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    Vivo Y400, AMOLED ekranı ve dayanıklılık iddiasıyla sahneye çıkıyor

    Vivo’nun yeni akıllı telefonu Y400, markanın resmi sitesinde yerini alarak tanıtımının yaklaşmakta olduğunu gösterdi. İşte fiyat performans odaklı yeni modelin ortaya çıkan özellikleri.

    Vivo Y400, AMOLED ekranı ve dayanıklılık iddiasıyla geliyor Tam Boyutta Gör

    Vivo, yeni akıllı telefonu Y400’ü resmi internet sitesinde listeleyerek cihazın çok yakında satışa çıkacağını doğruladı. Orta segmentte konumlanan telefon, 6.67 inç büyüklüğünde düz AMOLED ekranla geliyor. Full HD+ çözünürlük sunan panel, 120 Hz yenileme hızı, yüzde 100 DCI-P3 renk gamı desteği ve 1.800 nit’e kadar ulaşabilen parlaklığıyla dikkat çekiyor. Tüm bunlar cihazın görsel anlamda oldukça iddialı olacağını gösteriyor.

    Kamera tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüklü Sony IMX852 ana sensör öne çıkıyor. 1/2.96 inç boyutundaki bu sensöre, 2 megapiksellik bir derinlik kamerası eşlik ediyor. Arka tarafta ayrıca bildirim ışığı görevi görebilen Dynamic Light sistemi bulunuyor. Y400, 8 mm’nin altındaki inceliğiyle elde rahat bir tutuş sunarken, seçilen renge göre 196 ya da 198 gram ağırlığında geliyor. Telefona güç veren 6.000 mAh kapasiteli bataryanın 1.600 şarj döngüsünden sonra bile yüzde 80 kapasitesini koruyabileceği belirtiliyor.

    Dayanıklılık tarafında da oldukça güçlü bir cihazla karşı karşıyayız. Y400, suya ve toza karşı IP68 ve IP69 sertifikalarıyla geliyor. Vivo, telefonun 6 metre derinlikte 30 dakika boyunca sorunsuz çalışabildiğini vurguluyor. Bu test değerlerinin standart sınırların üzerinde olduğunu söylemek mümkün. Cihazın mor ve yeşil tonlarındaki iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağı açıklanmış durumda.

    Vivo Y400’ün fiyatı ve global çıkış tarihi hakkında ise henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Öte yandan şirket, Y400 ile birlikte tanıtacağı diğer modeller üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Vivo’nun yeni cihazlarının kısa süre içinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

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