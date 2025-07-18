Yerli elektrikli otobüsler Çinli modellere karşı koyabilecek mi?

Yerli elektrikli otobüslerimiz Çin'in devleri karşısında dünyaya meydan okuyor! Karsan, BMC, Otokar ve Temsa'nın modellerinin yer aldığı videomuzda elektrikli otobüs pazarındaki durumu anlatıyoruz

Türkiye'nin elektrikli otobüs macerasını bu videoda anlatmaya çalıştık. Yerli elektrikli otobüs üreticilerimizin global pazardaki konumu, TOGG deneyiminin sektöre etkileri ve beş önemli yerli modelden bahsettiğimiz videomuzda Karsan e-ATAK'ın otonom sürüş başarısından BMC'nin güçlü altyapısına dair gelişmeler yer alıyor.

Elektrikli otobüs teknolojisi dünyada hızla gelişirken, Türkiye de bu yarışta önemli adımlar atıyor. Çinli BYD ve Yutong gibi devlerle rekabet eden yerli markalarımız, Avrupa pazarında kayda değer başarılar elde ediyor. Özellikle Karsan'ın Madrid'teki otonom otobüs başarısı, Türk teknolojisinin dünya standartlarında olduğunu gösteriyor.

Videoda elektrikli otobüslerin şarj altyapısı farklılıklarını ve pantograf sisteminden bahsediyoruz. Ayrıca, bu araçların soğuk hava koşullarındaki çalışabilme kabiliyetleri ve batarya kapasitelerine değiniyoruz. Türkiye'nin otobüs üretimindeki 60 yıllık deneyimi, elektrikli dönüşümde büyük avantaj sağlıyor. Yerli tedarikçi ağımız, coğrafi konumumuz ve mühendislik bilgi birikimimiz sayesinde global pazarda rekabet edebiliyoruz. TOGG projesinin yarattığı elektrikli araç ekosistemi de bu süreci destekliyor.

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