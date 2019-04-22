1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ

Genel Yayın Yönetmeni
Çıkışı üzerinden uzun bir zaman geçen LG V30 ThinQ, düşen fiyatıyla artık daha rekabetçi bir telefon. Bu videoda telefonu tekrar hatırlıyor, artıları ve eksileri nelerdi anlatıyoruz.
Çıkışı üzerinden uzun bir zaman geçen LG V30 ThinQ, düşen fiyatıyla artık daha rekabetçi bir telefon. Bu videoda telefonu tekrar hatırlıyor, artıları ve eksileri nelerdi anlatıyoruz.
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Öncelikle bana göre artılarını yazayım:
- Su geçirmezlik
- Google camera programı yüklenebiliyor. Ve kamerası bu programla çağ atlıyor. Özellikle karanlık yerlerde çekimi inanılmaz night sight diye geçiyor gcam'de. Yine de video çekerken kendi kamera programı daha iyi şimdilik.
- Çentik yok direkt 6 inç.
- 3.5 mm Kulaklık çıkışı var.
- Pili iyi gidiyor. 3300 mah olmasına rağmen.
- İşlemci Snapdragon 835.
- Dahili hafıza 128 gb. Buna ek micro sd de takılabiliyor.
- Ses özellikleri çok iyi(kulaklık çıkışı ve video kaydından bahsediyorum yoksa mono hoparlörü var)
- Kronik bir sorunu yok(yine de yazılısal küçük sorunlar var)
Bana göre eksileri:
- Ekran P OLED diye geçiyor ama pek iyi değil hafif mavimsi gözüküyor yanlardan bakınca ve programla düzelmiyor.
- Videoda ois var ama yok gibi bir şey. Yani bu telefonun en kötü yanı video stabilizasyonu çok kötü öyle böyle değil.
- Yazılımsal küçük bir sorunu keşfettim. Eğer pil tasarrufunu "Uzatıldı" modunda kullanıyorsanız ekranda özellikle beyaz arka planda kolayca gözüken yatay çizgiler oluşuyor. Pil tasarrufunu kapatıp açınca ekrandaki çizgiler kayboluyor.
- Mayıs ayına yaklaştık bekle ki Android 9 güncellemesi gelsin.
Alınır mı? Evet alınır, Türkiye şartlarında fiyat performans özellikli bir telefon halen. Bunun yerine Pocophone veya Lg G7 de alınabilir. Telefon alacak arkadaşlar araştırsın hangi özellik onlar için daha önemli ona göre karar versin.