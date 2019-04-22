1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ

Çıkışı üzerinden uzun bir zaman geçen LG V30 ThinQ, düşen fiyatıyla artık daha rekabetçi bir telefon. Bu videoda telefonu tekrar hatırlıyor, artıları ve eksileri nelerdi anlatıyoruz.

Çıkışı üzerinden uzun bir zaman geçen LG V30 ThinQ, düşen fiyatıyla artık daha rekabetçi bir telefon. Bu videoda telefonu tekrar hatırlıyor, artıları ve eksileri nelerdi anlatıyoruz.