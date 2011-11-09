10 Android telefondan dördü Gingerbread kullanıyor

Google'ın Anroid Froyo sürümünden sonra akıllı telefon platformunun son güncellemesi olarak yayınladığı Gingrebread sürümü ile ilgili kullanım oranları aylık olarak yükselmeye devam ediyor.





Firmaların ve operatörlerin müşterilerine sattıkları modellere verdikleri güncelleme desteğiyle doğru orantılı olarak artan grafiğe göre Gingrebread tüm Android sürümleri arasında yüzde 44.4 ile liderliği ele geçirmiş durumda.





Froyo ise 9 ay boyunca Android sürümleri arasındaki liderliği elinde tutmuş ve 2.x sürümleri yüzde 83 gibi bir kullanım oranına erişmişti. Bunun da etkisiyle Froyo halen yüzde 40.7 seviyesinde. Ancak tüm 2.x sürümleri ele alındığında yüzde 55 civarı bir oran ortaya çıkıyor. Piyasada olan pek çok tabletin de Gingerbread sürümü kullandığını hatırlatalım.





Tabletler için özel olarak yayınlanan Honeycomb sürümü yüzde 2 gibi düşük bir orana sahip durumda. Kısa bir süre sonra ICS sürümünün yayınlanacağını düşünürsek Honeycomb kendisine fazla yer bulamayabilir.





Android işletim sisteminin yeni ICS sürümü hem tablet hem akıllı telefon sürümlerini biraraya getireceği için önümüzdeki yıl kullanım oranlarını kısa bir süre içerisinde katlayarak artıracak. Google yeni sürümün 2.x sürümlerine ait rekoru kırmasını bekliyor.