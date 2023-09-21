- En iyi telefonlar 2023 💯
- 1️⃣ Apple iPhone 15 Pro Max
- 2️⃣ Samsung Galaxy S23 Ultra
- 3️⃣ Xiaomi 13
- 4️⃣ Samsung Galaxy Z Flip 5
- 5️⃣ Samsung Galaxy M33 5G
- 6️⃣ Samsung Galaxy S21 FE
- 6️⃣ Oppo A55
- 7️⃣ Huawei Nova 11i
- 8️⃣ Apple iPhone 15
- 9️⃣ Redmi Note 12 Pro
- 🔟 Samsung Galaxy Z Fold 5
- 11. Samsung Galaxy A54
- 12. Samsung Galaxy S23
- 13. Redmi Note 12
- 14. Xiaomi POCO X5 5G
- Akıllı telefon alırken nelere dikkat edilmelidir?
- 1. Bütçenizi belirleyin 💰
- 2. İşletim sistemi seçimi 📲
- 3. Ekran boyutu ve kalitesi 🤳
- 4. Performans ve işlemci ⏫
- 5. Depolama kapasitesi 🔍
- 6. Kamera kalitesi 📸
- 7. Batarya ömrü 🔋
- 8. Bağlantı seçenekleri 📡
- 9. Güvenlik ve yazılım güncellemeleri 🚀
- 10. Marka ve model araştırması 🤔
- Yorumlar
Ortalama bir kullanıcı her gün cep telefonunda 3 saat ila 4,5 saat arasında vakit harcıyor. Dolayısıyla artık bu cihazlar biz insanların birer parçası haline gelmiş desek yanılmış olmayız. Bununla birlikte her yıl onlarca hatta yüzlerce akıllı telefon modeli piyasaya sürülüyor. Kullanıcılar ise haliyle en iyi akıllı telefon hangisi? diye araştırıyor. Sizler için hazırladığımız dünyanın en iyi telefon sıralaması ihtiyacınız olan ürünü bulmanızı sağlayacak.
|Marka/Model 📱
|Fiyat 🏷️
|Apple iPhone 15 Pro Max
|64.999 TL
|Samsung Galaxy S23 Ultra
|53.990 TL
|Xiaomi 13
|43.999 TL
|Samsung Galaxy Z Flip 5
|40.197 TL
|Samsung Galaxy M33 5G
|9.281 TL
|Samsung Galaxy S21 FE
|19.949 TL
|Oppo A55
|6.699 TL
|Huawei Nova 11i
|11.499 TL
|Apple iPhone 15
|49.999 TL
|Redmi Note 12 Pro
|12.300 TL
|Samsung Galaxy Z Fold 5
|64.590 TL
|Samsung Galaxy A54
|17.399 TL
|Samsung Galaxy S23
|29.899 TL
|Redmi Note 12
|8.999 TL
|Xiaomi POCO X5 5G
|11.378 TL
Akıllı telefon yorumları dikkate alındığında; en iyi akıllı telefon markaları sıralamasında Apple, Samsung ve Xiaomi bulunuyor. 2023’te satın alınabilecek akıllı telefon tavsiyesi olarak ise iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy S23 Ultra ve Xiaomi 13 modelleri üst seviye özellikleriyle öne çıkıyor.
1️⃣ Apple iPhone 15 Pro Max
- Ekran: 6,7 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, maks. 2000nit
- İşlemci: Apple A17 Pro
- Arka kamera: 48 MP, f/1.8 OIS - 12 MP, f/2.8 OIS 5x zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı
- Ön kamera: 12 MP, f/1.9 OIS
- Batarya: 4422 mAh
- İşletim sistemi: iOS 17
Apple iPhone 15 Pro Max Kullanıcı Yorumları 💭
👨 iPhone 15 Pro Max, mükemmel ekran kalitesi ve güçlü performansıyla beni etkiledi. Kamerası da harika, ancak fiyatı yüksek.
👩 iPhone 15 Pro Max, şık tasarımı, yüksek performansı ve kaliteli kamera özellikleri ile etkileyici bir telefon. Ancak yüksek fiyatı göz önüne alındığında, bütçeye dikkat etmek önemli.
2️⃣ Samsung Galaxy S23 Ultra
- Ekran: 6,8 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, maks. 1750nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Arka kamera: 200 MP, f/1.7 OIS - 10 MP, f/4.9 OIS, 10x optik zoom - 10 MP, f/2.4, 3x optik zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı
- Ön kamera: 12 MP, f/2.2
- Batarya: 5000 mAh 45W
- İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1
Samsung Galaxy S23 Ultra Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Gerçekten harika bir cihaz. Evet, fiyatı çok yüksek ülkemizin bulunduğu ekonomik durum nedeniyle. Ama paranız varsa ve bu cihazı aldıktan sonra finansal olarak çok sıkıntı çekmeyecekseniz, hiç düşünmeden alın derim. Sonuçta telefonlar bizim hayatımızın önemli bir parçası ve bu cihaz emin olun en az 3-4 sene tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.
👩 Ürün şık ve kaliteli. Tüm özellikleriyle Samsung’un çok özel bir üst amiral telefonu olmuş.
3️⃣ Xiaomi 13
- Ekran: 6.36 inç AMOLED, 120Hz, 1900 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8 OIS + 10 MP, f/2.0 3,2x optik zoom, OIS - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı
- Ön kamera: 32 MP, f/2.0
- Batarya: 4500 mAh 67W
- İşletim sistemi: Android 13, MIUI 14
Xiaomi 13 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Cihaz her anlamda güzel kaliteli ben beğendim. Şarjı bir günü çoook rahat çıkartıyor. Ses performansı süper televizyon kadar çıkıyor desem yeridir :) Kamerası da özellikleri ile gayet güzel ben çok beğendim beklentimi karşıladı. Çok hızlı şarj oluyor.
👩 Telefon harika. Ne çok büyük ne çok küçük. Ekranın altınaki parmak izi okuyucu çok iyi çalışıyor. Kamera harika. Telefon ben amiral gemisiyim diye bağırıyor kullanırken. Takılma ısınma kesinlikle yaşamadım. Şarjı tüm gün yetiyor.
4️⃣ Samsung Galaxy Z Flip 5
- İç Ekran: 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, maks. 1750nit
- Dış Ekran: 3.4 inç Super AMOLED
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Arka kamera: 12 MP, f/1.8 OIS - 12 MP, f/2.2
- Ön kamera: 10 MP, f/2.2
- Batarya: 3700 mAh 25W
- İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1
Samsung Galaxy Z Flip 5 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Görüntüsü harika, kullanımı pratik. Rengi çok soft. Kamerası oldukça başarılı.
👩 Gerçekten çok güzel bir telefon. Çok kullanışlı ve kaliteli tavsiye ederim.
5️⃣ Samsung Galaxy M33 5G
- Ekran: 6.6 inç TFT FHD+ 120Hz
- İşlemci: Exynos 1280
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8, - 5 MP, f/2.2 ultra geniş açı - 5 MP, f/2.4 derinlik - 5 MP, f/2.4 makro
- Ön kamera: 8 MP, f/2.2
- Batarya: 5000mAh 25W
- İşletim sistemi: Android 12, One UI 4.1
Samsung Galaxy M33 5G Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Batarya uzun ömürlü, günlük kullanımınız fazla değilse 2 günde şarj daha ne olsun.
👩 Orta segment telefonlar göz önüne alındığında çok iyi bir telefon. Kamerası ve özellikle makro çekim ve video çekimleri çok başarılı.
6️⃣ Samsung Galaxy S21 FE
- Ekran: 6,4 inç Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
- İşlemci: Exynos 2100
- Arka kamera: 12 MP, f/1.8 OIS - 8 MP, f/2.4 3x optik zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı
- Ön kamera: 32 MP, f/2.2
- Batarya: 4.500mAh 25W
- İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1
Samsung Galaxy S21 FE Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Pil 1 gün rahatlıkla yetiyor. Ekranın geniş ve 120Hz’lik kalitesi harika. Oyun oynarken ve film izlerken başarılı. Tam performans modunda pil gün boyu yetiyor.
👩 Ürünü 10 gün araştırmamın sonucunda aldım ve 1 haftadır kullanıyorum. Telefonun dış görünüşü sade ve şık. Ekranı kalitesi, telefonun hızı, dokunmatiği, kamerası gayet tatmin edici. En fazla eleştirilen yanı bataryasıydı. Kullandığım süre boyunca Whatsapp, Sosyal Medya ağırlıklı kullandığımda sabah 7.30 da %100 şarj ile başladığımda gece 12'ye kadar %10 seviyesini gördüm.
6️⃣ Oppo A55
- Ekran: 6.51 inç IPS LCD, 550 nit
- İşlemci: Mediatek Helio G35
- Arka kamera: 50 MP f/1.8 - 2 MP, f/2.4 makro - 2 MP, f/2.4 derinlik
- Ön kamera: 16 MP, f/2.0
- Batarya: 5000 mAh 18W
- İşletim sistemi: Android 11, ColorOS 11.1
Oppo A55 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Ürün çok şık ve kullanışlı. RAM, depolama, işlemci, kamerası gerçekten de çok iyi. Ekranı IPS olması ayrıca güzel.
👩 5 aydır kullanıyorum fiyatına göre gayet güzel kullanışlı. Görünüm de gayet dikkat çekici, tavsiye ederim.
7️⃣ Huawei Nova 11i
- Ekran: 6,8 inç IPS LCD, 90Hz
- İşlemci: Snapdragon 680
- Arka kamera: 48 MP, f/1.8 - 2 MP derinlik
- Ön kamera: 16 MP, f/2.2
- Batarya: 5000 mAh 40W
- İşletim sistemi: EMUI 13
Huawei Nova 11i Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Değişik geliyor ama çabuk alışıyorsun. Alıştın mı kullanımı çok güzel. Benim kullandığım uygulamaların hepsi AppGallery de vardı vardı kurdum.
👩 Olumsuz yorum yapanları bilmem ama Huawei üzerine marka tanımam, en son depremde zarar gören 7 yıllık telefonumu mecburen emekli edip bunu aldım, kurulumu çok kolay, her türlü uygulama var, çok stabil çalışıyor, Phone clone uygulaması efsane, eski telefonu anında kopyaladım, tüm bankacılık uygulamaları sorunsuz, sosyal medya uygulamaları sorunsuz, pil yoğun kullanımda bile bir günü rahat çıkarıyor.
8️⃣ Apple iPhone 15
- Ekran: 6,1 inç Super Retina XDR OLED, 60Hz, maks. 2000nit
- İşlemci: Apple A16 Bionic
- Arka kamera: 48 MP, f/1.6 OIS - 12 MP, f/2.4 ultra geniş açı
- Ön kamera: 12 MP, f/1.9
- Batarya: 3349 mAh
- İşletim sistemi: iOS 17
Apple iPhone 15 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 İnanılmaz bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Hem tasarımı hem de performansı göz alıcı. Kamera kalitesi ise muhteşem.
👩 Hızlı işlemci, keskin ekran ve mükemmel kamerasıyla öne çıkıyor.
9️⃣ Redmi Note 12 Pro
- Ekran: 6.67 inç Full HD+ OLED,120Hz, 1100nit
- İşlemci: Snapdragon 732G
- Arka kamera: 108 MP, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro, 2 MP derinlik
- Ön kamera: 16 MP
- Batarya: 5000 mAh 67W
- İşletim sistemi: Android 11, MIUI 13
Redmi Note 12 Pro Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Şarjı gerçekten çok kısa sürede dolduruyor kamerası da güzel.
👩 Uzun süre araştırmalarım sonucu bu telefonu alma kararı aldım ve çok memnunum kesinlikle tavsiye ederim. Gece çekimi de yaptım, oldukça başarılı.
🔟 Samsung Galaxy Z Fold 5
- Dış Ekran: 6.2 inç, 904 x 2316, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz
- İç Ekran: 7.6 inç, 1812 x 2176, 120Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Arka kamera: 50 MP, f/1.8 OIS - 10 MP, f/2.4 3x optik zoom - 12 MP, f/2.2 ultra geniş açı
- Ön kamera: 4 MP, f/1.8 (ekran altı) + 10 MP
- Batarya: 4400 mAh 25W
- İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1.1
Samsung Galaxy Z Fold 5 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Samsung yine şaşırtmadı harika bir telefon. Çok güzel ve farklı bir deneyim sunuyor.
👩 İki haftadır kullanıyorum ve bir sıkıntı görmedim. Kamerası çok iyi, katlanabilir olması dikkat çekiyor her yerde.
11. Samsung Galaxy A54
- Ekran: 6.4 inç FHD+ 1080x2400 SuperAMOLED, 120 Hz, 1000nit
- İşlemci: Exynos 1380
- Arka kamera: 50 MP OIS f/1.8 + 12 MP ultra geniş f/2.2 + 5 MP makro f/2.4
- Ön kamera: 32 MB f/2.2
- Batarya: 5000 mAh 25W
- İşletim sistemi: Android 13 ve One UI 5.1
Samsung Galaxy A54 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Harika bir telefon hiç düşünmeden alınabilecek bir cihaz. Kameraları da çok iyi.
👩 Cihaz çok güzel,her işinizi rahatlıkla yapabileceğiniz tam bir f/p ürünü.
12. Samsung Galaxy S23
- Ekran: 6.1 inç Dynamic Amoled 2x OLED, 120Hz, 1750 nit
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy
- Arka kamera: 50 MP f/1.8 ana (8K 30fps / 4K 30,60fps), 10MP f/2.4 telefoto (3x optik zoom), 12MP f/2.2 ultra geniş
- Ön kamera: 12MP f/2.2 (4K 60fps)
- RAM: 8 GB
- Batarya: 3900 mAh 25W
- İşletim sistemi: Android 13, One UI 5.1
Samsung Galaxy S23 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Ekran gerçekten bu telefonda harika. 120 hz cidden çok fark yaratıyor. iPhone 13’ten de bariz şekilde ekran daha iyi. Eskiden ekran renkleri Samsung’larda iyi olurdu ama ekran karanlık olurdu şimdi onu da çözmüşler. Genel olarak telefonu çok beğendim. Kesinlikle almayı düşünen herkese öneririm
👩 Ürün gayet güzel ve kullanışlı. Şık duruyor, pili gayet güzel gidiyor. Ben halen telefonu sık kullandığım için 1 günüme yetiyor ve iPhone'a kıyasla gayet ucuz ve iPhone’ların kamerasından daha iyi çekiyor diyebiliriz.
13. Redmi Note 12
- Ekran: 6.67 inç Full HD+ AMOLED, 120Hz, 1200nit
- İşlemci: Snapdragon 685
- Arka kamera: 50 MP, 2 MP makro, 8 MP ultra geniş açı
- Ön kamera: 13 MP
- RAM: 6GB
- Batarya: 5000 mAh 33W
- İşletim sistemi: Android 13 (MIUI 14)
Redmi Note 12 Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Arkadaşlar yeni bir ürün olduğunu düşünerek tereddüt ederek aldım ancak hem dış tasarımı hem ekran ölçüleri ve özellikleri göz önüne alırsak çok iyi bir seçim olduğunu düşünüyorum.
👩 Telefon hızlı özellikle ekranı çok iyi. 120 hz olması kullanım açısından baya fark ediyor. Kamerası vs iyi bu fiyata alınabilecek en iyi telefon diyebilirim.
14. Xiaomi POCO X5 5G
- Ekran: 6,67 inç AMOLED, Full HD+,120 Hz yenileme hızı
- İşlemci: Snapdragon 695
- Depolama: 128 GB, 256 GB
- RAM: 6GB, 8 GB
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön kamera: 13 MP
- Batarya: 33W hızlı şarj destekli 5.000mAh
- Renk seçenekleri: Mavi, Siyah, Yeşil
Xiaomi POCO X5 5G Kullanıcı Yorumları 💭
👨 Tek kelimeyle mükemmel herkese tavsiye ederim hiç düşünmeden alabilirsiniz
👩 Fiyatına göre çok güzel bir telefon tavsiye ederim.
Bir başka listemizin daha sonuna yaklaşmış durumdayız. Sizler için hazırladığımız en iyi telefonlar tavsiyesi içeriğimizde oldukça fazla modele yer vermeye çalıştık. Giriş seviyesi telefonlar, orta seviye telefonlar ve üst seviye telefon modellerinden oluşan listemizde herkese göre ürün bulunuyor. Dünyanın en pahalı telefonlarından en iyi fiyat performans telefonlarına kadar uzanan listemiz, tercih yapmanızı kolaylaştıracaktır.
Akıllı telefon alırken nelere dikkat edilmelidir?
1. Bütçenizi belirleyin 💰
Akıllı telefon satın alırken dikkat edilmesi gereken ilk adım, ne kadar harcama yapabileceğinizi belirlemektir. Bütçenizi netleştirmek, uygun fiyat aralığını belirlemenize yardımcı olacaktır.
2. İşletim sistemi seçimi 📲
IOS (Apple) ve Android (çoğu diğer marka) gibi iki ana işletim sistemi seçeneği arasında karar verirken, kendi kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçmelisiniz.
3. Ekran boyutu ve kalitesi 🤳
Ekran boyutu ve kalitesi, telefonun kullanım amacını ve görsel deneyiminizi etkileyen önemli bir faktördür. İhtiyaçlarınıza uygun bir ekran seçimi yapın.
4. Performans ve işlemci ⏫
Telefonun hızı ve performansı, işlemci kalitesi ve RAM miktarıyla doğrudan ilişkilidir. Daha fazla güç gerektiren uygulamalar için daha yüksek performanslı bir telefon tercih edebilirsiniz.
5. Depolama kapasitesi 🔍
Fotoğraf, video ve uygulamalar için yeterli depolama alanına sahip olmanız önemlidir. Bazı telefonlar artırılabilir hafıza kartlarına sahip olabilir.
6. Kamera kalitesi 📸
Fotoğraf çekmeyi sevenler için kamera kalitesi büyük bir öneme sahiptir. Megapiksel sayısının yanı sıra kamera sensörü ve yazılımını da göz önünde bulundurun.
7. Batarya ömrü 🔋
Uzun pil ömrü, günlük kullanımınızı daha rahat hale getirebilir. Büyük bir batarya kapasitesi ve enerji tasarrufu özelliklerine sahip telefonları arayın.
8. Bağlantı seçenekleri 📡
Telefonunuzun en yeni bağlantı teknolojilerini desteklemesi, internet hızınızı artırabilir. 5G, Wi-Fi 6 gibi özelliklere dikkat edin.
9. Güvenlik ve yazılım güncellemeleri 🚀
Telefonunuzun düzenli güncellemeler alabileceğinden emin olun. Güncel yazılım, güvenlik açıklarını kapatır ve telefonunuzu korur.
10. Marka ve model araştırması 🤔
İhtiyaçlarınıza en uygun marka ve modeli seçmek için çevrimiçi incelemeleri, kullanıcı yorumlarını ve karşılaştırmaları gözden geçirin.
Bu faktörleri dikkate alarak, akıllı telefon alımınızı daha bilinçli bir şekilde yapabilir ve ihtiyaçlarınıza uygun cihazı seçebilirsiniz.
En İyi Akıllı Telefonlar Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 32947Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.