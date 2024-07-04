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    PlayStation oyunlarına zam geldi! Yerel fiyatlandırmaya veda! | NewGamePlus

    New Game Plus'ın bu haftaki bölümünde PlayStation'ın yerel fiyatlandırmayı bitirmişçesine PS Store'daki fiyatları güncellemesi ana konumuz oldu.                    

    PlayStation Store'da oyunların zamlanmasıyla birlikte bu haftanın ne yazık ki ana gündemi olmuş oldu. Ardından da Steam'de boş eyre harcanan paraları, Crazy Taxi'nin yeni oyununu, Assassin's Creed'in remake versiyonlarını ve daha fazlasını konuştuk.

    00:00 Açılış
    02:15 PlayStation Store'da oyunlara dev zam!
    06:39 Aralarında remake projelerinin de olduğu birkaç farklı Assassin's Creed oyunu geliştiriliyor
    10:50 Steam kullanıcıları oynamadıkları oyunlar için 19 Milyar Dolar harcamış
    13:37 Yeni Crazy Taxi oyunu açık dünya ve çok oyunculu olacak
    17:28 Resident Evil 9 resmi olarak onaylandı
    21:48 The Legend of Zelda kılıcıyla sokakta dolaşan adam hapse atıldı
    26:45 Kapanış

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