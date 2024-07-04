PlayStation oyunlarına zam geldi! Yerel fiyatlandırmaya veda! | NewGamePlus

PlayStation Store'da oyunların zamlanmasıyla birlikte bu haftanın ne yazık ki ana gündemi olmuş oldu. Ardından da Steam'de boş eyre harcanan paraları, Crazy Taxi'nin yeni oyununu, Assassin's Creed'in remake versiyonlarını ve daha fazlasını konuştuk.
00:00 Açılış
02:15 PlayStation Store'da oyunlara dev zam!
06:39 Aralarında remake projelerinin de olduğu birkaç farklı Assassin's Creed oyunu geliştiriliyor
10:50 Steam kullanıcıları oynamadıkları oyunlar için 19 Milyar Dolar harcamış
13:37 Yeni Crazy Taxi oyunu açık dünya ve çok oyunculu olacak
17:28 Resident Evil 9 resmi olarak onaylandı
21:48 The Legend of Zelda kılıcıyla sokakta dolaşan adam hapse atıldı
26:45 Kapanış