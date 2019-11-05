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    Yüz tanıma teknolojisinde şeffaf olunmadığı gerekçesiyle bazı ABD kurumları dava ediliyor

    Amerikan Sivil Haklar Birliği, üç devlet kurumunu yüz tanıma teknolojisinin kullanılması kapsamında şeffaf davranmadıkları ve bilgi paylaşmadıkları gerekçesiyle mahkemeye vereceğini duyurdu.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yüz tanıma teknolojisinde şeffaf olunmadığı gerekçesiyle bazı ABD kurumları dava ediliyor
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    Amerikan Sivil Haklar Birliği (American Civil Liberties Union -ACLU), içlerinde Adalet Bakanlığı (DOJ), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) bulunduğu devlet kurumlarını mahkemeye vereceğini duyurdu.

    Birlik tarafından yapılan açıklamaya söz konusu kurumlara yüz tanıma teknolojisinin kullanılmasına yönelik şeffaf olunup olunmadığı yönünde sorulan sorulmuş. Bilgi edinme özgürlüğü kapsamında yöneltilen soruları cevapsız bırakan kurumlar ACLU tarafından mahkemeye verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Kolektif bilince sahip robotlar! M-Block 2.0"

    Bahsi geçen üç kurumdan 2019 yılının Ocak ayında; yüz tanıma teknolojilerinin nerede, ne zaman ve nasıl kullanıldığına dair bilgi vermesinin istendiği ancak kurumların bu konuda sessiz kalmaları neticesinde cevapların yargı yoluyla alınmaya çalışılacağı bilgisinin paylaşıldığı anlaşılıyor.

    ACLU yapmış olduğu açıklamada, “Dava konusu olan teknoloji; tespiti mümkün olmayan, sürekli devam eden, insanların şüphelenmesine imkân vermeyen ve daha önce karşılaşılmamış bir gözetleme yöntemi. Ayrıca bunlar, hükümetlerin insanların attığı her adımı kontrol etmesine imkân veren ve temel anayasal hakları çiğneyen yöntemler.” ifadelerini kullanmış.

    Yüz tanıma teknolojisinde şeffaf olunmadığı gerekçesiyle bazı ABD kurumları dava ediliyor

    ACLU’nun şikâyet dilekçesinde ilk etapta her üç kurumun da bilgi edinme özgürlüğü kapsamında yapılan başvurunun alındığına dair geri dönüş yaptığı ancak daha sonraki süreçte bunlar tarafından hiçbir adım atılmadığına dair atıfta bulunuluyor.

    Bu konuda endişelerini dile getiren ACLU yöneticisi Kade Crockford, “Kurumların yüzlerimizi ve neler yaptığımızı izlemelerine dair bilgi vermemesi, hepimizin endişelenmesini gerektiren bir durum. Bu sebeple bu konuyu federal mahkemeye taşımaya karar verdik.” şeklinde açıklamalarda bulunmuş.

    Yüz tanıma teknolojisinin kullanılması kapsamında şeffaf olunmaması dünya çapında da tepkiyle karşılanıyor. ABD’deki bazı şehir ve eyaletler söz konusu teknolojiyi yasaklarken, İngiltere’de de bu teknolojinin kamu alanlarında kullanılmasına karşın verilen hukuk mücadelesi devam ediyor.



    https://newatlas.com/computers/aclu-sues-us-gov-fbi-dea-doj-facial-recognition-technology/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    HzBurun 2 hf.
    Şeffaflık falan bilmiyorum lakin şuana kadar önemli olan bizim sanal ortamda yaptığımız yazınsal faaliyetleri iken şuandan itibaren yüzümüz ile sanki gerçekten oradaymışız gibi bizden faydalanacaklar. Hatta abartı belki ama bu 3 boyutlu taramalar, güvenlik şifreleri vs ile haberimiz olmadan yada olarak maskemizi falan yapıp olay bambaşka noktalara vardırabilirler.
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