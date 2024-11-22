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    Merakla beklenen Vivo X Fold 4’ün bazı özellikleri sızdırıldı

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının önemli serilerinden biri olan X Fold, yakın zamanda yeni modeline kavuşabilir. Peki Vivo X Fold 4 modeli hangi özelliklerle gelecek.

    Merakla beklenen Vivo X Fold 4’ün bazı özellikleri sızdırıldı

    Vivo, bu yıl Çin'de Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro modellerini tanıtarak katlanabilir telefon pazarında dikkat çekti. Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle donatılan bu cihazlar, performans açısından kullanıcıların beklentilerini karşılamayı hedefledi. Ancak, Vivo X Fold 4 ile ilgili ilk bilgiler şimdiden sızmaya başladı. Tanınmış duyumcu Digital Chat Station'ın son paylaşımlarına göre, X Fold 4 hakkında bazı önemli detaylar gün yüzüne çıktı.

    Duyumlara göre Vivo X Fold 4'ün mühendislik prototipi, incelik ve hafiflik konusunda yeni bir standart belirlemeye odaklanıyor. Cihaz, bu ince tasarıma rağmen yaklaşık 6.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacak ve kablosuz şarj desteği sunacak. Ayrıca, suya dayanıklılık için IPX8 sertifikası ile geleceği ifade ediliyor. Dayanıklılığı artırmayı hedefleyen bu özellik, cihazı sınıfında öne çıkaracak detaylardan biri olarak görülüyor.

    X Fold 4, önceki modellerde olduğu gibi hem dış ekran hem de iç katlanabilir ekran için ultrasonik parmak izi sensörleriyle donatılacak. Kamera modülü ise merkezde konumlandırılmış büyük bir dairesel tasarıma sahip olacak ve üç adet 50 megapiksel sensör içerecek. Bu sensörler; standart lens, 3x periskop telefoto lens ve ultra geniş açılı lens seçenekleriyle kullanıcılara esnek bir fotoğraf deneyimi sunacak. Ayrıca, Vivo'nun ilk kez bir cihazında basınca duyarlı üç kademeli bir tuşa yer verdiği belirtiliyor.

    X Fold 4’ün çıkış tarihiyle ilgili olarak, daha önce yapılan tahminlerde cihazın 2025 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı belirtilmişti. Ancak, son bilgiler bu lansman tarihinin ertelendiğini ve cihazın 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. İlginç bir detay olarak, Vivo’nun bu sefer yalnızca tek bir modelle kullanıcıların karşısına çıkacağı öne sürülüyor. X Fold 4’ün Snapdragon 8 Elite yonga setiyle donatılacağı ifade ediliyor. Bu bilgi, Vivo’nun katlanabilir cihaz serisinde bu yılki gibi Pro bir model sunmayacağını işaret ediyor.

    Vivo X Fold 4’ün özellikleri ve yenilikçi tasarımıyla kullanıcıları etkilemesi bekleniyor. Cihazın resmi tanıtımı için belirlenen tarih yaklaştıkça daha fazla detay ortaya çıkabilir. Vivo’nun bu yeni modeliyle sektörde nasıl bir etki yaratacağı ise merak konusu.

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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 2 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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