PlayStation oyunlarına zam geldi! Yerel fiyatlandırmaya veda! | NewGamePlus

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde PlayStation'ın yerel fiyatlandırmayı bitirmişçesine PS Store'daki fiyatları güncellemesi ana konumuz oldu.

PlayStation Store'da oyunların zamlanmasıyla birlikte bu haftanın ne yazık ki ana gündemi olmuş oldu. Ardından da Steam'de boş eyre harcanan paraları, Crazy Taxi'nin yeni oyununu, Assassin's Creed'in remake versiyonlarını ve daha fazlasını konuştuk.

00:00 Açılış

02:15 PlayStation Store'da oyunlara dev zam!

06:39 Aralarında remake projelerinin de olduğu birkaç farklı Assassin's Creed oyunu geliştiriliyor

10:50 Steam kullanıcıları oynamadıkları oyunlar için 19 Milyar Dolar harcamış

13:37 Yeni Crazy Taxi oyunu açık dünya ve çok oyunculu olacak

17:28 Resident Evil 9 resmi olarak onaylandı

21:48 The Legend of Zelda kılıcıyla sokakta dolaşan adam hapse atıldı

26:45 Kapanış

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