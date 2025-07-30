Xiaomi Mijia 5 Pro tanıtıldı: Yapay zekâlı robot süpürge 23.000 Pa gücüyle geliyor

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Xiaomi, akıllı temizlik alanında dikkat çeken yeni modeli Mijia Robot Vacuum Mop 5 Pro’yu satışa sundu. 23.000 Pa’lık güçlü çekim gücü ve aynı anda süpürme–silme yapabilen çift robotik kol yapısıyla öne çıkan cihaz, ev bakımını neredeyse tamamen otonom hale getirmeyi hedefliyor. Üç panoramik kamera ve gelişmiş yapay zekâ desteğiyle 200’ün üzerinde nesneyi ve 47 farklı kir türünü tanıyabilen 5 Pro, engellere takılmadan daha verimli temizlik sağlıyor.

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Yenilenen istasyon sistemi de kullanıcı müdahalesini en aza indiriyor. 80°C sıcaklıkta bez temizleme, sıcak hava ile kurutma ve kirli su algılandığında yeniden yıkama özellikleri sunuyor. 75 güne kadar toz haznesi boşaltma gerektirmeyen cihaz, su besleme versiyonunda otomatik su dolumu ve deterjan ekleme işlevleriyle daha da pratik hale geliyor.

Xiaomi’nin ekosistemiyle entegre çalışan Mijia 5 Pro, sesli komut desteği ve uygulama üzerinden temizlik planlama gibi akıllı ev özellikleriyle yönetilebiliyor. İki farklı versiyonla satışa çıkan ürünün başlangıç fiyatı yaklaşık $695 olarak belirlenmiş. Kampanya ve teşviklerle bu rakamın $473 seviyelerine kadar düştüğü belirtiliyor. Güçlü çekiş, yapay zekâlı navigasyon ve kendi kendini temizleyen istasyon özelliklerini bir arada sunan model, robot süpürge pazarının iddialı seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

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Xiaomi Mijia 5 Pro tanıtıldı: Yapay zekâlı robot süpürge!

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