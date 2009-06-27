ZuneHD,iPod Touch'dan daha pahalı mı olacak ?

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Microsoft'un 2009 yılının sonuna doğru piyasaya süreceği ZuneHD,iPod Touch'a göre daha pahalı olabilir.Neowin'in Microsoft'ta çalışan Yazılım Mühendisine dayandırdığı iddiaya göre ZuneHD 16Gb'ın fiyatı tam olarak belirlenmemesine rağmen 249 dolar ile 280 dolar arasındaki satış fiyatıyla piyasaya merhaba diyecek.16 ve 32GB'lık iki modelle piyasaya sürülmesi beklenilen ZuneHD'nin bir süre sonra 64Gb'lık daha geniş depolama alanına sahip başka bir modelininde çıkacağı iddialar arasında.

ZuneHD,3.3"lik kapasitif dokunmatik OLED ekranı ve Nvidia'nın Tegra platformundan aldığı güçle pazarında özellikle donanımsal anlamda liderliğe oynaması bekleniyor.Ancak Apple'ın Eylül 2009'da yapması beklenilen iPod revizyonunda ZuneHD'e karşı iPod Touch 16Gb'ın fiyatını aşağı çekmesinin yanında 2.Nesil iPod Touch'a göre bir takım donanımsal değişikliğe gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.