yanılmış olmayız. Bununla birlikte her yıl onlarca hatta yüzlerce akıllı telefon modeli piyasaya sürülüyor. Kullanıcılar ise haliyle en iyi akıllı telefon hangisi? diye araştırıyor. Sizler için hazırladığımız dünyanın en iyi telefon sıralaması ihtiyacınız olan ürünü bulmanızı sağlayacak.

Akıllı telefon yorumları dikkate alındığında; en iyi akıllı telefon markaları sıralamasında Apple, Samsung ve Xiaomi bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek akıllı telefon tavsiyesi olarak ise iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra ve Xiaomi 13 modelleri üst seviye özellikleriyle öne çıkıyor.

1️⃣ Apple iPhone 15 Pro Max Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 15 Pro Max, şimdiden satın alınabilecek en iyi akıllı telefon modellerinin başlarında yer alıyor. 6,7 inçlik LTPO Super Retina XDR OLED ekranında 120 Hz yenileme hızı ve 2000 nit gibi yüksek bir parlaklık sunan cihaz, dünyanın en pahalı telefonları arasında bulunuyor. Dünyanın en iyi telefonu sıralamalarında üstlerde gösterilen iPhone 15 Pro Max, kameralarıyla da hayli iddialı. 5x optik zoom gerçekleştiren telefonda ayrıca ilk defa USB-C portuna yer veriyor Apple. Ekran : 6,7 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, maks. 2000nit

: 6,7 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, maks. 2000nit İşlemci : Apple A17 Pro

: Apple A17 Pro Arka kamera : 48 MP, f/1.8 OIS - 12 MP, f/2.8 OIS 5x zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı

: 48 MP, f/1.8 OIS - 12 MP, f/2.8 OIS 5x zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön kamera : 12 MP, f/1.9 OIS

: 12 MP, f/1.9 OIS Batarya : 4422 mAh

: 4422 mAh İşletim sistemi: iOS 17 Apple iPhone 15 Pro Max Kullanıcı Yorumları 💭 👨 iPhone 15 Pro Max, mükemmel ekran kalitesi ve güçlü performansıyla beni etkiledi. Kamerası da harika, ancak fiyatı yüksek. 👩 iPhone 15 Pro Max, şık tasarımı, yüksek performansı ve kaliteli kamera özellikleri ile etkileyici bir telefon. Ancak yüksek fiyatı göz önüne alındığında, bütçeye dikkat etmek önemli.

2️⃣ Samsung Galaxy S23 Ultra Tam Boyutta Gör Eğer Samsung’un en iyi telefonu arayışı içindeyseniz Galaxy S23 Ultra aradığınız model. Samsung en iyi telefonu olarak Galaxy S23 Ultra’yı konumlandırırken en gelişmiş donanımını da bu cihazın içerisine yerleştiriyor. Samsung’un en pahalı telefonu olan Galaxy S23 Ultra, 6,8 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranıyla geliyor. 120Hz yenileme hızı ve 1750 nit parlaklık sunan bu ekrana Samsung’a özel Snapdragon 8 Gen 2 eşlik ediyor. 200 MP’lik ana kamerasıyla harika enstantaneler çekebilen cihaz diğer kameralarıyla da yüksek kalitede zoom yapabiliyor. Tüm bunlar bir araya geldiğinizde Galaxy S23 Ultra en iyi android telefon modeli olarak nitelendiriliyor. Tasarım boyutu sübjektif olsa da çoğu kişiye göre S23 Ultra, dünyanın en güzel telefonu sıralamasında yukarılarda yer alıyor. Ekran : 6,8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, maks. 1750nit

: 6,8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, maks. 1750nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Arka kamera : 200 MP, f/1.7 OIS - 10 MP, f/4.9 OIS, 10x optik zoom - 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı

: 200 MP, f/1.7 OIS - 10 MP, f/4.9 OIS, 10x optik zoom - 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön kamera : 12 MP, f/2.2

: 12 MP, f/2.2 Batarya : 5000 mAh 45W

: 5000 mAh 45W İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1 Samsung Galaxy S23 Ultra Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Gerçekten harika bir cihaz. Evet, fiyatı çok yüksek ülkemizin bulunduğu ekonomik durum nedeniyle. Ama paranız varsa ve bu cihazı aldıktan sonra finansal olarak çok sıkıntı çekmeyecekseniz, hiç düşünmeden alın derim. Sonuçta telefonlar bizim hayatımızın önemli bir parçası ve bu cihaz emin olun en az 3-4 sene tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır. 👩 Ürün şık ve kaliteli. Tüm özellikleriyle Samsung’un çok özel bir üst amiral telefonu olmuş.

3️⃣ Xiaomi 13 Tam Boyutta Gör En iyi Xiaomi telefonu olan Xiaomi 13, üstün özellikleriyle ve tasarımıyla ön plana çıkıyor. Dünyanın en iyi telefonları modellerinden birisi olan Xiaomi 13, aynı zamanda dünyanın en güzel telefonu sıralamasında da yükseklerde yer alıyor. Telefonun yapabildikleri ise saymakla bitmiyor. 120Hz yenileme hızına sahip parlak ekranında Android dünyasının en güçlü mobil işlemcisiyle üstün performans sergileyen Xiaomi 13, kamera konusunda da tepeye oynuyor. Leica ile yapılan işbirliği Xiaomi’nin kamera kalitesini hayli yükseltmiş durumda. 67W gibi oldukça hızlı bir şarja sahip olan telefonun zayıf karnı ise fiyatı. Ekran : 6.36 inç AMOLED, 120Hz, 1900 nit

: 6.36 inç AMOLED, 120Hz, 1900 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Arka kamera : 50 MP, f/1.8 OIS + 10 MP, f/2.0 3,2x optik zoom, OIS - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı

: 50 MP, f/1.8 OIS + 10 MP, f/2.0 3,2x optik zoom, OIS - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön kamera : 32 MP, f/2.0

: 32 MP, f/2.0 Batarya : 4500 mAh 67W

: 4500 mAh 67W İşletim sistemi: Android 13, MIUI 14 Xiaomi 13 Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Cihaz her anlamda güzel kaliteli ben beğendim. Şarjı bir günü çoook rahat çıkartıyor. Ses performansı süper televizyon kadar çıkıyor desem yeridir :) Kamerası da özellikleri ile gayet güzel ben çok beğendim beklentimi karşıladı. Çok hızlı şarj oluyor. 👩 Telefon harika. Ne çok büyük ne çok küçük. Ekranın altınaki parmak izi okuyucu çok iyi çalışıyor. Kamera harika. Telefon ben amiral gemisiyim diye bağırıyor kullanırken. Takılma ısınma kesinlikle yaşamadım. Şarjı tüm gün yetiyor.

4️⃣ Samsung Galaxy Z Flip 5 Tam Boyutta Gör Samsung’un akıllı telefon yelpazesi oldukça geniş. Güney Koreli teknoloji devi son dönemde popüler olan en iyi katlanabilir telefon modelleri yapıyor. Eski dönemin kapaklı telefonlarını andıran Galaxy Z Flip 5 de bu ürünlerden birisi. Önceki nesle göre çok daha büyük kapak ekranı ile gelen cihaz, bu ekranında tüm uygulamaları çalıştırabiliyor. Donanımsal olarak da güçlenen Galaxy Z Flip 5, farklı tarzda akıllı telefon önerisi isteyenler için güzel bir seçenek olabilir. İç Ekran : 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, maks. 1750nit

: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, maks. 1750nit Dış Ekran : 3.4 inç Super AMOLED

: 3.4 inç Super AMOLED İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Arka kamera : 12 MP, f/1.8 OIS - 12 MP, f/2.2

: 12 MP, f/1.8 OIS - 12 MP, f/2.2 Ön kamera : 10 MP, f/2.2

: 10 MP, f/2.2 Batarya : 3700 mAh 25W

: 3700 mAh 25W İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1 Samsung Galaxy Z Flip 5 Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Görüntüsü harika, kullanımı pratik. Rengi çok soft. Kamerası oldukça başarılı. 👩 Gerçekten çok güzel bir telefon. Çok kullanışlı ve kaliteli tavsiye ederim.

5️⃣ Samsung Galaxy M33 5G Tam Boyutta Gör 10.000 TL altında bataryası güçlü Samsung telefon arıyorsanız Galaxy M33 5G sizin için biçilmiş kaftan. Büyükçe bir ekrana sahip olan Galaxy M33 5G, 5000mAh büyüklüğündeki bataryasıyla ön plana çıkıyor. 120Hz yenileme hızı sunan telefon, tüm gün yetecek enerjiye de sahip. Kamera tarafındaysa dörtlü bir kurulum bulunuyor ancak sayı yanıltıcı olmasın. Kamera performansını fiyatıyla karşılaştırmak gerekiyor. Ancak kameralar üzmeyecek seviyede performans sergiliyor. Ekran : 6.6 inç TFT FHD+ 120Hz

: 6.6 inç TFT FHD+ 120Hz İşlemci : Exynos 1280

: Exynos 1280 Arka kamera : 50 MP, f/1.8, - 5 MP, f/2.2 ultra geniş açı - 5 MP, f/2.4 derinlik - 5 MP, f/2.4 makro

: 50 MP, f/1.8, - 5 MP, f/2.2 ultra geniş açı - 5 MP, f/2.4 derinlik - 5 MP, f/2.4 makro Ön kamera : 8 MP, f/2.2

: 8 MP, f/2.2 Batarya : 5000mAh 25W

: 5000mAh 25W İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1 Samsung Galaxy M33 5G Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Batarya uzun ömürlü, günlük kullanımınız fazla değilse 2 günde şarj daha ne olsun. 👩 Orta segment telefonlar göz önüne alındığında çok iyi bir telefon. Kamerası ve özellikle makro çekim ve video çekimleri çok başarılı.

6️⃣ Samsung Galaxy S21 FE Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S21 FE, 2022 yılında çıkmış olsa da 2023 en iyi telefonlar listesine halen girmeye devam ediyor. 6,4 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekranında 120Hz yenileme hızı sunan telefon güçlü Exynos 2100 yongasıyla geliyor. Kamera tarafında iddialı olan cihaz 3x optik zoom sunuyor. En iyi fiyat performans telefonları arasında gösterilen Galaxy S21 FE, en çok tercih edilen telefonlar arasında bulunuyor. Bu fiyat bandında halen alınabilecek en iyi telefon modellerinden birisi olmaya devam ediyor. Ekran : 6,4 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

: 6,4 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz İşlemci : Exynos 2100

: Exynos 2100 Arka kamera : 12 MP, f/1.8 OIS - 8 MP, f/2.4 3x optik zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı

: 12 MP, f/1.8 OIS - 8 MP, f/2.4 3x optik zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön kamera : 32 MP, f/2.2

: 32 MP, f/2.2 Batarya : 4.500mAh 25W

: 4.500mAh 25W İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1 Samsung Galaxy S21 FE Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Pil 1 gün rahatlıkla yetiyor. Ekranın geniş ve 120Hz’lik kalitesi harika. Oyun oynarken ve film izlerken başarılı. Tam performans modunda pil gün boyu yetiyor. 👩 Ürünü 10 gün araştırmamın sonucunda aldım ve 1 haftadır kullanıyorum. Telefonun dış görünüşü sade ve şık. Ekranı kalitesi, telefonun hızı, dokunmatiği, kamerası gayet tatmin edici. En fazla eleştirilen yanı bataryasıydı. Kullandığım süre boyunca Whatsapp, Sosyal Medya ağırlıklı kullandığımda sabah 7.30 da %100 şarj ile başladığımda gece 12'ye kadar %10 seviyesini gördüm.

6️⃣ Oppo A55 Tam Boyutta Gör Biraz eskimiş olsa da Oppo A55, Oppo’nun en iyi telefonu olarak gösterilmeye devam ediliyor, özellikle fiyatına bakıldığında. Uygun fiyatıyla ve makul donanımıyla sıradan bir kullanıcının tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen Oppo A55, kamera konusunda da fena bir iş çıkarmıyor. Düşük fiyatına rağmen parmak izi, Bluetooth 5.0 ve Wi-Fi 802.11ac gibi özellikler sunan Oppo A55, batarya kapasitesiyle de kullanıcılarını memnun ediyor. Ekran : 6.51 inç IPS LCD, 550 nit

: 6.51 inç IPS LCD, 550 nit İşlemci : Mediatek Helio G35

: Mediatek Helio G35 Arka kamera : 50 MP f/1.8 - 2 MP, f/2.4 makro - 2 MP, f/2.4 derinlik

: 50 MP f/1.8 - 2 MP, f/2.4 makro - 2 MP, f/2.4 derinlik Ön kamera : 16 MP, f/2.0

: 16 MP, f/2.0 Batarya : 5000 mAh 18W

: 5000 mAh 18W İşletim sistemi: Android 11, ColorOS 11.1 Oppo A55 Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Ürün çok şık ve kullanışlı. RAM, depolama, işlemci, kamerası gerçekten de çok iyi. Ekranı IPS olması ayrıca güzel. 👩 5 aydır kullanıyorum fiyatına göre gayet güzel kullanışlı. Görünüm de gayet dikkat çekici, tavsiye ederim.

7️⃣ Huawei Nova 11i Tam Boyutta Gör Birkaç ay önce tanıtılan ve Türkiye’de satışa sunulan Huawei Nova 11i’in fiyatına göre en büyük eksiği belki de 5G desteğinin olmaması. Öte yandan Huawei en iyi telefon modellerini Nova serisiyle ayrıştırıyor. Bu nedenle Nova serisi daha orta sınıfa hitap eden özelliklerle donatılıyor. Ve evet, bu modelde de Google servisleri bulunmuyor ancak sıradan bir kullanıcı için bu büyük bir sorun olmaktan çıktı. Huawei’nin AppGallery mağazasında popüler uygulamalar bulunuyor. Ekran : 6,8 inç IPS LCD, 90Hz

: 6,8 inç IPS LCD, 90Hz İşlemci : Snapdragon 680

: Snapdragon 680 Arka kamera : 48 MP, f/1.8 - 2 MP derinlik

: 48 MP, f/1.8 - 2 MP derinlik Ön kamera : 16 MP, f/2.2

: 16 MP, f/2.2 Batarya : 5000 mAh 40W

: 5000 mAh 40W İşletim sistemi: EMUI 13 Huawei Nova 11i Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Değişik geliyor ama çabuk alışıyorsun. Alıştın mı kullanımı çok güzel. Benim kullandığım uygulamaların hepsi AppGallery de vardı vardı kurdum. 👩 Olumsuz yorum yapanları bilmem ama Huawei üzerine marka tanımam, en son depremde zarar gören 7 yıllık telefonumu mecburen emekli edip bunu aldım, kurulumu çok kolay, her türlü uygulama var, çok stabil çalışıyor, Phone clone uygulaması efsane, eski telefonu anında kopyaladım, tüm bankacılık uygulamaları sorunsuz, sosyal medya uygulamaları sorunsuz, pil yoğun kullanımda bile bir günü rahat çıkarıyor.

8️⃣ Apple iPhone 15 Tam Boyutta Gör Eğer en iyi telefon markaları arasında olan Apple’dan bir telefon alacaksanız ancak hem çok büyük hem de çok pahalı olmamasını istiyorsanız iPhone 15, sizin için en güzel telefonlar arasında olabilir. iPhone 15, Pro modellerine göre biraz daha kırpılmış özellikler ile geliyor. 6,1 inçlik Super Retina XDR OLED ekranında maksimum 2000 nit parlaklık sunan telefonda Apple A16 Bionic işlemcisi bulunuyor. Pro modellerdeki 5x zoom yapabilen telefoto kamerasından yoksun olan iPhone 15, diğer güçlü özellikleri ise bünyesinde barındırıyor. Ekran : 6,1 inç Super Retina XDR OLED, 60Hz, maks. 2000nit

: 6,1 inç Super Retina XDR OLED, 60Hz, maks. 2000nit İşlemci : Apple A16 Bionic

: Apple A16 Bionic Arka kamera : 48 MP, f/1.6 OIS - 12 MP, f/2.4 ultra geniş açı

: 48 MP, f/1.6 OIS - 12 MP, f/2.4 ultra geniş açı Ön kamera : 12 MP, f/1.9

: 12 MP, f/1.9 Batarya : 3349 mAh

: 3349 mAh İşletim sistemi: iOS 17 Apple iPhone 15 Kullanıcı Yorumları 💭 👨 İnanılmaz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Hem tasarımı hem de performansı göz alıcı. Kamera kalitesi ise muhteşem. 👩 Hızlı işlemci, keskin ekran ve mükemmel kamerasıyla öne çıkıyor.

9️⃣ Redmi Note 12 Pro Tam Boyutta Gör En iyi fiyat performans telefonları arıyorsanız Redmi Note 12 Pro aradığınız telefon olabilir. En iyi Redmi telefonu olan Redmi Note 12 Pro, fiyatına göre oldukça başarılı bir donanımla geliyor. Dünyanın en iyi telefonu 2023 sıralamasına girmeyi hakkeden Redmi Note 12 Pro, 6.67 inçlik büyükçe ekranıyla dikkat çekiyor. 67W hızlı şarjı destekleyen telefon 108 MP ana kamerasıyla da alanında iddialı. Ekran : 6.67 inç Full HD+ OLED,120Hz, 1100nit

: 6.67 inç Full HD+ OLED,120Hz, 1100nit İşlemci : Snapdragon 732G

: Snapdragon 732G Arka kamera : 108 MP, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik

: 108 MP, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya : 5000 mAh 67W

: 5000 mAh 67W İşletim sistemi: Android 11, MIUI 13 Redmi Note 12 Pro Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Şarjı gerçekten çok kısa sürede dolduruyor kamerası da güzel. 👩 Uzun süre araştırmalarım sonucu bu telefonu alma kararı aldım ve çok memnunum kesinlikle tavsiye ederim. Gece çekimi de yaptım, oldukça başarılı.

🔟 Samsung Galaxy Z Fold 5 Tam Boyutta Gör Samsung’un katlanabilir bir diğer telefonu olan Galaxy Z Fold 5 de diğer kardeşi Flip 5 gibi bu yıl piyasaya çıktı. Samsung’un donanım konusunda bonkör davrandığı Galaxy Z Fold 5, yeni menteşe tasarımı sayesinde artık hiçbir aralık kalmadan telefon katlanabiliyor. Tasarım olarak selefine benzese de daha ince ve kompakt olan Galaxy Z Fold 5, dünyanın en pahalı telefonları listesinde Apple ile yarışıyor. Dünyanın en iyi telefonlarından birisi olan cihaz, aynı zamanda en iyi Samsung telefon modelleri arasında bulunuyor. Z Fold serisinin katlanabilir akıllı telefonlar arasında en güçlü kameraya sahip olduğu kabul edilirken Z Fold 5 de bu geleneği sürdürüyor. Kamera açısından bu cihazın Samsung’un amiral gemilerinden bir farkı yok. Dış Ekran : 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

: 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz İç Ekran : 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz

: 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Arka kamera : 50 MP, f/1.8 OIS - 10 MP, f/2.4 3x optik zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı

: 50 MP, f/1.8 OIS - 10 MP, f/2.4 3x optik zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı Ön kamera : 4 MP, f/1.8 (ekran altı) + 10 MP

: 4 MP, f/1.8 (ekran altı) + 10 MP Batarya : 4400 mAh 25W

: 4400 mAh 25W İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1 Samsung Galaxy Z Fold 5 Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Samsung yine şaşırtmadı harika bir telefon. Çok güzel ve farklı bir deneyim sunuyor. 👩 İki haftadır kullanıyorum ve bir sıkıntı görmedim. Kamerası çok iyi, katlanabilir olması dikkat çekiyor her yerde.

11. Samsung Galaxy A54 Tam Boyutta Gör Samsung, orta segment telefon olarak Galaxy A serisini kullanıyor. Bu serinin son üyesi olan Galaxy A54, güçlü özellikleri ve fiyatıyla tam bir fiyat performans telefonu diyebiliriz. Sınıfında güçlü Exynos 1380 işlemcisi ile desteklenen telefonda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. 6.4 inç büyüklüğünde 120 Hz hızında çalışan SuperAMOLED ekran ile gelen Galaxy A54 5G, Full HD+ çözünürlüğü 1000 nit parlaklık seviyesinde sunuyor. Galaxy A54 kameraları aracılığıyla Ses Odağı ve gelişmiş VDIS+OIS stabilizasyonu yeteneklerini sunuyor. 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydedebilen telefonda 5000 mAh boyotunda 25W hızlı şarjlı bir batarya yer alıyor. Ekran : 6.4 inç FHD+ 1080x2400 SuperAMOLED, 120 Hz, 1000nit

: 6.4 inç FHD+ 1080x2400 SuperAMOLED, 120 Hz, 1000nit İşlemci : Exynos 1380

: Exynos 1380 Arka kamera : 50 MP OIS f/1.8 + 12 MP ultra geniş f/2.2 + 5 MP makro f/2.4

: 50 MP OIS f/1.8 + 12 MP ultra geniş f/2.2 + 5 MP makro f/2.4 Ön kamera : 32 MB f/2.2

: 32 MB f/2.2 Batarya : 5000 mAh 25W

: 5000 mAh 25W İşletim sistemi: Android 13 ve One UI 5.1 Samsung Galaxy A54 Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Harika bir telefon hiç düşünmeden alınabilecek bir cihaz. Kameraları da çok iyi. 👩 Cihaz çok güzel,her işinizi rahatlıkla yapabileceğiniz tam bir f/p ürünü.

12. Samsung Galaxy S23 Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S ailesi içinde en ucuz model olan Galaxy S23, 6.1 inç ekranında 120Hz yenileme hızı sunuyor. Samsung için özel olan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongasıyla gelen telefon kendi fiyat bandında neredeyse rakiplerini her alanda geride bırakmayı başarıyor. Dünyanın en iyi telefon markası olarak gösterilen Samsung’un en güzel telefonlarından olan Galaxy S23, en çok tercih edilen telefonlar arasında bulunuyor. En iyi Samsung telefonlar arasında olan Galaxy S23’ün ön kamerası artık gece çekimlerinde de başarılı. Arka kameralar ise sınıfının en başarılıları olmaya devam ediyor. Ekran : 6.1 inç Dynamic Amoled 2x OLED, 120Hz, 1750 nit

: 6.1 inç Dynamic Amoled 2x OLED, 120Hz, 1750 nit İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy Arka kamera : 50 MP f/1.8 ana (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş

: 50 MP f/1.8 ana (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş Ön kamera : 12MP f/2.2 (4K 60fps)

: 12MP f/2.2 (4K 60fps) RAM : 8 GB

: 8 GB Batarya : 3900 mAh 25W

: 3900 mAh 25W İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1 Samsung Galaxy S23 Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Ekran gerçekten bu telefonda harika. 120 hz cidden çok fark yaratıyor. iPhone 13’ten de bariz şekilde ekran daha iyi. Eskiden ekran renkleri Samsung’larda iyi olurdu ama ekran karanlık olurdu şimdi onu da çözmüşler. Genel olarak telefonu çok beğendim. Kesinlikle almayı düşünen herkese öneririm 👩 Ürün gayet güzel ve kullanışlı. Şık duruyor, pili gayet güzel gidiyor. Ben halen telefonu sık kullandığım için 1 günüme yetiyor ve iPhone'a kıyasla gayet ucuz ve iPhone’ların kamerasından daha iyi çekiyor diyebiliriz.

13. Redmi Note 12 Tam Boyutta Gör Redmi Note 12, tıpkı bir üst modeli gibi en iyi fiyat performans telefonları arasında bulunuyor. Redmi Note 12, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç OLED ekran ve ayrıca 33W hızlı şarjlı 5.000 mAh pili de beraberinde getiriyor. Arka tarafında ana kamera 48 MP değerindeyken yanında bir adet 2 MP çözünürlüğünde makro sensör bulunuyor. Snapdragon 4 Gen 1 yonga seti, 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB depolama alanı sunan Redmi Note 12, siyah, beyaz ve mavi renk seçeneklerine sahip. Ekran : 6.67 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1200nit

: 6.67 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1200nit İşlemci : Snapdragon 685

: Snapdragon 685 Arka kamera : 50 MP, 2 MP makro, 8 MP ultra geniş açı

: 50 MP, 2 MP makro, 8 MP ultra geniş açı Ön kamera : 13 MP

: 13 MP RAM : 6GB

: 6GB Batarya : 5000 mAh 33W

: 5000 mAh 33W İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14) Redmi Note 12 Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Arkadaşlar yeni bir ürün olduğunu düşünerek tereddüt ederek aldım ancak hem dış tasarımı hem ekran ölçüleri ve özellikleri göz önüne alırsak çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum. 👩 Telefon hızlı özellikle ekranı çok iyi. 120 hz olması kullanım açısından baya fark ediyor. Kamerası vs iyi bu fiyata alınabilecek en iyi telefon diyebilirim.

14. Xiaomi POCO X5 5G Tam Boyutta Gör Listemizin sorun ürünü ise Xiaomi’nin yan markası olan Poco’dan geliyor. En iyi Poco telefonu olan POCO X5 5G, fiyat performans telefonu açısından hayli başarılı. Kendi segmentinde en iyi cep telefonu modellerinden birisi olan POCO X5 5G, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip. Uygun fiyatlı PUBG telefonu arayanlar için ideal olan POCO X5 5G, 6/8 GB RAM, mikro SD kartla 1 TB'a kadar genişletilebilen 128/256 GB UFS 2.2 depolamaya sahip. Ekran : 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı

: 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı İşlemci : Snapdragon 695

: Snapdragon 695 Depolama : 128 GB, 256 GB

: 128 GB, 256 GB RAM : 6GB, 8 GB

: 6GB, 8 GB Arka kamera : 48 MP + 8 MP + 2 MP

: 48 MP + 8 MP + 2 MP Ön kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya : 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh

: 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh Renk seçenekleri: Mavi, Siyah, Yeşil Xiaomi POCO X5 5G Kullanıcı Yorumları 💭 👨 Tek kelimeyle mükemmel herkese tavsiye ederim hiç düşünmeden alabilirsiniz 👩 Fiyatına göre çok güzel bir telefon tavsiye ederim.

Bir başka listemizin daha sonuna yaklaşmış durumdayız. Sizler için hazırladığımız en iyi telefonlar tavsiyesi içeriğimizde oldukça fazla modele yer vermeye çalıştık. Giriş seviyesi telefonlar, orta seviye telefonlar ve üst seviye telefon modellerinden oluşan listemizde herkese göre ürün bulunuyor. Dünyanın en pahalı telefonlarından en iyi fiyat performans telefonlarına kadar uzanan listemiz, tercih yapmanızı kolaylaştıracaktır.

Kamerası en iyi çeken telefonlar 8 ay önce eklendi

Akıllı telefon alırken nelere dikkat edilmelidir? Tam Boyutta Gör Akıllı telefon alırken dikkat edilmesi gereken önemli faktörler hakkında bilgi edinmek için bu kılavuzu inceleyin. Akıllı telefon seçiminde doğru kararı vermek için aşağıdaki maddeleri göz önünde bulundurmanız önemlidir: 1. Bütçenizi belirleyin 💰 Akıllı telefon satın alırken dikkat edilmesi gereken ilk adım, ne kadar harcama yapabileceğinizi belirlemektir. Bütçenizi netleştirmek, uygun fiyat aralığını belirlemenize yardımcı olacaktır. 2. İşletim sistemi seçimi 📲 IOS (Apple) ve Android (çoğu diğer marka) gibi iki ana işletim sistemi seçeneği arasında karar verirken, kendi kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmelisiniz. 3. Ekran boyutu ve kalitesi 🤳 Ekran boyutu ve kalitesi, telefonun kullanım amacını ve görsel deneyiminizi etkileyen önemli bir faktördür. İhtiyaçlarınıza uygun bir ekran seçimi yapın. 4. Performans ve işlemci ⏫ Telefonun hızı ve performansı, işlemci kalitesi ve RAM miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Daha fazla güç gerektiren uygulamalar için daha yüksek performanslı bir telefon tercih edebilirsiniz. 5. Depolama kapasitesi 🔍 Fotoğraf, video ve uygulamalar için yeterli depolama alanına sahip olmanız önemlidir. Bazı telefonlar artırılabilir hafıza kartlarına sahip olabilir. 6. Kamera kalitesi 📸 Fotoğraf çekmeyi sevenler için kamera kalitesi büyük bir öneme sahiptir. Megapiksel sayısının yanı sıra kamera sensörü ve yazılımını da göz önünde bulundurun. 7. Batarya ömrü 🔋 Uzun pil ömrü, günlük kullanımınızı daha rahat hale getirebilir. Büyük bir batarya kapasitesi ve enerji tasarrufu özelliklerine sahip telefonları arayın. 8. Bağlantı seçenekleri 📡 Telefonunuzun en yeni bağlantı teknolojilerini desteklemesi, internet hızınızı artırabilir. 5G, Wi-Fi 6 gibi özelliklere dikkat edin. 9. Güvenlik ve yazılım güncellemeleri 🚀 Telefonunuzun düzenli güncellemeler alabileceğinden emin olun. Güncel yazılım, güvenlik açıklarını kapatır ve telefonunuzu korur. 10. Marka ve model araştırması 🤔 İhtiyaçlarınıza en uygun marka ve modeli seçmek için çevrimiçi incelemeleri, kullanıcı yorumlarını ve karşılaştırmaları gözden geçirin. Bu faktörleri dikkate alarak, akıllı telefon alımınızı daha bilinçli bir şekilde yapabilir ve ihtiyaçlarınıza uygun cihazı seçebilirsiniz.

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