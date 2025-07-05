A101 marketler Stanley, Black&Decker ve Victorinox ürünleri satıyor

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinin Ekstra aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, kablosuz kulaklıklardan akıllı saatlere, yaşam destek ürünlerinden tamirat aletlerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

3 Temmuz A101 Ekstra ürünleri

3 Temmuz A101 Ekstra ürünleri arasında dünyaca ünlü markaların tamirat ve yaşam araçları yer alıyor. Stanley Works ve Black&Decker firmalarının ortaklığında kurulan Stanley markasına ait Fatmax hepsi bir arada araç 899TL. 700W darbeli matkap 1799TL iken tornavida seti ise 649TL.

26 Haziran A101 Ekstra kataloğunda neler var? 1 hf. önce eklendi

Black&Decker markasının 12V akülü vidalama cihazı 1599TL, avuç taşlama makinesi ise 1399TL. Victorinox markasının Huntsman çakı modeli 1849TL, Spartan çakı modeli 1599TL ve Rally çakı modeli ise 699TL.

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