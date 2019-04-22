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1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ

4 hf.
6,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çıkışı üzerinden uzun bir zaman geçen LG V30 ThinQ, düşen fiyatıyla artık daha rekabetçi bir telefon. Bu videoda telefonu tekrar hatırlıyor, artıları ve eksileri nelerdi anlatıyoruz.
Çıkışı üzerinden uzun bir zaman geçen LG V30 ThinQ, düşen fiyatıyla artık daha rekabetçi bir telefon. Bu videoda telefonu tekrar hatırlıyor, artıları ve eksileri nelerdi anlatıyoruz. 

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profecco 4 hf. en beğenilen
2018 Kasım ayından beri kullanıyorum.
Öncelikle bana göre artılarını yazayım:
- Su geçirmezlik
- Google camera programı yüklenebiliyor. Ve kamerası bu programla çağ atlıyor. Özellikle karanlık yerlerde çekimi inanılmaz night sight diye geçiyor gcam'de. Yine de video çekerken kendi kamera programı daha iyi şimdilik.
- Çentik yok direkt 6 inç.
- 3.5 mm Kulaklık çıkışı var.
- Pili iyi gidiyor. 3300 mah olmasına rağmen.
- İşlemci Snapdragon 835.
- Dahili hafıza 128 gb. Buna ek micro sd de takılabiliyor.
- Ses özellikleri çok iyi(kulaklık çıkışı ve video kaydından bahsediyorum yoksa mono hoparlörü var)
- Kronik bir sorunu yok(yine de yazılısal küçük sorunlar var)
Bana göre eksileri:
- Ekran P OLED diye geçiyor ama pek iyi değil hafif mavimsi gözüküyor yanlardan bakınca ve programla düzelmiyor.
- Videoda ois var ama yok gibi bir şey. Yani bu telefonun en kötü yanı video stabilizasyonu çok kötü öyle böyle değil.
- Yazılımsal küçük bir sorunu keşfettim. Eğer pil tasarrufunu "Uzatıldı" modunda kullanıyorsanız ekranda özellikle beyaz arka planda kolayca gözüken yatay çizgiler oluşuyor. Pil tasarrufunu kapatıp açınca ekrandaki çizgiler kayboluyor.
- Mayıs ayına yaklaştık bekle ki Android 9 güncellemesi gelsin.
Alınır mı? Evet alınır, Türkiye şartlarında fiyat performans özellikli bir telefon halen. Bunun yerine Pocophone veya Lg G7 de alınabilir. Telefon alacak arkadaşlar araştırsın hangi özellik onlar için daha önemli ona göre karar versin.
2018 Kasım ayından beri kullanıyorum.Öncelikle bana göre artılarını yazayım:- Su geçirmezlik- Google camera programı yüklenebiliyor. Ve kamerası ...
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asusokan 4 hf.
Vallahi LG denen firma ülkemizdeki önyargıyı aşmak istiyorsa öncelikle yapmaları gereken çok şey var. Misal arkadaşınıza telefon önerirken LG'den uzak dur demeyen olmamıştır. Cihazları güzel olabilir ama satış sonrasının da cihazları kadar güzel olmalı
Vallahi LG denen firma ülkemizdeki önyargıyı aşmak istiyorsa öncelikle yapmaları gereken çok şey var. Misal arkadaşınıza telefon önerirken LG'den uzak dur demey...
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Hobar 4 hf.
Birkaç aydır kullanıyorum. 2500 tl altına düştüğünden beri en mantıklı, en dolu telefonlardan biri. Orta-üst seviye bir cihaz için pil performansı da çok iyi. 6-8 saat ekran açık kalma süresi ile 2 günü çıkarıyor. Çentik, delik vs saçmalıklar da yok.
Birkaç aydır kullanıyorum. 2500 tl altına düştüğünden beri en mantıklı, en dolu telefonlardan biri. Orta-üst seviye bir cihaz için pil performansı da çok iyi. 6...
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cebo01 2 hf.
Uzun süredir kullanıyorum. Bundan önce sürekli telefon değiştiren biriydim ama V30 ile bu serüvene noktayı koydum. Öncesinde Pixel 2 XL vs Note 8 kullanmıştım. Çeşitli sebeplerle sattım onları.
V30'u kısaca özetlersem;
Belki de en önemli denebilecek şey olan batarya konusunda çok başarılı. Otomatik parlaklık ile 6-7 saat ekran süresi alıyorum. Kapalı mekanlardayken %20-30 fazlasıyla yeterli oluyor ve o şekilde 8-9 saati buluyor ekran süresi.
Performans konusunda hiç bir sorun yaşamadım şimdiye kadar. 4GB ramin yetmediği bir durum da olmadı. Uygulamalar arkaplanda saatlerce kalsa bile kapanmıyorlar.
Kamera donanımsal olarak en iyisi değil ama kalitesi güzel. Zaten kaliteye önem veren kişiler Gcam yükleyeceği için donanımın önemi kalmıyor. Gcam çok sayıda fotoğraf çekip birleştirdiği için sensör boyutunun 1/3 veya 1/2.3 olması hiç fark yaratmaz.
Geniş açılı kamerası gayet başarılı. Artık çoğu marka geniş açılı kamera koymaya başladı ama LG bunu senelerdir yapıyor ve kaliteyi sürekli artırdılar. Kenarları pek bükmeden (balıkgözü efekti vermeden yani) çekim yapıyor. F/1.9 olması da bir avantaj. S10'unki bile F/2.2 mesela.
Ön kamera kendi yazılımıyla vasat ama Gcam ile çok iyi.
Kamera çekimlerinde ses kaydı çok iyi. Daha önce bu kadar kaliteli ses kaydı yapan bir telefon kullanmadım.
Ses kalitesi muazzam. HD600 ile kullanıyorum ve bu tip kulaklıkları bile sürebiliyor. Resmen profesyonel seviyede ses kalitesi var.
Ekran Samsung'lardaki kadar başarılı değil ama yine de başarılı. Oled olması güzel, siyahlar tam siyah.
Oled sayesinde always on display hiç şark harcamıyor desem yeridir. AOD özelliği çok başarılı. Ekranda her tür bilgiyi görüntüleyebiliyorsunuz.
Su geçirmezlik bence çok çok önemli bir şey. Telefonun sınıfını da belli ediyor bir bakıma. Orta seviye telefonlarda ve hatta Xiaomi gibi bazı markaların amiral gemilerinde bile yok su geçirmezlik.
Kablosuz şarjı sürekli kullanıyorum ve beğendiğim bir özellik. Kısa kısa şarj etmek için ideal bir şey. Mesela yemek yerken telefonu koyuyorum ve %20 şarj olmuş olarak alıyorum. Hızlı şarjın pile olumsuz etkisi olduğu söyleniyor. Acil şarj ihtiyacım varsa kabloyla şarj ediyorum ama aksi taktirde hep kablosuz şarj ederim.
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saint42 3 hf.
Mİllete kaktırdılar bozuk g3 g4 g5 sersini. adamlardaki mantık şehirler arası terminal gibi çakalım bunlara nasıl olsa bi daha uğramazlar zihniyeti evet doğru bildiniz uğramayız geçen tv bakıyordum lg standında imişim hemen ordan uzsklaştım evet haklılar bir daha uğramam lg firmasının yakınına daha yalan değil lg g3 ana konu sayfası var dh form kısmında nerdeyse ilk tanıtım ve özellik sayfasından sonra tamamı şikayet şarj dayanmaması ısınma menüde bile gezerken takılmalar telefon açılma sorunu işlemci bacak atması daha neyi sayayım.
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apo424 3 hf.
2100 e aldım telefonu bu video yu izledikten sonra. Şu an çok memnunum
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phantasm 3 hf. apo424
Nerden aldınız
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Havya Makinesi 3 hf.
Daha LG almam arkadaş. Sürekli arıza verip duruyordu.
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Bloodin 3 hf.
Düşen fiyatıyla V30 değil de düşen fiyatıyla G7'yi incelemeniz gerekirdi, V30 geçen yıl da 2700 idi zaten ama birkaç ay öncesine kadar 4500 olan G7 şu anda 3000'in altına indi ve V30'dan çok daha iyi bir cihaz...
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__Nikolaus__ 3 hf.
2800 e G7 var o değil de G7 8 ay önce 4500 tl ye çıktı şimdi ki fiyatına bak..
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King floyd 4 hf.
Alınır. Oled ekran olmasının avantajıyla pil ömrü g7den daha fazla. g7 ince uzun bir telefon ve 19.5:9 ekran oranı var lg v30 ise 18:9 formatında. Video içeriği tüketirken g7'de 5.2 inç ekranda izlemek zorundasınız v30'da ise 5.5 inç ekranı kullanıyorsunuz. Bu telefona sadecec telefon olarak da bakmamak gerek. Çok kaliteli bir müzikçalar da almış olacaksınız. 2500 e alınabilecek en harika şey.
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Elsa 4 hf.
LG'nin Türkiye'de değil dünya çapında satış sonrası hizmetlerinin hiçbiri müşteri odaklı değil. Hem kronik problemli telefon üretiyorlar hem de müşteriye ilgi sıfır.
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Das Boot 4 hf.
Bu satten sonra alinmaz. 300 lira daha koy 2.900 küsüre lg g7 var. Snapdragon 845 + boombox hoparlor avantaji var.
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al-ozaria 4 hf.
Telefon araştırırken diğer telefonlar ve LG telefonlar olarak iki türlü araştırma yapın. Diğer telefonları araştırırken ürün özelliklerine, F/P oranına vb. özelliklere bakabilirsiniz. LG telefonlarda bunları araştırmanıza gerek yok sadece netten (site farketmesizin) geçmiş kullanıcı yorumlarını okuyun.
Bir daha size biri LG telefon önermeye kalkarsa "sen bana küfür mü ediyorsun" gibi bir tepki verirsiniz. O derece...
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