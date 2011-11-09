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10 Android telefondan dördü Gingerbread kullanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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9
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın Anroid Froyo sürümünden sonra akıllı telefon platformunun son güncellemesi olarak yayınladığı Gingrebread sürümü ile ilgili kullanım oranları aylık olarak yükselmeye devam ediyor.

Firmaların ve operatörlerin müşterilerine sattıkları modellere verdikleri güncelleme desteğiyle doğru orantılı olarak artan grafiğe göre Gingrebread tüm Android sürümleri arasında yüzde 44.4 ile liderliği ele geçirmiş durumda. 

Froyo ise 9 ay boyunca Android sürümleri arasındaki liderliği elinde tutmuş ve 2.x sürümleri yüzde 83 gibi bir kullanım oranına erişmişti. Bunun da etkisiyle Froyo halen yüzde 40.7 seviyesinde. Ancak tüm 2.x sürümleri ele alındığında yüzde 55 civarı bir oran ortaya çıkıyor. Piyasada olan pek çok tabletin de Gingerbread sürümü kullandığını hatırlatalım.

Tabletler için özel olarak yayınlanan Honeycomb sürümü yüzde 2 gibi düşük bir orana sahip durumda. Kısa bir süre sonra ICS sürümünün yayınlanacağını düşünürsek Honeycomb kendisine fazla yer bulamayabilir.

Android işletim sisteminin yeni ICS sürümü hem tablet hem akıllı telefon sürümlerini biraraya getireceği için önümüzdeki yıl kullanım oranlarını kısa bir süre içerisinde katlayarak artıracak. Google yeni sürümün 2.x sürümlerine ait rekoru kırmasını bekliyor.

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napolyon94 8 yıl en beğenilen
Her 4 ginger dan sadece 1 i official ama
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DH Misafiri 7 yıl
Thanks for wrtinig such an easy-to-understand article on this topic.
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K_Spartakus 8 yıl
açıklana rakamlar official sürüm olsa bile gayri resmi yollardan yani xda developer kaynaklı romlarda yükseliş var . türkiyede iyice tanınmaya başladılar hatta htcnin , samsungun vsvs eski modellerine bile yeni sürümler uyarlayabiliyorlar ve bu konuda oldukça başarılılar .

size bir örnek : forum.xda-developers.com/...
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alpa07 8 yıl
huawei hala beklemedeyiz :(
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fusem 8 yıl
keşke HTC alsaydım
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BurayaNeYazıyoruz 8 yıl
GB'ye güncelledilerde biz mi yüklemedik?
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acbold 8 yıl
başka renk bulamamışlarmı hepsini aşağı yukarı aynı renkte sunmuşlar tabloyu.
artık google baskısını göstersin android kullanan cihazların güncelleme zorunluluğunun iyice arkasında dursun.yeni telefon alıyoruz 2 üst sürümü android sürümü yayınlanmış.en üst sürüm olmasad bir üst sürüme güncellesinler artık.
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teddybear01 8 yıl
2.3.3 Akıyo LG ler Hala froyo ile uğrasıyo
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attakkann1 8 yıl
napolyon94
Her 4 ginger dan sadece 1 i official ama

saçmalama burda offical olmayanları listeye aldıklarını sanmıyorum.burdakiler offical sıralamasıdır.
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napolyon94 8 yıl en beğenilen
Her 4 ginger dan sadece 1 i official ama
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