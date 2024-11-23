ZTE’nin yeni telefonu “bütçe dostu” kavramının tam karşılığı olabilir

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ZTE, orta segment telefon pazarına yeni bir soluk getiren Nubia V70 Design modelini duyurdu. Bazı bölgelerde ZTE Blade V70 Design adıyla da anılacak bu model, şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Telefon, 28 Kasım’da satışa çıkmadan önce ön siparişe sunuldu ve özellikleriyle ilgi topluyor.

Nubia V70 Design, özellikle arka kapak tasarımıyla öne çıkıyor. Kullanıcılara turuncu ve yeşim yeşili renklerinde vegan deri seçenekler sunan bu model, klasik siyah ve gül pembesi cam yüzey alternatiflerini de içeriyor. Vegan deri, sadece estetik bir görünüm değil, aynı zamanda ele daha iyi oturan bir dokunuş hissi sağlıyor.

Telefonun ön tarafında ise 6.7 inç büyüklüğünde bir HD+ IPS LCD ekran yer alıyor. Bu ekran, 120Hz yenileme hızıyla akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Kameralar tarafında, standart modeldeki 108 MP ana kameranın yerine 50 MP bir sensör tercih edilmiş. Selfie kamerası ise 16 MP çözünürlükte ve ekranın üst kısmındaki delik tasarımında konumlandırılmış.

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Nubia V70 Design’ın işlemci gücünü Unisoc T606 çipseti sağlıyor. 4 GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, 256 GB’lık geniş bir depolama alanıyla bu eksikliği telafi ediyor. Bataryası ise 5.000 mAh kapasitede ve günlük kullanım için yeterli bir performans sunuyor. Ancak şarj hızı 22.5W ile sınırlı. Yazılım tarafında Android 14 tabanlı MyOS 14 ile gelen telefon, Apple’ın Dinamik Ada özelliğini andıran Live Island 2.0 desteğiyle dikkat çekiyor.

Fiyatlandırma ise oldukça rekabetçi. Cihazın satış fiyatı yaklaşık 100 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ön sipariş veren kullanıcılar için ise çeşitli avantajlar sunuluyor. Özellikle belirli platformlarda yüzde 15 indirimle yaklaşık 85 dolara satın alma imkânı bulunuyor. Ayrıca, bazı kampanyalarda kablosuz hoparlör hediye edilerek kullanıcıların ilgisi artırılmaya çalışılıyor.

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ZTE Blade V70 Design resmen tanıtıldı, işte özellikleri ve fiyatı