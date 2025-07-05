A101 marketler Stanley, Black&Decker ve Victorinox ürünleri satıyor

3 Temmuz A101 Ekstra ürünleri
3 Temmuz A101 Ekstra ürünleri arasında dünyaca ünlü markaların tamirat ve yaşam araçları yer alıyor. Stanley Works ve Black&Decker firmalarının ortaklığında kurulan Stanley markasına ait Fatmax hepsi bir arada araç 899TL. 700W darbeli matkap 1799TL iken tornavida seti ise 649TL.
Black&Decker markasının 12V akülü vidalama cihazı 1599TL, avuç taşlama makinesi ise 1399TL. Victorinox markasının Huntsman çakı modeli 1849TL, Spartan çakı modeli 1599TL ve Rally çakı modeli ise 699TL.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: