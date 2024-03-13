Yıllar sonra yeniden! Contra Operation Galuga

Bu videomuzda 1987 yılında birçok insanın tanıştığı Contra serisinin son oyunu olan Contra Operation Galuga'nın ilk iki bölümünü oynuyoruz.

1987 yılında çıkış yapan aksiyon platform oyunu Contra sanırım birçok kişinin çocukluğunda severek oynadığı bir yapımdı. Şimdi dönüp oynadığımızda bile eğlencesi ve zorluğuyla kendine bağlayan bir yapısı var. İşte bu Contra'nın geçtiğimiz günlerde yeni oyunu Contra Operation Galuga çıkışını yaptı. Biz de oyunun ilk dakikalarını hem sizlere göstermek için hem de eskileri hatırlamak için oyunun ilk iki bölümünü Tunahan iile birlikte oynadık. Oyunu şu anda Nintendo Switch, PC, Xbox Series, Xbox One, PS4 ve PS5 için satın alabilirsiniz.

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