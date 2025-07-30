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Akıllı telefon üreticileri pil kapasitesinde çıtayı her geçen gün biraz daha yukarı çekiyor. Bu yıl başında 7.000 mAh’lik bataryalarla gelen orta segment modeller dikkat çekerken, Honor yıl ortasında 8.300 mAh bataryalı X70’i tanıtarak çıtayı daha da yükseltmişti. Şimdi ise yeni bir iddia, sıranın 10.000 mAh kapasiteye sahip telefonlara geldiğini gösteriyor.

Akıllı telefon sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station, bazı üreticilerin gelecek yıl orta segment modellerde 10.000 mAh kapasiteli bataryalar üzerinde çalıştığını duyurdu. Üstelik bu cihazların kalınlığının 8,5 mm’nin altında kalacağı belirtiliyor. Bu da büyük bataryalara rağmen mevcut birçok modelden daha ince bir tasarımla piyasaya çıkabilecekleri anlamına geliyor.

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İddialara göre bu cihazlardan biri artık erken prototip aşamasını geçmiş ve NPI (Yeni Ürün Tanıtım) sürecine girmiş durumda. Modelin adı henüz doğrulanmamış olsa da sosyal medya kullanıcıları, bunun Honor’un yeni nesil Power serisinden bir telefon olabileceğini öne sürüyor. Şirketin Power serisi, bu yıl tanıtılan 8.000 mAh kapasiteli ilk modeliyle dikkat çekmişti. O telefonda kullanılan yüksek silisyum içeriğine sahip Qinghai Lake bataryası, 821 Wh/L enerji yoğunluğuyla büyük kapasiteye rağmen makul bir boyut sunmuştu. Cihaz, piyasaya yaklaşık 275 dolarlık başlangıç fiyatıyla çıkmıştı.

10.000 mAh’lik bataryaya sahip olacağı öne sürülen yeni modelin Honor Power 3 olarak adlandırılması muhtemel. Telefonun ne zaman tanıtılacağı henüz kesinleşmiş değil ancak NPI sürecine girmiş olması, cihazın 2026’nın ilk aylarında karşımıza çıkabileceğine işaret ediyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa, batarya kapasitesi konusunda yeni bir dönüm noktası yaşanabilir.

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Honor, orta segment için yeni bir rekabete hazırlanıyor

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