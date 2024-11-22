Merakla beklenen Vivo X Fold 4’ün bazı özellikleri sızdırıldı

Vivo, bu yıl Çin'de Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro modellerini tanıtarak katlanabilir telefon pazarında dikkat çekti. Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle donatılan bu cihazlar, performans açısından kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefledi. Ancak, Vivo X Fold 4 ile ilgili ilk bilgiler şimdiden sızmaya başladı. Tanınmış duyumcu Digital Chat Station'ın son paylaşımlarına göre, X Fold 4 hakkında bazı önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

Duyumlara göre Vivo X Fold 4'ün mühendislik prototipi, incelik ve hafiflik konusunda yeni bir standart belirlemeye odaklanıyor. Cihaz, bu ince tasarıma rağmen yaklaşık 6.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacak ve kablosuz şarj desteği sunacak. Ayrıca, suya dayanıklılık için IPX8 sertifikası ile geleceği ifade ediliyor. Dayanıklılığı artırmayı hedefleyen bu özellik, cihazı sınıfında öne çıkaracak detaylardan biri olarak görülüyor.

Xiaomi, yeni akıllı metresini resmen satışa sundu 1 gün önce eklendi

X Fold 4, önceki modellerde olduğu gibi hem dış ekran hem de iç katlanabilir ekran için ultrasonik parmak izi sensörleriyle donatılacak. Kamera modülü ise merkezde konumlandırılmış büyük bir dairesel tasarıma sahip olacak ve üç adet 50 megapiksel sensör içerecek. Bu sensörler; standart lens, 3x periskop telefoto lens ve ultra geniş açılı lens seçenekleriyle kullanıcılara esnek bir fotoğraf deneyimi sunacak. Ayrıca, Vivo'nun ilk kez bir cihazında basınca duyarlı üç kademeli bir tuşa yer verdiği belirtiliyor.

X Fold 4’ün çıkış tarihiyle ilgili olarak, daha önce yapılan tahminlerde cihazın 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı belirtilmişti. Ancak, son bilgiler bu lansman tarihinin ertelendiğini ve cihazın 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. İlginç bir detay olarak, Vivo’nun bu sefer yalnızca tek bir modelle kullanıcıların karşısına çıkacağı öne sürülüyor. X Fold 4’ün Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılacağı ifade ediliyor. Bu bilgi, Vivo’nun katlanabilir cihaz serisinde bu yılki gibi Pro bir model sunmayacağını işaret ediyor.

Vivo X Fold 4’ün özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla kullanıcıları etkilemesi bekleniyor. Cihazın resmi tanıtımı için belirlenen tarih yaklaştıkça daha fazla detay ortaya çıkabilir. Vivo’nun bu yeni modeliyle sektörde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Merakla beklenen Vivo X Fold 4’ün bazı özellikleri sızdırıldı