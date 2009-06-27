Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ZuneHD,iPod Touch'dan daha pahalı mı olacak ?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
6b
1
7
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ZuneHD,iPod Touch'dan daha pahalı mı olacak ?
Tam Boyutta Gör

Microsoft'un 2009 yılının sonuna doğru piyasaya süreceği ZuneHD,iPod Touch'a göre daha pahalı olabilir.Neowin'in Microsoft'ta çalışan Yazılım Mühendisine dayandırdığı iddiaya göre ZuneHD 16Gb'ın fiyatı tam olarak belirlenmemesine rağmen 249 dolar ile 280 dolar arasındaki satış fiyatıyla piyasaya merhaba diyecek.16 ve 32GB'lık iki modelle piyasaya sürülmesi beklenilen ZuneHD'nin bir süre sonra 64Gb'lık daha geniş depolama alanına sahip başka bir modelininde çıkacağı iddialar arasında.

ZuneHD,3.3"lik kapasitif dokunmatik OLED ekranı ve Nvidia'nın Tegra platformundan aldığı güçle pazarında özellikle donanımsal anlamda liderliğe oynaması bekleniyor.Ancak Apple'ın Eylül 2009'da yapması beklenilen iPod revizyonunda ZuneHD'e karşı iPod Touch 16Gb'ın fiyatını aşağı çekmesinin yanında 2.Nesil iPod Touch'a göre bir takım donanımsal değişikliğe gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kaansen32 10 yıl
yalnız arkadaşlar belirtiyim siz galba yanlış anladınız zunehd ipod gibi medya oynatıcı görevinde siz iphonela karşılaştırıyorsunuz buna dikkat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesmerist 10 yıl

Orjinalden alıntı: zyka

yalnız arkadaşlar belirtiyim siz galba yanlış anladınız zunehd ipod gibi medya oynatıcı görevinde siz iphonela karşılaştırıyorsunuz buna dikkat


Evet arkadaşlar iphone olarak bahsetmiş ama iphone-ipod yazılımsal olarak pek bir farkları yok o nedenledir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
Bence iPhone un avantajı yeni 3D çipine sahip olup hızının arttırılmış olarak Zune HD den daha önce piyasaya sürülmüş olması. Sonuçta beklemek istemeyen bir sürü kişi iPhone aldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesmerist 10 yıl
Piyasaya rakiplerinin çıkması tabiki daha iyi olur gerek teknolojik gerekse ekonomik anlamda bizim işimize gelir ama ipodun popülaritesini yakalayacağını düşünmüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 10 yıl
multitouch olmadıktan sonra nvidia tegra olsa ne olacak.oyunlar ne kadar yaratıcı olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Bigboy Flash SSD G-II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim