ZyXEL, Yılın En Şık Kablosuz, Fotoğraf Çerçevesi Görünümündeki Modemini Duyurdu

Bağlantı teknolojileri alanında dünya lideri olan ZyXEL, yüksek hızda internet bağlantısı sunan ADSL2+ modem ailesine bir yenisini daha ekledi. Tasarım özellikleriyle yılın en şık modemi olan ZyXEL P-660HN-T1h, 802.11n desteği ve 150Mbps hızı ile evleri yüksek hızda kablosuz internet keyfiyle tanıştırıyor. Dekorasyonla uyumlu, “fotoğraf çerçevesi” görünümüne sahip olan cihaz, evlerdeki gizli teknoloji hazinesi olacak.

Dünyanın lider bağlantı çözüm ve teknoloji sağlayıcılarından ZyXEL, kablosuz modem ailesini yeni P-660HN-T1h modeliyle genişletiyor. ZyXEL’in en çok satan modem ailesinin bu yeni üyesi, gelişmiş teknik özelliklerinin yanı sıra göze hitap eden şık tasarımıyla ev kullanıcılarının tasarım beklentilerine de hitap ediyor. Ön yüzü fotoğraf çerçevesi olacak şekilde tasarlanan ZyXEL P-660HN-T1h, böylece her türlü dekorasyonla da uyumlu bir şekilde kullanılabiliyor. Ön taraftan görünmeyen ve bu sayede kablo kirliliğini önleyen 4 Adet 10/100 Mbps ethernet portu da şık tasarımın etkisini güçlendiriyor.

Jet hızında kablosuz internet bağlantısı

En güncel kablosuz ağ özellikleriyle donatılmış olan ZyXEL P-660HN-T1h, 802.11n desteği ve 150Mbps hızı ile bulunduğu mekanları standart kablosuz modemlere göre çok daha yüksek bir hız ve geniş bir kapsama alanıyla tanıştırıyor. Standart 802.11g destekli 54 Mbps hız sağlayan kablosuz modemlere göre daha yüksek hıza sahip olan P-660HN-T1h sayesinde depolama ürünleri (NSA), dijital medya adaptörleri (DMA) gibi dijital ev cihazlarına kablosuz olarak erişip, dijital içeriği kullanmak çok daha keyifli hale geliyor. Diğer yandan 4 adet Ethernet portu sayesinde ürüne birden fazla kablolu cihaz bağlanabildiği için, harici bir switch alma maliyetine gerek kalmıyor.ZyXEL P-660HN-T1h’nin IP adresi, port, MAC adresi bazındatrafik önceliklendirmesi özellikleri ise ağda olası tıkanmaların önüne geçerek kullanıcıların internet keyfinden ödün vermemesine yardımcı oluyor. Anlık veri indirme hızını ve indirilen aylık toplam veriyi gösteren ADSL sayacı ise kullanıcıların internet kullanımını kontrol altında tutmalarını sağlıyor.

Yerel ağda tam güvenlik

ZyXEL P-660HN-T1h, kablosuz kapsama alanını ayarlama seçeneği, gelişmiş SPI güvenlik duvarı, otomatik firmware güncelleme özellikleri ve tek tuşla kolay ve hızlı güvenlik yapılandırması sağlayan Wi-Fi Protected Setup (WPS) özelliği ile kullanıcıları karmaşık güvenlik yapılandırma ayarları ile uğraşmaktan kurtarırken, aynı zamanda tam güvenli bir yerel ağa sahip olmalarına da imkan veriyor.

Tek tuşla çevreyi koruyan özellikler

Gerek kasa üzerinde bulunan ve enerji tasarrufu için kablosuz bağlantıyı devre dışı bırakan WLAN On/Off butonu, gerekse cihazın WEB arayüzünden yapılan ve kablosuz bağlantının açık-kapalı olacağı saatleri belirlemeyi sağlayan zamanlamaözelliği sayesinde modemin kullanılmadığı zamanlarda açık kalmasına engel olunarak, gereksiz enerji tüketiminin de önüne geçilebiliyor. Kullanıcılar isterlerse WLAN On/Off butonuyla kablosuz ağı istedikleri zaman kapatabiliyor, yahut önceden yaptıkları zamanlamalar sayesinde cihazı açıp-kapamayı düşünmek zorunda dahi kalmayabiliyorlar.

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